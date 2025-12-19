Футболист ПСЖ Сафонов получил перелом руки и пропустит 3-4 недели

Российский голкипер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил перелом руки в финале Межконтинентального кубка. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Голкипер пропустит 3-4 недели.
Сафонов в составе ПСЖ стал победителем Межконтинентального кубка. В финале парижане обыграли бразильский «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти). В послематчевой серии российский голкипер отразил четыре удара и был признан лучшим игроком встречи.
26-летний Сафонов выиграл шестой трофей в составе французской команды. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», в прошлом сезоне он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В текущем сезоне Сафонов принял участие в четырех матчах в разных турнирах, в двух из них сохранив свои ворота в неприкосновенности.
В сборной России Сафонов провел 17 матчей и пропустил 12 голов.
Пока был в возбуждении, боль особо не чувствовал, а потом ... от неё уже не денешься.
Ладно. Что Бог не делает, всё к лучшему. С одной стороны сделал Дело, ушёл в тень. Пусть теперь Шевалье попробует облажаться, - на таком контрасте успеха с Мотей, французу ещё хуже будет, если в лужу сядет. Поэтому у Люка щас коленки трястись изрядно будут..., ибо кипер он ниже среднего.
