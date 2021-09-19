В 1 Аррисабалага Кепа Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 24 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 95

П 3 Алонсо Маркос Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 15 Точные навесы: 4 Перехваты: 4 Выносы: 3 Пасы: 51 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 95

П 28 Аспиликуэта Сезар Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 50 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 95

З 4 Кристенсен Андреас Ударов всего: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 95

З 2 Рюдигер Антонио Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 51 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 95

З 6 Силва Тиаго Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 6 Пасы: 60 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 95

П 5 Жоржиньо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 68 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 95

П 8 Ковачич Матео Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 6 Блоки: 1 Выносы: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 95

П 19 Маунт Мэйсон Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 45

П 29 Хаверц Кай Ударов всего: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 70

Н 9 Лукаку Ромелу Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 95

Запасные игроки

В 13 Беттинелли Маркус

З 24 Джеймс Рис

З 21 Чилуэлл Бенжамин

П 22 Зиеш Хаким

П 7 Канте Нголо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 50

П 17 Ньигес Сауль

П 14 Чалоба Трево

Н 11 Вернер Тимо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 25

Н 20 Хадсон-Одои Каллум

Пропускают