Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеМежконтинентальный кубок ФИФА 2025

Сафонов заявил, что не собирается останавливаться на достигнутом

19 декабря 2025, 16:27
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)ФламенгоЗакончился после серии пенальти

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов будет продолжать работать и не собирается останавливаться на достигнутом после победы в Межконтинентальном кубке по футболу. Об этом Сафонов рассказал в своем Telegram-канале.

Сафонов в составе ПСЖ стал победителем Межконтинентального кубка. В финале парижане обыграли бразильский «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти). В послематчевой серии российский голкипер отразил четыре удара и был признан лучшим игроком встречи.

«Ребят, возвращаюсь после застоя. Хочу сказать спасибо каждому, кто уделил время, написал сообщение. Последние два дня творится что-то невообразимое, очень тяжело ответить всем, поэтому просто хочу сказать всем и каждому спасибо за ваши теплые слова. Но сейчас продолжаем работать и идти дальше, на этом нельзя останавливаться, вы же знаете, что что бы ни случилось, меня не сломать», — сказал Сафонов.

В пятницу ПСЖ сообщил, что российский вратарь сломал руку во время финала Межконтинентального кубка. Главный тренер французской команды Луис Энрике предположил, что голкипер отразил два последних удара с травмой.

26-летний Сафонов выиграл шестой трофей в составе французской команды. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», в прошлом сезоне он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В текущем сезоне Сафонов принял участие в четырех матчах в разных турнирах, в двух из них сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Подписывайся в ВК
Все новости
Талалаев назвал маразмом увольнение Станковича из «Спартака»
19 декабря
Талалаев считает, что Карпину в «Динамо» не хватило доверия руководителей
19 декабря
Тедеев высказался об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ
18 декабря
Карпин заявил, что гордится игрой Сафонова в Межконтинентальном кубке
18 декабря
Дюков назвал выдающейся игру Сафонова в финале Межконтинентального кубка
18 декабря
Сафонов мог заранее готовиться к пенальти — Кафанов
18 декабря
Все комментарии
xa6ecgtj6csv
xa6ecgtj6csv
19 декабря в 22:48
Останавливаться не надо, сделай теперь сухую серию с пенальти
CCCP1922
CCCP1922
19 декабря в 17:56
Хватит уже бравады, пора руку лечить...
Варвар7
Варвар7
19 декабря в 17:46
Это хорошо , что Мотю не покидает присутсвие духа.
Bad Listener
Bad Listener
19 декабря в 17:03, ред.
Меня не сломать, можно сломать только руку
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 