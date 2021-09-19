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Тоттенхэм - Челси
Брайтон энд Хоув Альбион - Лестер Сити
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед

Протокол матча Тоттенхэм против Челси

Тоттенхэм Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон) 0:3 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон) Челси
Тоттенхэм
0 : 3
завершен
19 сентября 2021, 18:30
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 468 - 434
Очков за игру в нац. чемп.: 2.3 - 2.5
Средний возраст: 26.1 - 27.9
Средний рост: 184 - 184.5
Легионеров: 8 - 10
Схемы: 4-3-2-1 - 3-4-2-1
Серия побед: 0 - 2
Челси
Англия. Премьер-Лига 2021/2022, 5 тур
Стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон), зрителей: 60059
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.663.751.72
Фонбет 5.00 4.00 1.75
Мелбет 4.82 3.51 1.85
1XBET 4.68 3.54 1.92
BetBoom 4.20 3.45 1.98
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    2
    62' Н'Домбеле Тангай (28) уходит с поля, Скипп Оливер (29) вышел на поле
    62' Ло Чельсо Джовани (18) уходит с поля, Гил Брайан (11) вышел на поле
     
    83' Ромеро Кристиан (4) уходит с поля, Санчес Давинсон (6) вышел на поле
     
    46' Маунт Мэйсон (19) уходит с поля, Канте Нголо (7) вышел на поле
     
    49' (0:1) Силва Тиаго (6) (Алонсо Маркос (3))
     
    57' (0:2) Канте Нголо (7) (Ковачич Матео (8))
     
    70' Хаверц Кай (29) уходит с поля, Вернер Тимо (11) вышел на поле
     
    80' Вернер Тимо (11)
     
    90+2' (0:3) Рюдигер Антонио (2) (Вернер Тимо (11))
    Голы
    49’ 0:1 Силва Тиаго
    ассистент Алонсо Маркос
    57’ 0:2 Канте Нголо
    ассистент Ковачич Матео
    90+2’ 0:3 Рюдигер Антонио
    ассистент Вернер Тимо
    Наказания
    80’ Вернер Тимо
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Канте Нголо Маунт Мэйсон
    Скипп Оливер Н'Домбеле Тангай 62’
    Гил Брайан Ло Чельсо Джовани 62’
    70’ Вернер Тимо Хаверц Кай
    Санчес Давинсон Ромеро Кристиан 83’
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 20
    		2 Удары в створ 10
    		4 Фолы 15
    		5 Угловые 11
    		0 Офсайды 1
    		47% Владение мячом 53%
    		6 Cэйвы 2
    		0 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Иван Сидоров 2 (раскрыть)
    21 сентября в 07:47
    Лукаку деклассировал Силва,который перешёл бесплатно.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    21 сентября в 05:25
    Тухель настолько гениально троллит Шпор,что в основе выпустил Кепу,который не пропустил ни одного мяча,в то время,как чемпиону мира отгрузили трёху,да и то даже не Лукаку,а защитники. В этом матче самые дорогие игроки хранили обет молчания,правда один при этом,что по дешевле заработал 3 очка.
    Продали бы Кейна и откупились бы ХИМЕНЕСЕМ. Сон не в форме,отсюда и такие результаты.вс таки кореец это двигатель локомотива.Пенсионер Силва забивает в ворота Льориса - это уже финиш всей защите.Разгребсти авдееву конюшню,что досталась от соотечественника очень сложно,ведь команда до него играла в атакующий футбол,а потом стали играть в паровоз.а теперь вообще не понятно во что.
    azkan
    azkan ответ протон (раскрыть)
    20 сентября в 21:37
    Не согласен только на счет "невидимого героя Челси". Был виден и еще как! Даже голешник забил) Разгонял атаки реактивной скоростью.
    протон
    протон
    20 сентября в 10:42
    Первый тайм играли на столько хорошо,на сколько Челси позволял ,настоящая игра началась во втором тайме.
    Тоттенхэм не знает что делать с этим мячом. В позиционной атаке они полный ноль. Затем Тухель выпустил Канте. Нголо просто перевернул игру. Невидимый герой Челси. Во втором тайме я даже не заметил этого корейца, Кейн только разок ударил и это было не особо опасно, да и мяч был постоянно у Челси.
    протон
    протон
    20 сентября в 10:41
    А так, играли первый тайм пока позволял соперник, потом Тухель вежливо объяснил что надо добавить в агрессии, заменил нашего золотого мальчика, который немного подзабылся, и все и Тоттенхэма на поле не было.
    azkan
    azkan ответ Иван Сидоров 2 (раскрыть)
    19 сентября в 23:59, ред.
    В прошлом сезоне именно из-за того, что середнякам проигрывали и не могли забить, а лидеров побеждали, Челси еле зацепились за четверку.
    И его взяли именно чтобы забивать, вернее пробивать команды жестко играющие в защите. Пока у него хорошо получается. Лукаку и в этом матче играл на своем уровне.
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    19 сентября в 23:56
    С победой Челси!
    DXTK
    DXTK
    19 сентября в 22:50, ред.
    Жозе выдал лучший старт в карьере, а Ттх идет на дно как гиря. 3 матча не пропускали, а теперь вторую игру подряд и забить не могут и 3-ку вынимают. Проклятый жимяра Леви пускай локти ска такая кусает и не достает, потеряв двух отличных тренеров за 2 года.

    У Санту вообще нету ни каких связей между игроками, даже лучшая связка Кейн и Сон выглядит так будто впервые знакомы. Те кто восхищался стартом и португальским гением воспивая отскоки имени Сона 1-0, выглядят сейчас нелепо. Команда вообще на нуле, думаю перед новым годом португальца выпрут. Я почему-то это и предполагал. Хотя Ттх еще до Санту стал деградировать, от участия в ЛЧ, до уровня ЛК, при нем лишь это усилилось, дальше все дойдет до уровня какого-нибудь ньюкасла, я не понимаю, если бы супер лига состоялась, то какого черта там бы делал Тоттенхэм с такой игрой? ...... Бавария два года назад доказала всем уровень клуба разбив 2-7, сейчас ттх дошел до того что даже в ЛК Ренну не может забить и спасает чудом очко отскочив на ничью.

    Вообще, повторюсь, на тренерский мостик шпор я видел два варианта: или Лэмпард или оставлять Райна Мейсона, потому что бывший воспитанник может и проиграл МС финал Кубка Лиги, но в конце прошлого сезона у него много что получалось, хотя бы остались в еврокубках и не пустили выше себя Арсенал.
    Иван Сидоров 2
    Иван Сидоров 2
    19 сентября в 22:22
    Челси с победой а вот к Лукаку вопросы. Ни Тотенхему ни Ливерпулю он не забил. Но для середняков и аутсайдеров пойдет очки набирать. И в лиге чемпионов Зенитам забивать.
    faneng
    faneng
    19 сентября в 22:11
    Кто там говорил, что Тоттенхем сильны и возьмут чемпионство? Ну а Кейн... Человек хотел уйти, но ему пришлось остаться. Играет без желания совершенно.
    A.S.A
    A.S.A
    19 сентября в 21:34
    Синих с заслуженой победой! Очередная уверенная победа! Очень солидно смотрится Челси при Тухеле! Смог он наладить микроклимат в команде и создал настоящую команду
    Romeo 777
    Romeo 777
    19 сентября в 21:33
    Всех с победой!
    В след 6 туре важная игра ждёт нас, дома принимаем чемпионов Англии МС.
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    19 сентября в 21:08
    Стухли таланты ТТХ-что Алли, что Кейн, да и остальные моложе не стали.
    Ironigor
    Ironigor
    19 сентября в 20:58
    С заслуженной Победой Челси !!!✌✊
    протон
    протон
    19 сентября в 20:48
    такой гол забил Канте курьезный)
    протон
    протон
    19 сентября в 20:46
    Сижу смотрю обзор игры , первый тайм посмотрел, думаю и второй посмотрю. и думаю что то не то, оказалось комп игру втсавили в обзор , до чего реально научились создавать эти игры компьютерные про футбол.
    pomor45
    pomor45
    19 сентября в 20:42
    Похоже с Зенитом Челси было труднее.
    dimagas2
    dimagas2
    19 сентября в 20:41
    Лондон сегодня синий!
    протон
    протон
    19 сентября в 20:40
    Радует Тиаго Силва, До мозга костей проф.
    azkan
    azkan
    19 сентября в 20:39, ред.
    Смотрел только второй тайм и то с гола Канте. Молодец все-таки наш Нголюшка, порадовал. Все сыграли хорошо! Лукаку пасы раздавал, хотя сам мог бить. Вернер все-таки летом не сходил к бабке. Но голевой записал. Рюдигер аж зацеловал его.
    Прекрасная игра в нападении и конечно в защите Челси во главе Сильвы (чуть не сказал Кепы). Тухель даже Кепу заиграл, так что своего земляка Вернера точно наиграет.
    ТТХ не знаю как во первом, но во втором почти ходили. Игра Кейна по моему идет на спад. Зря его не отпустили. Сон почти мертвый.
    С заслуженной разгромной победой Челси!!!
    кристина бораз
    кристина бораз
    19 сентября в 20:38
    Вот мне кажется лучше бы Вернера продали а Жиру оставили...
    311
    311
    19 сентября в 20:37
    Канте то какой бильярдист! Льорис не поверил даже!)
    протон
    протон
    19 сентября в 20:36
    "Челси" мощно смотрится.
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    19 сентября в 20:35
    Ну что, Челси снова не пропустил. Главный тренер Тоттенхэма Нуну Эшпириту Санту признан лучшим тренером чемпионата Англии в августе.
    В минувшем месяце «шпоры» под руководством 47-летнего португальского специалиста одержали три победы в АПЛ. Команда обыграла Манчестер Сити, Вулверхэмптон и Уотфорд с одинаковым счетом — 1:0. Но потом началось! Ничья с Ренном 2:2 и т.п. 3-4-2-1 Тухеля работает до сих пор. 20 ударов 10 в створ. Молодцы. Заслуженная победа Челси!
    протон
    протон
    19 сентября в 20:33
    Челси великолепен. Тухелю респект.
    Да, видно что Челси на голову сильнее ТТХ сейчас. Могли и 5 забить. В трансляции в первом тайме при счете 0-0 показали коэффициент 100 к 1 на Челси, казалось что слишком, но нет))
    Объективно, Челси в этом году - главный претендент на титул АПЛ
    feris1
    feris1
    19 сентября в 20:30
    Синих с победой от души!
    Таганский
    Таганский
    19 сентября в 20:29
    Чудненьким выдал Челси 2-й тайм!!
    Хотя сегодня голеадорами выступили не напы, но какая разница, когда залетает..))
    Всех с победой!! Ждем Кубок Англии..
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    19 сентября в 20:28
    Вернер нехорош - помимо голевой, которой он радовался как ребенок, запорол два стопроцентных голевых момента, ничего против него лично не имею, но надо что-то делать: либо ему с собой либо Челси с ним, хотя вряд ли найдутся желающие платить ему 20млн в год за его бесподобный талант, удачи обоим
    allemz
    allemz
    19 сентября в 20:28
    Падение "скрытых" чемпионов)) Гарик Кейн бесполезная туша, счастье что эта ловушка обошла стороной МС
    Блюз с победой, страшно бороться с такой силой
    кристина бораз
    кристина бораз ответ lobsterdam (раскрыть)
    19 сентября в 20:28
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