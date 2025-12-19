Top.Mail.Ru
Талалаев назвал маразмом увольнение Станковича из «Спартака»

19 декабря 2025, 11:04

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев не понимает, почему руководство московского футбольного клуба «Спартак» приняло решение убрать с поста главного тренера команды серба Деяна Станковича. Об этом Талалаев заявил «Спорт-Экспрессу».

«Увольнение Станковича, на мой взгляд, маразм. Вы оцениваете эпатаж и эмоциональность тренера или качество набора очков командой и системность игры? Станкович на первом месте по количеству побед и на втором по числу набранных очков в этом веке в „Спартаке“. За что его увольняют? За то, что он горяч? Или за то, что руководители хотят большего? Поэтому, наверное, „Спартак“ пока и далек от достижения максимальных результатов», — сказал Талалаев.

Станковичу 47 лет, он возглавлял «Спартак» с начала сезона-2024/25, о его уходе с поста главного тренера красно-белых было объявлено 11 ноября. В прошлом сезоне «Спартак» под руководством серба занял четвертое место в Мир — Российской премьер-лиге и дошел до финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России. Станкович возглавлял «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 год, под его руководством команда трижды стала чемпионом Сербии и дважды выиграла кубок страны. Также специалист работал в венгерском «Ференцвароше» и итальянской «Сампдории».

Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
19 декабря в 18:40
Не дай БОГ!!!
Comentarios
Comentarios ответ Bad Listener (раскрыть)
19 декабря в 18:00, ред.
Так его вроде в Спартак и сватали, но он отнекивается мол нет
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
19 декабря в 17:33, ред.
Суда по полному интервью Рабинеру СЭ - (порекомендую полностью читать) удивительно цельное впечатление не только как тренера, но и бывшего игрока и воспитателя и даже управленца-функционера оставил тренер Балтики. Словечки которые употреблял, типа "маразм" и другие - это для газетчиков, комментаторов и эмоционально неустойчивых экспертов.
25процентный клоун
25процентный клоун
19 декабря в 15:54
Петля, спасибо за понимание и поддержку.
Талалаев знает наш футбол и давно в нём вертится, имеет большой опыт и в этом году ему рот затыкать как-то не тактично
альсато
альсато
19 декабря в 15:28
Как по мне-вот такие и должны быть тренеры, которые борются за места от четвертого и ниже...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ shlomo2 (раскрыть)
19 декабря в 14:27, ред.
Бывает... так было в 90- е все и сразу...)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
19 декабря в 14:24, ред.
Даа....таллалай...таллалай...таллалай...)
shlomo2
shlomo2
19 декабря в 14:05
Спартаку нужно все и сразу.... но так не бывает....
112910415
112910415
19 декабря в 13:46
рыбак рыбака ...
CCCP1922
CCCP1922
19 декабря в 13:42
Да, произносит речи он легко - за словами в карман не лезет. Не резковато? Впрочем, Андрей осознанно выбрал такую модель поведения.
Vilar
Vilar
19 декабря в 13:27, ред.
Для меня удивительно, что Талалаев, так долго, держался не высказывая своего мнения, об увольнении Станковича. Конечно, Станкович - это его родственная душа. Он лучший ученик. Хотя, часто одолевают смутные сомнения, ученик ли Талалаев или конкурент Станковича по психическим выходкам? Частота с какой гл.тренер Балтики впадает в артистический маразм, начинает пугать. Главный недостаток Талалаева, я так думаю, в том, что не понимает одно из главных качеств своей должности: в раздевалке, на бровке поля, в интервью журналюгам - это 3(!) разных человека!!! Рубить с плеча, показывать, что он "рубаха-парень" - это не красит Главного(!) тренера клуба огромного, очень важного региона. Досадно, что он не принимает, что ещё одним из главных качеств (если не главным) в его должности, является дипломатичность.
pnsggg9aebct
pnsggg9aebct
19 декабря в 13:20
Андрею понравилось Спартак обыгрывать при Станковиче
пират Елизаветы
пират Елизаветы
19 декабря в 13:17
Станкович сам сделал все что его уволили.
и во она, неустойка хорошая в карман
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
19 декабря в 13:02, ред.
    Capral
    Capral
    19 декабря в 12:54
    А вот здесь, я не согласен с Талаевым. Его поддержке Карпина я аплодировал стоя, но сейчас, он не прав. Что значит системность в игре Станковича? Именно системности и не было в его работе. Были попытки построить разный футбол, были мучения, искания, но не было системы. Надо признать, что система в игре присутствует у Талалаева- не привлекательная, мало приятная, но система.

    В работе Станковича не было главного- фундамента, то, от чего должен отталкиваться любой тренер. Станкович- тренер стихийный, без основательной игровой модели, а количество побед, о которых говорит Талалаев- здесь ни причём, не только они определяют работу тренера. Станкович не лучше и не хуже остальных тренеров Спартака за последние годы, кроме Ваноли...

    А вот, насчет поведения Станковича, тут пожалуй Талалаев и Станок- родственные души.))) Вот в этом вопросе я могу понять Талалаева, и понимаю его поддержку тренера дебошира... Возвращаясь к разговору о системности футбола, скажу следующее: системность- это единая вертикаль тренерской мысли! Она может слегка меняться или дополняться, но она, всегда остаётся единой в главном- в неделимом тренерском взгляде на футбол!!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    19 декабря в 12:52, ред.
    Обнаружилась родственная душа быдлогопника. Тренер публичная профессия и демонстрация хамства недопустимо ни Станковичу, ни Талалаеву.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    19 декабря в 12:28, ред.
    Пожал руку, приятно слышать
    С Деяном ушли бы на перерыв с +5 очков
    Bad Listener
    Bad Listener
    19 декабря в 12:25, ред.
    Ух ты, два высказывания и полная дискредитация своего имени и репутации. Красавчик. Понесло господина Талалаева, так и сам на своём стуле не долго просидит. Какое вообще отношение тренер Балтики имеет к Спартаку? Какое отношение домыслы Талалаева о причинах увольнения Станковича имеют к реальным причинам увольнения Станковича? Придумают себе фантазию, примут её за истину, и давай свой "маразм" в публичном пространстве распространять. Да уж. А я ещё думал грешной мыслью может Талалаева в Спартак - ох как сильно я ошибался. Талалаева в кабинет к психотерапевту. Пусть расскажет ему как он проецирует на увольнение Станковича свой страх что его уволят за его собственную вспыльчивость. Печально что психологически нездоровые люди сейчас в клубах РПЛ на ведущих ролях.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    19 декабря в 12:20, ред.
    Увольнение ради увольнения...
    Кому то в руководстве нравиться жить в смутную эпоху перемен....и меняют и хороших и плохих и тихих и буйных ...просто меняют...нравится им так...
    Средства осваиваются...тренеры приходят и уходят...вылет из лиги не грозит...наверху таблицы пусть другие толкаются...цели озвучены...ну невыходит- ну и ладно...пойдем тренера уволим...и всё будет хорошо....
    sv_1969
    sv_1969
    19 декабря в 12:08
    Маразм что Андрюша комментирует новости из других клубов! При всем моем скептическом отношении к руководству КБ , я считаю не слишком этично то что говорит Таллалаев! Тем более увольнение Станковича по мне так правильное!
    Groboyd
    Groboyd
    19 декабря в 12:08, ред.
    Что за идиотизм считать очки которые ничего не дают в сезоне. У него один из самых дорогих составов в РПЛ, а Спартак при нем был на 5-6 местах.
    Помню считали очки за календарный год у Гатуззо в Милане, тот очень много набирал, но россонери в ЛЧ не могли попасть по итогам сезона.
    Есть сезон в котором и нужно набрать как можно больше очков, что бы что-нибудь выиграть, а не очки набранные за календарный год или за какой-либо другой отрезок.
    shur
    shur
    19 декабря в 12:00, ред.
    ...в Москве Полдень, в Калининграде на час минус! Пока дойдёт до нас новость, Станкович успеет и в Звезде дел наворотить! А главное
    эсцентричность у него в порядке вещей! Революционер-смутьян!!!
    Гость
