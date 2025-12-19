Top.Mail.Ru
Франция. Лига 1 2025/2026

Футболист ПСЖ Сафонов получил перелом руки и пропустит 3-4 недели

19 декабря 2025, 15:09

Российский голкипер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил перелом руки в финале Межконтинентального кубка. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Голкипер пропустит 3-4 недели.

Сафонов в составе ПСЖ стал победителем Межконтинентального кубка. В финале парижане обыграли бразильский «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти). В послематчевой серии российский голкипер отразил четыре удара и был признан лучшим игроком встречи.

26-летний Сафонов выиграл шестой трофей в составе французской команды. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», в прошлом сезоне он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В текущем сезоне Сафонов принял участие в четырех матчах в разных турнирах, в двух из них сохранив свои ворота в неприкосновенности.

В сборной России Сафонов провел 17 матчей и пропустил 12 голов.

Sergo81
Sergo81 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:38
Нет, не важна. Вот определение акклиматизации. Она включает оба этих определения. Так что, вы больше правы, чем нет. Акклиматизация — это процесс адаптации организма к изменяющимся условиям окружающей среды, таким как климат, высота или часовой пояс
lotsman
lotsman ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 19:23
Если вам так важна точность, то при восхождении могут происходить оба процесса: акклиматизация и адаптация к нагрузке. Акклимитизция к новым условиям окружающей среды (приезжают из других регионов) и адаптация к высоте над уровнем моря, к пониженному содержанию кислорода в воздухе.
Sergo81
Sergo81 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:01
Это называется акклиматизация. А к твёрдой поверхности космонавты привыкают, а не моряки. Они же не по воде ходят, а по палубе. А вот машинист да, сидит в основном, у него другие мышцы работают. Не космонавт, конечно, , но всё же))
Шуня771
Шуня771 ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 15:17
Жесть!
Agamaga005
Agamaga005 ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 12:12
На тренировке было дело, в СДЮШОР)) играли на асфальтовых площадках.
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 11:42
Да ё* твою маму же, ну что за невезение, ну только же пошло, и на тебе…
Шуня771
Шуня771 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 10:46
За что купил, за то и продаю, но я тоже после пребывания в Ж.Д. вагоне, продолжительное время, после "на суше" как то ... как в вагоне передвигаюсь.
lotsman
lotsman ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 10:42, ред.
)) Адаптируются не к твёрдой поверхности, это всё миф, а к перепадам высот, к кислородному голоданию. Ни один, даже самый опытный "Снежный барс", не попрёт с ходу к вершине. Пять дней в базовом лагере, с каждодневными, предворительными выходами на разные высоты, а потом бросок к вершине.)
Sergo81
Sergo81 ответ Drosmo (раскрыть)
вчера в 00:13
Скорее всего да. Именно третий. Коротко сложился и левую руку под себя засунул. Видимо телом и придавил неудачно.
Шуня771
Шуня771 ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 00:12
Меньше драться надо батенька)
Шуня771
Шуня771 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 00:09
Дык тебе уважаемый с корабля на бал можно, а в горы осторожно - не знаю насколько верно, но один машинист электровоза, мой знакомый, большой поклонник гор, говорил, что ему нельзя сразу в отпуске в горы - вестибулярный аппарат должен адаптироваться к "твердой" поверхности (как и у моряков...), в горах очень важно чувствовать опору под ногой...
ABir
ABir
19 декабря в 22:24
Только удалось громко себя проявить и в лазарет, не свезло. Здоровья Матвею и набора прежней формы.
adekvat
adekvat
19 декабря в 22:16
Жестокая месть лавки запасных, не хочет раставаться.
Drosmo
Drosmo ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
19 декабря в 21:40
Да нет, если верить последним новостям, то Матвей получил травму на поле.

"Сафонов получил перелом левой руки во время отражения третьего удара в послематчевой серии пенальти"

И если это так, то значимость вклада Сафонова в эту победу должна быть ещё выше. Получается что Матвей собственной кровью добыл эту победу для команды. Ещё и после этого, не стал жаловаться на травму, а через боль отразил и четвёртый пенальти.

Ну что сказать, настоящий русский медведь!
Asper
Asper
19 декабря в 21:15
Да елки палки, только масть пошла..
goalaktika
goalaktika
19 декабря в 20:34
В профессиональном спорте , даже маленький перелом , это как минимум месяц и никак иначе.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Vilar (раскрыть)
19 декабря в 20:20
Так переломы разные бывают. Мне на две недели наложили гипс на руку, трещина была в кости запястья.
Sergo81
Sergo81
19 декабря в 19:53
На третьем пенальти повредил, такая информация.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
19 декабря в 19:45
А сколько всего киперов у ПСЖ? Я так думаю что больше 2х или...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Lobo77 (раскрыть)
19 декабря в 19:26
Кто там и чё там..., дело тёмное - стороннее.
Сейчас надо лечиться и восстанавливать форму.

А Шевалье теперь пусть попотеет..., за свой прыжок на руку. )
Lobo77
Lobo77 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
19 декабря в 19:23
Шевалье наверное в в толпе нарочно на руку прыгнул!
Vilar
Vilar
19 декабря в 19:08
Перелом 3...4 недели? видно, со смещением в голове, ну-ну...
DXTK
DXTK
19 декабря в 18:44
Видимо кто то сглазил или позавидовал ему.....


Как раз на новый год домой съездиет отдахнет, поправит здоровье.
lotsman
lotsman ответ Шуня771 (раскрыть)
19 декабря в 18:19
В море таких травм избежал, слава богу, а вот в отпусках люблю сходить в горы. Там доставалось. И с парашютом однажды, неудачное приземление.
Шуня771
Шуня771 ответ lotsman (раскрыть)
19 декабря в 18:04
"Море - морякам!")
Sergo81
Sergo81
19 декабря в 18:02
Жаль, очень жаль. Но справедливо. Через травму получил ворота, через травму и передал.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
19 декабря в 17:57
Моё Почтение, Володя!!!
Ну дык, я же об этом и говорил...))) А теперь, Володя, как бы не случилось у Моти продолжения, как в "Бриллиантовой рукe"- "Костяная нога"...
Это шутка конечно, не дай Бог!!! Пусть лечится и выздоравливает!!!
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
19 декабря в 17:51
Приветствую Виктор! Сразу вспомнилось)))
sv_1969
sv_1969
19 декабря в 17:49
Блин вот же невезуха! Хотя соглашусь с Петлей! Щас Шевалье ой как тяжело будет , так как на фоне успеха Моти все его действия будут рассматривать под микроскопом!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
19 декабря в 17:43, ред.
Пожелаю-ка я Матвею удачи.
Мудрец Черчилль правильно ведь говорил, что на Титанике полно было здоровых и богатых, но удачливыми оказались только единицы...

Выздоравливай, Сафон, и снова в бой!
С тобой всем сердцем вся провинциальная Россия и, разумеется, Краснодар.
Гость
