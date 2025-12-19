Top.Mail.Ru
Талалаев считает, что Карпину в «Динамо» не хватило доверия руководителей

19 декабря 2025, 10:47

Покинувшему пост главного тренера московского футбольного клуба «Динамо» Валерию Карпину не хватило времени и доверия руководителей. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев.

Карпин покинул пост главного тренера «Динамо» 17 ноября.

«Точно знаю: чтобы что-то изменить и систематически кому-то привить, нужно время, — сказал Талалаев. — И самое главное, чего, по моему убеждению, не хватило Карпину, — это времени и доверия руководителей. Переход от более креативного футбола к более системному всегда происходит с трениями, и тут нужно, с одной стороны, заразить идеями футболистов, а с другой — чтобы клуб готов был ждать и терпеть. Этого не случилось».

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 21 очко в 18 матчах. «Балтика» идет на 5-й строчке, на счету команды 35 очков после 18 встреч.

112910415
112910415
19 декабря в 13:58
судьба играет человеком
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
19 декабря в 13:24
Одобряю, ты молодец!!!)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
19 декабря в 13:18
время покажет.
но я буду рад, если ошибся в прогнозе)
Capral
Capral
19 декабря в 12:59
Да шо тут думать- надо срочно возвращать двух гениальных тренеров современности- недоумка шварца и быдляка чеха- и будет нам счастье!!! Одного погнали даже из проктологической лиги МЛС, а второго из Турции- после девяти туров... Щас, оба строчат мЭмуары, и мечтают снова пережить налёт, как пелось в одной замечательной одесской песенке...
баск
баск
19 декабря в 12:38, ред.
Талалаеву задали ненужный ему вопрос, и он, очевидно, просто наболтал в ответ, даже не пытаясь соответствовать в своей болтовне реальным фактам.
"Нужно, с одной стороны, заразить идеями футболистов, а с другой — чтобы клуб
готов был ждать и терпеть. Этого не случилось".

А чего не случилось-то?
Карпина никто не выгонял, он сам слинял, клуб же ждал и терпел себе спокойно
и не дёргался, оказывая ему вполне достаточное доверие.

Что касается "прививания"- ничего Валера команде не прививал и никакими идеями никого не заражал, пустое это всё, не было и близко там никаких идей.
Именно поэтому команда и работала как раз абсолютно безыдейно.

И собрала в себе колоссальную отрицательную синергию, явно ведущую
к большим проблемам с игрой и набором очков. Валера просто плыл по течению, рассчитывая, видимо, что имеющимся набор игроков уж вынесет хоть куда-нибудь.

Обнаружив, однако, что не выносит и дело всё отчётливее пахнет керосином, Валера банально наложил в штаны и был таков, вот и вся история.
Стоит отметить, что струхнул он вовремя- до конца сезона времени ещё навалом,
и в провальных результатах его не обвинят, к лету всё забудется.

Мог ли он что-либо полезного и перспективного дать Динамо?
Так кто ж теперь ответит, история сослагательного наклонения не имеет.
А вот что Карпин сделал удачно для всех, и в том числе и для себя самого, это
вовремя сблызнул, прям тютелька в тютельку.
Groboyd
Groboyd
19 декабря в 12:01
Карпин просто тренер слабенький. Мотиватор может и неплохой. А тут ещё и Альбу, тренера - аналитика, не смог с собой в Динамо взять, который как раз и читает соперников.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
19 декабря в 11:49
Не будет, точно? А может еще подумаешь?
shur
shur
19 декабря в 11:21
...в принципе,как бы кто из нас( в том числе и ваш покорный слуга)
не подкалывал Карпина, по сути к сожалению в проблематичном
месте произошло столь неприятное событие для специалиста! Как
факт своих доморощенных у нас по пальцам,главное чтобы сейчас Он был при деле! И сколько мне не говорите,но Сборная это шаг назад, сухо,тихо и мухи не кусают! За мнение спасибо Детутату Балтики!!!
Capral
Capral
19 декабря в 11:15, ред.
Молодец Талалаев- очень грамотно сказал и профессионально!!!!!!! Когда Валера пришел в Динамо, я сразу сказал, что для того, чтобы изменить дворовой футбол пузатого чеха нужно время, нужна идея, которой должны проникнуться все- игроки и руководство. Как раз доверие со стороны начальства было, не было поддержки от футболистов, которым нравилось играть в пацанский футбол, вот в этом и проблемы...

Карпин не нашел единомышленников среди футболистов, а кроме всего, постоянное давление со всех утюгов. Дошло до того, что уже даже адвокаты начали вмешиваться, которые никогда футболом не интересовались. Вот Валера и не выдержал, сбежал, а зря. Мне не нравится футбол Талалаева, это общеизвестно, но я помню, как усердно и мучительно он выстраивал его Балтику, ещё в 1-й лиге...

В данном случае, я полностью согласен с тренером и благодарю за поддержку!!!!!!! Ну а возвращаясь к игрокам Динамо, достаточно вспомнить, как, нелицеприятно высказывались отдельные личности о работе Карпина в Динамо, после его ухода. Из этого вывод- любому тренеру в клубе будет некомфортно...
Bad Listener
Bad Listener
19 декабря в 11:13, ред.
Терпение терпению рознь, для футболистов это работа слушать установку тренера, что значит заразить идеей? А зарплата это не заразная идея? Футболисты должны понимать на что идут когда выбирают профессию. Поэтому не надо эти отмазки про характер игроков лепить.

Если никаких положительных изменений на поле не происходит, если даже мелкие недочёты которые можно исправлять от игры к игре не отрабатываются значит тренер не знает что делать и как выполнять свою работу и тут ничего терпеть не надо, тут надо реагировать. Другое дело если прослеживается работа и качество игры медленно, но верно растёт, тогда подождать есть смысл.

Так что обобщать не надо, надо в каждом конкретном случае разбирать детально работу тренера от матча к матчу, но у нас клубами давно руководят люди нефутбольные которые просто не понимают ни футбола, ни этой простой истины.

Ну а с Талалаевым тоже всё понятно после этих слов - то что автобусом можно перекрыть ворота не надо много ума догадаться. Нужно чисто геометрическое мышление и правильное восприятие размерностей автобуса и ворот.
Alex_67
Alex_67
19 декабря в 11:09
А Талалаев точно это говорил? Не хотелось, чтобы Андрей влез не туда.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
19 декабря в 11:06
Все верно. Оппозиция в большом клубе всегда требует резульиа а и игры сразу. Посмотрим, кто придет в я Динамо. У Карпина больше не будет шанса возглавить топ клуб
