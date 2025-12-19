«Акрон» досрочно прервал аренду футболиста Агапова

1766140889

19 декабря 2025, 13:41

Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» досрочно прервал аренду защитника , права на которого принадлежат ЦСКА . Об этом сообщает пресс-служба «Акрона».

«Благодарим Илью за работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — сказано в заявлении пресс-службы.

Агапову 24 года, он является воспитанником казанского «Рубина». В текущем сезоне игрок провел за «Акрон» 4 игры в разных турнирах, не отметившись результативными действиями. Агапов перешел в ЦСКА в 2023 году, ранее в Мир — Российской премьер-лиге ( РПЛ ) он выступал за «Пари Нижний Новгород».