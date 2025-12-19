Талалаев назвал маразмом увольнение Станковича из «Спартака»

1766131451

19 декабря 2025, 11:04

Главный тренер калининградской «Балтики» не понимает, почему руководство московского футбольного клуба «Спартак» приняло решение убрать с поста главного тренера команды серба . Об этом Талалаев заявил «Спорт-Экспрессу».

«Увольнение Станковича, на мой взгляд, маразм. Вы оцениваете эпатаж и эмоциональность тренера или качество набора очков командой и системность игры? Станкович на первом месте по количеству побед и на втором по числу набранных очков в этом веке в „Спартаке“. За что его увольняют? За то, что он горяч? Или за то, что руководители хотят большего? Поэтому, наверное, „Спартак“ пока и далек от достижения максимальных результатов», — сказал Талалаев.

Станковичу 47 лет, он возглавлял «Спартак» с начала сезона-2024/25, о его уходе с поста главного тренера красно-белых было объявлено 11 ноября. В прошлом сезоне «Спартак» под руководством серба занял четвертое место в Мир — Российской премьер-лиге и дошел до финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России. Станкович возглавлял «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 год, под его руководством команда трижды стала чемпионом Сербии и дважды выиграла кубок страны. Также специалист работал в венгерском «Ференцвароше» и итальянской «Сампдории».