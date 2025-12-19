«Акрон» досрочно прервал аренду футболиста Агапова

Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» досрочно прервал аренду защитника Ильи Агапова, права на которого принадлежат ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба «Акрона».
«Благодарим Илью за работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — сказано в заявлении пресс-службы.
Агапову 24 года, он является воспитанником казанского «Рубина». В текущем сезоне игрок провел за «Акрон» 4 игры в разных турнирах, не отметившись результативными действиями. Агапов перешел в ЦСКА в 2023 году, ранее в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) он выступал за «Пари Нижний Новгород».
После 18 туров РПЛ «Акрон» набрал 21 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице. ЦСКА находится на 4-й строчке с 36 очками.
При этом не скажу, что Илья плохой футболист. Скорее, просто не сложилось: мало доверия, мало игрового времени, возможно, не вписался в требования тренера или не поймал уверенность. Такое бывает, особенно у защитников — там любая ошибка сразу бросается в глаза, а если ты не играешь регулярно, то и прогресса не будет.
