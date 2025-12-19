Top.Mail.Ru
«Акрон» досрочно прервал аренду футболиста Агапова

19 декабря 2025, 13:41

Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» досрочно прервал аренду защитника Ильи Агапова, права на которого принадлежат ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба «Акрона».

«Благодарим Илью за работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — сказано в заявлении пресс-службы.

Агапову 24 года, он является воспитанником казанского «Рубина». В текущем сезоне игрок провел за «Акрон» 4 игры в разных турнирах, не отметившись результативными действиями. Агапов перешел в ЦСКА в 2023 году, ранее в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) он выступал за «Пари Нижний Новгород».

После 18 туров РПЛ «Акрон» набрал 21 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице. ЦСКА находится на 4-й строчке с 36 очками.

Rupertt
Rupertt
19 декабря в 17:04
Ситуация с Агаповым, конечно, немного грустная, но, если честно, ожидаемая. Когда брали его в аренду, хотелось верить, что он станет усилением, добавит надежности в обороне, но по факту — 4 матча за полсезона и никакого реального влияния на игру. Для клуба, который борется за стабильное место в середине таблицы, это слишком мало.

При этом не скажу, что Илья плохой футболист. Скорее, просто не сложилось: мало доверия, мало игрового времени, возможно, не вписался в требования тренера или не поймал уверенность. Такое бывает, особенно у защитников — там любая ошибка сразу бросается в глаза, а если ты не играешь регулярно, то и прогресса не будет.
CCCP1922
CCCP1922
19 декабря в 15:49
Мне кажется довольно странным благодарить человека за работу, которая не понравилась.... Да ещё и напоказ всё это выставлять.
112910415
112910415
19 декабря в 15:20
ух, загадка !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
19 декабря в 15:05
Я понял, - для затравки контента ! Ловко ! ))
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
19 декабря в 15:04
Это уже ждите в следующей серии...
Нельзя же сразу все вываливать!)
sv_1969
sv_1969
19 декабря в 14:10
Ну наверное в планы входит -догадайся мол сам)))
shlomo
shlomo
19 декабря в 14:08
Что то Илья никак не может найти себе пристанище..... не гуд все это...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
19 декабря в 13:58, ред.
И ...? Указание причины не входит в планы автора ? Прелестно !
