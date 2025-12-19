Талалаев считает, что Карпину в «Динамо» не хватило доверия руководителей

Покинувшему пост главного тренера московского футбольного клуба «Динамо» Валерию Карпину не хватило времени и доверия руководителей. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев.
Карпин покинул пост главного тренера «Динамо» 17 ноября.
«Точно знаю: чтобы что-то изменить и систематически кому-то привить, нужно время, — сказал Талалаев. — И самое главное, чего, по моему убеждению, не хватило Карпину, — это времени и доверия руководителей. Переход от более креативного футбола к более системному всегда происходит с трениями, и тут нужно, с одной стороны, заразить идеями футболистов, а с другой — чтобы клуб готов был ждать и терпеть. Этого не случилось».
«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 21 очко в 18 матчах. «Балтика» идет на 5-й строчке, на счету команды 35 очков после 18 встреч.
Если никаких положительных изменений на поле не происходит, если даже мелкие недочёты которые можно исправлять от игры к игре не отрабатываются значит тренер не знает что делать и как выполнять свою работу и тут ничего терпеть не надо, тут надо реагировать. Другое дело если прослеживается работа и качество игры медленно, но верно растёт, тогда подождать есть смысл.
Так что обобщать не надо, надо в каждом конкретном случае разбирать детально работу тренера от матча к матчу, но у нас клубами давно руководят люди нефутбольные которые просто не понимают ни футбола, ни этой простой истины.
Ну а с Талалаевым тоже всё понятно после этих слов - то что автобусом можно перекрыть ворота не надо много ума догадаться. Нужно чисто геометрическое мышление и правильное восприятие размерностей автобуса и ворот.
Карпин не нашел единомышленников среди футболистов, а кроме всего, постоянное давление со всех утюгов. Дошло до того, что уже даже адвокаты начали вмешиваться, которые никогда футболом не интересовались. Вот Валера и не выдержал, сбежал, а зря. Мне не нравится футбол Талалаева, это общеизвестно, но я помню, как усердно и мучительно он выстраивал его Балтику, ещё в 1-й лиге...
В данном случае, я полностью согласен с тренером и благодарю за поддержку!!!!!!! Ну а возвращаясь к игрокам Динамо, достаточно вспомнить, как, нелицеприятно высказывались отдельные личности о работе Карпина в Динамо, после его ухода. Из этого вывод- любому тренеру в клубе будет некомфортно...
"Нужно, с одной стороны, заразить идеями футболистов, а с другой — чтобы клуб
готов был ждать и терпеть. Этого не случилось".
А чего не случилось-то?
Карпина никто не выгонял, он сам слинял, клуб же ждал и терпел себе спокойно
и не дёргался, оказывая ему вполне достаточное доверие.
Что касается "прививания"- ничего Валера команде не прививал и никакими идеями никого не заражал, пустое это всё, не было и близко там никаких идей.
Именно поэтому команда и работала как раз абсолютно безыдейно.
И собрала в себе колоссальную отрицательную синергию, явно ведущую
к большим проблемам с игрой и набором очков. Валера просто плыл по течению, рассчитывая, видимо, что имеющимся набор игроков уж вынесет хоть куда-нибудь.
Обнаружив, однако, что не выносит и дело всё отчётливее пахнет керосином, Валера банально наложил в штаны и был таков, вот и вся история.
Стоит отметить, что струхнул он вовремя- до конца сезона времени ещё навалом,
и в провальных результатах его не обвинят, к лету всё забудется.
Мог ли он что-либо полезного и перспективного дать Динамо?
Так кто ж теперь ответит, история сослагательного наклонения не имеет.
А вот что Карпин сделал удачно для всех, и в том числе и для себя самого, это
вовремя сблызнул, прям тютелька в тютельку.
