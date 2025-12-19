Top.Mail.Ru
Определились все участники плей-офф Лиги конференций

19 декабря 2025, 01:12

Стали известны все команды, которые продолжат борьбу в весенней части футбольной Лиги конференций. Матчи заключительного, 6-го тура общего этапа турнира завершились в ночь на пятницу по московскому времени.

В 1/8 финала Лиги конференций вышли 8 лучших команд по итогам общего этапа. Клубы, которые заняли места с 9-го по 24-е, получили возможность выступить в раунде плей-офф за право сыграть в 1/8 финала.

Победителем общего этапа стал французский «Страсбур» (16 очков). В 1/8 финала также вышли польский «Ракув» (14), греческий АЕК (13), чешская «Спарта» (13), испанский «Райо Вальекано» (13), украинский «Шахтер» (13), германский «Майнц» (13) и кипрский АЕК (12).

В раунде плей-офф сыграют швейцарская «Лозанна» (11), английский «Кристал Пэлас» (10), польский «Лех» (10), турецкий «Самсунспор» (10), словенский «Целе» (10), нидерландский АЗ (10), итальянская «Фиорентина» (9), хорватская «Риека» (9), польская «Ягеллония» (9), кипрская «Омония» (8), армянский «Ноа» (8), косовская «Дрита» (8), финский «КуПС» (7), северомакедонская «Шкендия» (7), боснийский «Зриньски» (7) и чешская «Сигма» (7). За «Целе» выступает российский полузащитник Никита Иосифов.

Первые матчи раунда плей-офф запланированы на 19 февраля, ответные — на 26 февраля. Жеребьевка состоится 16 января. Финал турнира пройдет 27 мая в Лейпциге.

Лига конференций — третий по значимости клубный турнир в Европе. Он проводится с сезона-2021/22. Действующим победителем турнира является английский «Челси». Российские клубы отстранены от еврокубков из-за ситуации на Украине.

shur
shur ответ CCCP1922 (раскрыть)
19 декабря в 23:14
...где то на гос. даче неловко усмехнулся президент Российского футбольного союза (РФС) тов. Дюков А.В. ....!!!
DXTK
DXTK ответ Drosmo (раскрыть)
19 декабря в 22:34, ред.
Ну кому как .......я в прошлом сезоне как фанат Тоттенхэма увидел победу своего любимого клуба в Лиге Европы.......ну раз в 19 году проиграли финал ЛЧ.

Сейчас скажем можно наблюдать Астон Виллу Эмери, сможет ли испанец опять выиграть свой любимый турнир???
DXTK
DXTK ответ CCCP1922 (раскрыть)
19 декабря в 22:32
А с чего это?....... я вот как фанат Вест Хэма рад что клуб смог выиграть ЛК первый еврокубок с 60-х годов.........как раз сейчас такой же шанс может выпасть скажем Кристал Пэласу........именно для маленьких команд это шанс поднять хоть какой то значимый трофей........ в ЛЧ эти команды никогда не попадут.

PS скажем Моуриньо первый тренер выигравший три действующих главных еврокубка ЛЧ, ЛЕ, ЛК..... а Челси первый клуб выигравший все 4 еврокубка ЛЧ, ЛК, ЛЕ, КОК.............
Grizly88
Grizly88
19 декабря в 16:18
Нормальных команд нету эх Шахтер докатился такие клубы должны играть в лч
112910415
112910415
19 декабря в 14:12
кто все эти люди ?! )
Drosmo
Drosmo ответ CCCP1922 (раскрыть)
19 декабря в 11:01
Согласен. Сейчас и в Лиге Европы смотреть-то толком не на кого, что уж говорить о Лиге Конференций. Большинство достойных команд, которые до известных реформ являлись участниками ЛЕ, сейчас в обновлённом формате перебрались в ЛЧ. Но проблема в том, что по новым правилам, команды занявшие низкие места в своём турнире, больше не могут переходить в более низкий по рангу турнир, как это было раньше. То есть из ЛЧ в ЛЕ, из ЛЕ в ЛК. И теперь получается, что команды, вылетевшие по результатам группового турнира из ЛЧ, просто заканчивают свои еврокубковые игры в сезоне. А в ЛЕ играют более слабые команды, попавшие туда напрямую. То же самое и по отношению Лиги Европы к Лиге Конференций.

К примеру, такие клубы как Вильярреал и Аякс уже стопроцентно вылетают из ЛЧ, и остаются без еврокубковой весны. А такие команды как Айнтрахт, Олимпиакос, Атлетик, Бенфика, Наполи, Байер, Монако, и даже Ювентус на грани вылета. Хотя все эти команды намного усилили бы Лигу Европы, если бы перешли туда из ЛЧ. То же касается и переходов из ЛЕ в ЛК.

Но для УЕФА главное - это финансовая прибыль. И поэтому реформы делаются в первую очередь для увеличения этой прибыли, а зрелищность и интересы болельщиков уходят где-то на второй-третий план.
Capral
Capral
19 декабря в 11:00
Чего стоит этот турнир, если Майнц занимающий последнее место в Бундесе- один из лидеров ЛК...
CCCP1922
CCCP1922
19 декабря в 09:04
Самый ненужный турнир в Европе
