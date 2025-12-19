«Енисей» может подписать 2-3 футболистов в зимнее трансферное окно

1766114818

19 декабря 2025, 06:26

Красноярский «Енисей» может пополнить состав команды в зимнее трансферное окно двумя-тремя футболистами. В числе новичков клуба полузащитник Азер Алиев, уже выступавший за клуб, сообщили в «Енисее».

«В целом команда укомплектована. Возможно, что в зимнее трансферное окно „Енисей“ усилят 2-3 новичка, — сообщили в клубе. — Одну из позиций уже занял воспитанник красноярского футбола — Азер Алиев. Он уже защищал цвета нашего клуба и вновь готов внести свой вклад в успех команды».

31-летний Алиев — воспитанник красноярского клуба, он выступал за команду с 2012 по 2017 год. Последним клубом полузащитника был бакинский «Нефтчи», с которым он разорвал контракт.

В клубе отметили, что зимой будут трансферы «на выход». «Однако в процессе селекции нам придется расстаться с некоторыми игроками, чтобы обеспечить оптимальную конкуренцию и баланс в команде. Мы уверены, что эти изменения пойдут на пользу клубу», — подчеркнул собеседник агентства.

«Енисей» занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги Пари (Первая лига), набрав 23 очка после 21 тура.