Тренер ПСЖ считает, что Сафонов отразил два пенальти с переломом руки

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил перелом левой руки во время отражения третьего удара в послематчевой серии пенальти в финале Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго». Такое мнение высказал главный тренер ПСЖ Луис Энрике, комментарий которого приводит портал Footmercato.
Сафонов в составе ПСЖ стал победителем Межконтинентального кубка. В финале парижане обыграли бразильский «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти). В послематчевой серии российский голкипер отразил четыре удара и был признан лучшим игроком встречи. С первым пенальти российский вратарь не справился.
«Я не могу это объяснить, это невероятно, игроки не знают, как это произошло. Мы думаем, что это случилось во время третьего пенальти, когда он сделал странное движение. У него перелом, он отразил два последних пенальти, несмотря на перелом. Адреналин был настолько сильным, что, думаю, он мог бы отразить все пенальти без боли», — сказал Энрике.
«То, что мы показали, особенно Сафонов — это способность быть готовым помочь своей команде, независимо от матча. Мы все готовы, именно такой менталитет мы хотим видеть у игроков ПСЖ и у тех, кто может прийти в клуб. Готовность помогать команде, своим товарищам по команде и помогать всегда. Он провел фантастический матч, как и в последних четырех играх, жизнь подсказала ему, что нужно отдохнуть, смириться с этим, с таким настроем он вернется раньше, чем ожидалось, у него есть это качество», — добавил главный тренер ПСЖ.
Голкипер пропустит 3-4 недели. За время восстановления Сафонова ПСЖ проведет два матча в чемпионате Франции — с «Парижем» (4 января) и «Лиллем» (16 января), матч 1/32 финала кубка страны против «Фонтенея» (20 декабря) и игру за Суперкубок Франции против «Марселя» (8 января).
26-летний Сафонов выиграл шестой трофей в составе французской команды. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», в прошлом сезоне он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В текущем сезоне Сафонов принял участие в четырех матчах в разных турнирах, в двух из них сохранив свои ворота в неприкосновенности.
слово перелом ассоциируется с тошнотвориками и дикой болью
при смещении! Трещины и сильные ушибы другое дело! Предположить сильнейшую анестезию,ну ребята, что вы там творите???!!!
Представляю, какая там была боль, но человек стоял до конца и тащил команду, будто это финал дворового турнира, где нельзя подвести пацанов. Вот это и есть настоящий футбол, за который мы его любим.
Многие говорили, что он не потянет уровень ПСЖ, что будет сидеть на лавке, что «Шевалье номер один». А в итоге — решающий матч, серия пенальти, мировой рекорд и трофей в руках. И после такого уже язык не повернется сказать, что он случайный человек в большом клубе.
