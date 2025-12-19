Спортпрограммы «Артека» будут проводить на стадионе мирового уровня

1766125907

19 декабря 2025, 09:31

Тематические спортивные программы смен 2026 года в Международном детском центре «Артек» планируется реализовывать на футбольном поле мирового уровня и другой обновленной инфраструктуре центрального стадиона, сообщил директор международного детского центра «Артек» Константин Федоренко.

По данным пресс-службы центра, благодаря ремонту на стадионе, проведенному к 100-летию «Артека», которое отмечалось в июне этого года, обновлено футбольное поле размером 105 м на 68 м с искусственным травяным покрытием. Объект отвечает международным стандартам FIFA .

«У нас множество партнеров, которые с нами реализуют профильные программы по этим тематикам, в том числе по футболу — и это должно реализовываться в качественных условиях, которых достойны лучшие дети страны», — ответил Федоренко на вопрос о том, планируется ли в 2026 году проводить специализированные спортивные программы на обновленном стадионе. «Сейчас у нас идет обкатка этого поля, оно мягкое — просто фантастика, и даже в ливень можно играть — здесь, под полем, 2 м дренажа. Но его же надо научиться эксплуатировать: мы его запустили в июне месяце, и сейчас учимся сами его эксплуатировать, чистить, вымывать».

Он уточнил, что стадион уже сейчас используется для проведения спортивных и других мероприятий.

Ремонт стадиона

По данным МДЦ «Артек», центральный стадион был построен к 40-летию «Артека» в 1965 году. Изначально он был рассчитан на 10 тыс. зрителей. Более полувека спустя стадион отремонтировали, трибуны перестроили, и с тех пор они вмещают 7 тыс. человек. Однако к назначению Федоренко в 2018 году объект находился в неудовлетворительном состоянии.

«Стадион был в аварийнейшем состоянии — и после моего назначения первый субботник, который мы провели, был здесь. У нас не было вообще ничего, никаких вложений в этот объект, и мы разобрали трибуны, начали ремонт подтрибунного пространства — все своими силами, сотрудников „Артека“. Единственное, сиденья поставил отечественный производитель, причем примечательно, что директор компании — бывший артековец. Потом нам выделили деньги на поле, и его отремонтировали — сегодня поле отвечает всем требованиям международного уровня, искусственное покрытие самого современного уровня, какой есть в мире», — рассказал директор центра.

Он добавил, что следующим этапом стало обновление инфраструктуры для легкой атлетики: сейчас на стадионе оборудованы шесть дорожек шириной 1,2 м и длиной 400 м с синтетическим наливным покрытием, два сектора для прыжков в длину, сектор для прыжков в высоту, сектор для толкания ядра, яма для стипль-чеза.

«Легкоатлетическое ядро сделано по особым спортивным технологиям, которые обеспечивают максимальные эксплуатационные характеристики, долговечность и качество», — подчеркнул Федоренко.

По его словам, на стадионе остается решить еще несколько задач: заасфальтировать подходы к нему, чтобы удобнее было добираться пешком и на автотранспорте, а также обновить зону флагштоков.

«В следующем году здесь будет лучше, мы над этим работаем. А еще мы хотим попросить детей, которые будут приезжать к нам, чтобы они оставляли мозаику из особых плиточек — в „Артеке“ есть такой опыт украшения стен на память о смене — и постепенно вся стенка, отделяющая поле от трибун, расцветится этими плитками. Думаю, где-то лет за пять удастся закрыть всю», — добавил собеседник агентства.

Об «Артеке»