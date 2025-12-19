Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКиберфутболМежконтинентальный кубок ФИФА 2025

Михович считает, что рейтинг Сафонова в компьютерной игре должны повысить

19 декабря 2025, 10:33
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)ФламенгоЗакончился после серии пенальти

Разработчикам компьютерной игры FC 26 надо увеличить рейтинг российского вратаря Матвея Сафонова и выпустить специальную карточку после финального матча в Межконтинентальном кубке. Такое мнение высказал киберспортсмен Степан Михович (FUNKI), выступающий за «Локомотив» на Играх будущего.

Ранее Сафонов в составе французского «Пари Сен-Жермен» стал победителем Межконтинентального кубка. В финале парижане обыграли бразильский «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти). В послематчевой серии российский голкипер отразил четыре удара.

«Рейтинг в FIFA (FC 26) у Сафонова около 80. После матча с „Фламенго“, думаю, его надо стопроцентно повысить. И сделать специальную карточку за такой перфоманс, — сказал Михович. — Мы, к сожалению, матч пропустили — тренировались к Играм будущего, играли в приставку».

В Играх будущего участники соревнуются в фиджитал-дисциплинах. В них объединяются киберспорт и классические виды спорта. Турнир был полностью придуман в России. Соревнования основного этапа в ОАЭ проходят с 18 по 23 декабря.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Локомотив» посвятил Сафонову победу в первом матче на Играх будущего
18 декабря
Луиш Фигу считает киберфутбол частью современной жизни
17 декабря
Футболисты «Интера» сыграли в PES 6
08 августа
ОфициальноСоздатель футбольного симулятора стал партнёром дортмундской «Боруссии»
22 июля
Мусиала и Беллингем будут на обложке EA FC 26
10 июля Фото
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
19 декабря в 14:05
Кто о чем, а Михович об игре... Что касается Сафонова, то Матвей, вероятно, очень серьёзно подготовился к матчу и практически, и теоретически. Скорее всего просматривал много видео матчей Фламенго и уж точно изучил манеры пробития пенальти большинством игроков. Как видим с пользой. Не зря тренер бразильского клуба признался, что его поразило хладнокровие российского вратаря.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
19 декабря в 13:36, ред.
Давайте. Давайте будем честны - 10 из 11 критиканов Сафонова по серии пенальти и матч то не видели, и в паблики французские/европейские не глядели и фан-зону ПСЖ не юзали..., но...Соккер на то и Соккер, чтоб право голоса каждому дать, так скаать, плюрализм блюсти.
Bad Listener
Bad Listener
19 декабря в 12:47
Ну давайте будем честны - матч то почти товарищеский по сути был. 10 из 11 игроков ПСЖ похоже точно его таким образом воспринимали. Понятно что мы тут мочимся кипятком потому что патриотический дух и все дела, но для мирового футбола в целом это конечно не рядовое событие, но не такое уж и важное.
Варвар7
Варвар7
19 декабря в 11:28
Повысить рейтинг в несколько раз и нарядить его так в форму "Супер героя"...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 