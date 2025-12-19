ФИФА присудила двум сборным 3-е место на Кубке арабских наций из-за дождя

1766124184

19 декабря 2025, 09:03

Международная федерация футбола ( ФИФА ) отменила матч за бронзовые медали Кубка арабских наций между командами Саудовской Аравии и ОАЭ из-за сильного дождя.

Команды успели сыграть первый тайм, однако во втором арбитр встречи объявил, что продолжать матч невозможно из-за ливня, и отправил команды в подтрибунное помещение. ФИФА позднее признала обе сборные бронзовыми призерами турнира.

В матче за золотые награды сборная Марокко победила команду Иордании со счетом 3:2. Кубок арабских наций проводился в 11-й раз, самой титулованной командой турнира является сборная Ирака (4 трофея).