Футболист ПСЖ Сафонов получил перелом руки и пропустит 3-4 недели

1766146149

19 декабря 2025, 15:09

Российский голкипер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» получил перелом руки в финале Межконтинентального кубка. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Голкипер пропустит 3-4 недели.

Сафонов в составе ПСЖ стал победителем Межконтинентального кубка. В финале парижане обыграли бразильский «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти). В послематчевой серии российский голкипер отразил четыре удара и был признан лучшим игроком встречи.

26-летний Сафонов выиграл шестой трофей в составе французской команды. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», в прошлом сезоне он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА . В текущем сезоне Сафонов принял участие в четырех матчах в разных турнирах, в двух из них сохранив свои ворота в неприкосновенности.

В сборной России Сафонов провел 17 матчей и пропустил 12 голов.