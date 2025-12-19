Top.Mail.Ru
ФИФА присудила двум сборным 3-е место на Кубке арабских наций из-за дождя

19 декабря 2025, 09:03

Международная федерация футбола (ФИФА) отменила матч за бронзовые медали Кубка арабских наций между командами Саудовской Аравии и ОАЭ из-за сильного дождя.

Команды успели сыграть первый тайм, однако во втором арбитр встречи объявил, что продолжать матч невозможно из-за ливня, и отправил команды в подтрибунное помещение. ФИФА позднее признала обе сборные бронзовыми призерами турнира.

В матче за золотые награды сборная Марокко победила команду Иордании со счетом 3:2. Кубок арабских наций проводился в 11-й раз, самой титулованной командой турнира является сборная Ирака (4 трофея).

Bad Listener
Bad Listener
19 декабря в 16:18, ред.
Это ещё чего, если в ближайшие дни на Землю упадёт большой метеорит, примерно как тот что убил динозавров, то можно будет считать чемпионами мира 48 сборных сразу. Кто считать будет правда не понятно. Но можно.
Варвар7
Варвар7
19 декабря в 13:39
"Бронзовый дождь"...)))
CCCP1922
CCCP1922
19 декабря в 11:05
Матч не доиграли, но выиграли бронзу. Надеюсь медалей запас был? Хороший выход нашли...
shlomo2
shlomo2
19 декабря в 10:52
Было бы счастье.... да несчастье помогло...
shur
shur
19 декабря в 10:14
...чтоб дружбу товарищ ,
пронёс по волнам,
мы хлеба горбушку
и ту пополам!!!
sv_1969
sv_1969
19 декабря в 09:56
Иордании не хватило чуть чуть чуть, чтобы сотворить сенсацию
