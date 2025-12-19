Михович считает, что рейтинг Сафонова в компьютерной игре должны повысить

Разработчикам компьютерной игры FC 26 надо увеличить рейтинг российского вратаря Матвея Сафонова и выпустить специальную карточку после финального матча в Межконтинентальном кубке. Такое мнение высказал киберспортсмен Степан Михович (FUNKI), выступающий за «Локомотив» на Играх будущего.
Ранее Сафонов в составе французского «Пари Сен-Жермен» стал победителем Межконтинентального кубка. В финале парижане обыграли бразильский «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти). В послематчевой серии российский голкипер отразил четыре удара.
«Рейтинг в FIFA (FC 26) у Сафонова около 80. После матча с „Фламенго“, думаю, его надо стопроцентно повысить. И сделать специальную карточку за такой перфоманс, — сказал Михович. — Мы, к сожалению, матч пропустили — тренировались к Играм будущего, играли в приставку».
В Играх будущего участники соревнуются в фиджитал-дисциплинах. В них объединяются киберспорт и классические виды спорта. Турнир был полностью придуман в России. Соревнования основного этапа в ОАЭ проходят с 18 по 23 декабря.