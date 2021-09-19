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Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
Прекрасная игра в нападении и конечно в защите Челси во главе Сильвы (чуть не сказал Кепы). Тухель даже Кепу заиграл, так что своего земляка Вернера точно наиграет.
ТТХ не знаю как во первом, но во втором почти ходили. Игра Кейна по моему идет на спад. Зря его не отпустили. Сон почти мертвый.
С заслуженной разгромной победой Челси!!!
Прекрасная игра в нападении и конечно в защите Челси во главе Сильвы (чуть не сказал Кепы). Тухель даже Кепу заиграл, так что своего земляка Вернера точно наиграет.
ТТХ не знаю как во первом, но во втором почти ходили. Игра Кейна по моему идет на спад. Зря его не отпустили. Сон почти мертвый.
С заслуженной разгромной победой Челси!!!
У Санту вообще нету ни каких связей между игроками, даже лучшая связка Кейн и Сон выглядит так будто впервые знакомы. Те кто восхищался стартом и португальским гением воспивая отскоки имени Сона 1-0, выглядят сейчас нелепо. Команда вообще на нуле, думаю перед новым годом португальца выпрут. Я почему-то это и предполагал. Хотя Ттх еще до Санту стал деградировать, от участия в ЛЧ, до уровня ЛК, при нем лишь это усилилось, дальше все дойдет до уровня какого-нибудь ньюкасла, я не понимаю, если бы супер лига состоялась, то какого черта там бы делал Тоттенхэм с такой игрой? ...... Бавария два года назад доказала всем уровень клуба разбив 2-7, сейчас ттх дошел до того что даже в ЛК Ренну не может забить и спасает чудом очко отскочив на ничью.
Вообще, повторюсь, на тренерский мостик шпор я видел два варианта: или Лэмпард или оставлять Райна Мейсона, потому что бывший воспитанник может и проиграл МС финал Кубка Лиги, но в конце прошлого сезона у него много что получалось, хотя бы остались в еврокубках и не пустили выше себя Арсенал.
У Санту вообще нету ни каких связей между игроками, даже лучшая связка Кейн и Сон выглядит так будто впервые знакомы. Те кто восхищался стартом и португальским гением воспивая отскоки имени Сона 1-0, выглядят сейчас нелепо. Команда вообще на нуле, думаю перед новым годом португальца выпрут. Я почему-то это и предполагал. Хотя Ттх еще до Санту стал деградировать, от участия в ЛЧ, до уровня ЛК, при нем лишь это усилилось, дальше все дойдет до уровня какого-нибудь ньюкасла, я не понимаю, если бы супер лига состоялась, то какого черта там бы делал Тоттенхэм с такой игрой? ...... Бавария два года назад доказала всем уровень клуба разбив 2-7, сейчас ттх дошел до того что даже в ЛК Ренну не может забить и спасает чудом очко отскочив на ничью.
Вообще, повторюсь, на тренерский мостик шпор я видел два варианта: или Лэмпард или оставлять Райна Мейсона, потому что бывший воспитанник может и проиграл МС финал Кубка Лиги, но в конце прошлого сезона у него много что получалось, хотя бы остались в еврокубках и не пустили выше себя Арсенал.