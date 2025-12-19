Талалаев рассказал, что оштрафовал себя за жест в матче со «Спартаком»

1766142282

19 декабря 2025, 14:04

Главный тренер калининградской «Балтики» оштрафовал себя за полученную красную карточку в матче 17-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) против московского «Спартака». Об этом Талалаев заявил «Спорт-Экспрессу».

Встреча прошла 29 ноября и завершилась победой «Балтики» со счетом 1:0. После игры контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) дисквалифицировал Талалаева на три матча РПЛ за оскорбительный жест в сторону резервного судьи.

"Себя я за красную карточку в этой встрече оштрафовал, переведя деньги в общий фонд команды, на который мы проводим тимбилдинговые мероприятия, покупаем стол для теннисбола, баскетбольный щит, чтобы футболистам было интереснее жить и готовиться к тренировкам. Я оштрафовал себя за жест, который не подобает делать главному тренеру, как бы ни было тяжело, как бы меня ни провоцировали субъективные факторы, как бы мне ни было больно из-за сломанной руки. Это все наложилось на полтора дня нагнетания атмосферы в команде для того, чтобы загрызть «Спартак», — сказал Талалаев.