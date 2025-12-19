Венгрия надеется, что УЕФА допустит российские команды до матчей — Сийярто

1766120884

19 декабря 2025, 08:08

Будапешт надеется, что Союз европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) пересмотрит свое решение в отношении России и допустит ее команды для участия в соревнованиях. Об этом заявил в интервью министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Было бы замечательно, если бы российские футбольные команды могли вновь участвовать в европейских турнирах. Надеюсь, УЕФА пересмотрит свое решение», — сказал он.

«Как вы знаете, Белоруссия проводит домашние игры в Венгрии, их не исключили из соревнований, им просто не разрешается играть на своих полях домашние матчи. Так что мы служим домашним полем для Белоруссии. Надеемся, что российские футбольные команды как можно скорее смогут вновь принимать участие в международных соревнованиях», — добавил Сийярто.