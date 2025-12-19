Top.Mail.Ru
Талалаев рассказал, что оштрафовал себя за жест в матче со «Спартаком»

19 декабря 2025, 14:04
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев оштрафовал себя за полученную красную карточку в матче 17-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака». Об этом Талалаев заявил «Спорт-Экспрессу».

Встреча прошла 29 ноября и завершилась победой «Балтики» со счетом 1:0. После игры контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал Талалаева на три матча РПЛ за оскорбительный жест в сторону резервного судьи.

"Себя я за красную карточку в этой встрече оштрафовал, переведя деньги в общий фонд команды, на который мы проводим тимбилдинговые мероприятия, покупаем стол для теннисбола, баскетбольный щит, чтобы футболистам было интереснее жить и готовиться к тренировкам. Я оштрафовал себя за жест, который не подобает делать главному тренеру, как бы ни было тяжело, как бы меня ни провоцировали субъективные факторы, как бы мне ни было больно из-за сломанной руки. Это все наложилось на полтора дня нагнетания атмосферы в команде для того, чтобы загрызть «Спартак», — сказал Талалаев.

По итогам 18 туров «Балтика» идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.

Все комментарии
Инсаров
Инсаров
вчера в 16:45
Ждём, когда он теперь себя на 15 суток посадит.
ABir
ABir
19 декабря в 21:56
Победителей не судят, за победу над Спартаком Андрею можно нести теперь любую пургу.. Все было бы по другому, если бы Балтика проиграла в том матче.
Rupertt
Rupertt
19 декабря в 17:03
Редкий случай, когда тренер вызывает уважение не только результатом, но и поступком. Талалаев перегнул — да, жест был лишний, тут даже спорить не о чем. Но то, что он сам себя оштрафовал, да ещё и направил деньги в командный фонд, — это сильный ход. Не для галочки и не для прессы, а по сути.

Видно, что человек живёт командой. Победили «Спартак» — исторический момент для «Балтики», эмоции зашкаливали, плюс давление, травма руки, вся эта атмосфера. Не оправдываю, но понять можно. Футбол — это не шахматы, тут кипит всё.
Bad Listener
Bad Listener
19 декабря в 15:37, ред.
Мало Талалаеву проекций на других тренеров РПЛ своих проблем с психикой он ещё и самобичеванием страдает. А чо круто, деньги есть, можно косячить и штрафовать себя. Это как втыкать кому то нож в спину и говорить извини каждый раз. А чего такого, я же извинился - я хороший. Было бы здорово если бы преступники сами себе меру наказания придумывали за преступления. Закон не нужен был бы и суд. Сам украл, сам выпил, сам в тюрьму пришёл на нары прилёг. Идилия.
альсато
альсато
19 декабря в 15:24
НИ ЧЕРТА не дошло до Андрюхи))))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
19 декабря в 15:24, ред.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    19 декабря в 15:21
    Капрала, конечно знаю, кто ж его не знает!!! Кстати, да- толковый мужик, два высших образования- одно историческое, другое незаконченное художественное, а кроме всего- еще и был кандидатом в мастера спорта по русским шашкам, но не прошел отбор на открытый чемпионат СССР-1987г.

    А что касается сослогательного наклонения, то здесь, Друг мой, ты путаешь разные понятия, одно дело, заявлять: "вот был бы Брандт, он, точно, что нибудь придумал бы"! И совсем другое- констатировать прошедшую игру, в которой Спартак имел подавляющее преимущество по всем аспектам, но проиграл. Бывает и так...
    sihafazatron
    sihafazatron
    19 декабря в 15:08
    Сумму то какая? Интересно на сколько он расценивает такой жест
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    19 декабря в 14:43, ред.
    "А в игре со Спартаком Талалаеву откровенно повезло, могло быть и хуже..."

    Вить..., а Вить. А ты Капрала знаешь такого ? Он мне тут про сослагательные наклонения и про счёт на табло через раз напоминает. Тебя с ним познакомить ? )
    Толковый мужик, кстати!
    Capral
    Capral
    19 декабря в 14:27
    Да, надо признать, что хорошим манерам Талалаеву надо поучиться. Это не дело, в каждой игре вести себя по хулигански. Если хочешь со временем возглавить топ клуб, даже российский, поведение свое надо контролировать. А в игре со Спартаком Талалаеву откровенно повезло, могло быть и хуже...
