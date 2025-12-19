Тренер ПСЖ считает, что Сафонов отразил два пенальти с переломом руки

1766149776

19 декабря 2025, 16:09

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» получил перелом левой руки во время отражения третьего удара в послематчевой серии пенальти в финале Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго». Такое мнение высказал главный тренер ПСЖ , комментарий которого приводит портал Footmercato.

Сафонов в составе ПСЖ стал победителем Межконтинентального кубка. В финале парижане обыграли бразильский «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти). В послематчевой серии российский голкипер отразил четыре удара и был признан лучшим игроком встречи. С первым пенальти российский вратарь не справился.

«Я не могу это объяснить, это невероятно, игроки не знают, как это произошло. Мы думаем, что это случилось во время третьего пенальти, когда он сделал странное движение. У него перелом, он отразил два последних пенальти, несмотря на перелом. Адреналин был настолько сильным, что, думаю, он мог бы отразить все пенальти без боли», — сказал Энрике.

«То, что мы показали, особенно Сафонов — это способность быть готовым помочь своей команде, независимо от матча. Мы все готовы, именно такой менталитет мы хотим видеть у игроков ПСЖ и у тех, кто может прийти в клуб. Готовность помогать команде, своим товарищам по команде и помогать всегда. Он провел фантастический матч, как и в последних четырех играх, жизнь подсказала ему, что нужно отдохнуть, смириться с этим, с таким настроем он вернется раньше, чем ожидалось, у него есть это качество», — добавил главный тренер ПСЖ .

Голкипер пропустит 3-4 недели. За время восстановления Сафонова ПСЖ проведет два матча в чемпионате Франции — с «Парижем» (4 января) и «Лиллем» (16 января), матч 1/32 финала кубка страны против «Фонтенея» (20 декабря) и игру за Суперкубок Франции против «Марселя» (8 января).