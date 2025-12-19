Михович считает, что рейтинг Сафонова в компьютерной игре должны повысить

1766129626

19 декабря 2025, 10:33

Разработчикам компьютерной игры FC 26 надо увеличить рейтинг российского вратаря и выпустить специальную карточку после финального матча в Межконтинентальном кубке. Такое мнение высказал киберспортсмен Степан Михович (FUNKI), выступающий за «Локомотив» на Играх будущего.

Ранее Сафонов в составе французского «Пари Сен-Жермен» стал победителем Межконтинентального кубка. В финале парижане обыграли бразильский «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти). В послематчевой серии российский голкипер отразил четыре удара.

«Рейтинг в FIFA (FC 26) у Сафонова около 80. После матча с „Фламенго“, думаю, его надо стопроцентно повысить. И сделать специальную карточку за такой перфоманс, — сказал Михович. — Мы, к сожалению, матч пропустили — тренировались к Играм будущего, играли в приставку».