Сафонов заявил, что не собирается останавливаться на достигнутом

19 декабря 2025, 16:27

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» будет продолжать работать и не собирается останавливаться на достигнутом после победы в Межконтинентальном кубке по футболу. Об этом Сафонов рассказал в своем Telegram-канале.

Сафонов в составе ПСЖ стал победителем Межконтинентального кубка. В финале парижане обыграли бразильский «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти). В послематчевой серии российский голкипер отразил четыре удара и был признан лучшим игроком встречи.

«Ребят, возвращаюсь после застоя. Хочу сказать спасибо каждому, кто уделил время, написал сообщение. Последние два дня творится что-то невообразимое, очень тяжело ответить всем, поэтому просто хочу сказать всем и каждому спасибо за ваши теплые слова. Но сейчас продолжаем работать и идти дальше, на этом нельзя останавливаться, вы же знаете, что что бы ни случилось, меня не сломать», — сказал Сафонов.

В пятницу ПСЖ сообщил, что российский вратарь сломал руку во время финала Межконтинентального кубка. Главный тренер французской команды Луис Энрике предположил, что голкипер отразил два последних удара с травмой.