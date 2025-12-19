Талалаев считает, что Карпину в «Динамо» не хватило доверия руководителей

1766130466

Покинувшему пост главного тренера московского футбольного клуба «Динамо» не хватило времени и доверия руководителей. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал главный тренер «Балтики» .

Карпин покинул пост главного тренера «Динамо» 17 ноября.

«Точно знаю: чтобы что-то изменить и систематически кому-то привить, нужно время, — сказал Талалаев. — И самое главное, чего, по моему убеждению, не хватило Карпину, — это времени и доверия руководителей. Переход от более креативного футбола к более системному всегда происходит с трениями, и тут нужно, с одной стороны, заразить идеями футболистов, а с другой — чтобы клуб готов был ждать и терпеть. Этого не случилось».