В 1 Райя Давид Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 94

П 3 Генри Рико Фолов заработано: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Выносы: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 94

З 22 Йоргенсен Занка Матиас Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 51 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 94

З 5 Пиннок Этан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 3 Пасы: 27 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 94

З 18 Янссон Понтус Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 94

П 8 Йенсен Матиас Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 9 Точные навесы: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 94

П 7 Канос Серхи Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 72

П 6 Норгор Кристиан Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Пасы: 47 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 94

П 15 Франк Огочукву Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 67

Н 19 Мбеумо Брайан Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 2 Пасы: 23 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 94

Н 17 Тоуни Айвен Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 3 Пасы: 23 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 94

Запасные игроки

В 40 Фернандес Альваро

З 20 Аэр Кристофер

З 4 Гуд Чарли

З 30 Расмуссен Мадс

З 2 Томпсон Доминик

П 28 Бидструп Мадс

П 33 Магома Парис

Н 14 Годдос Саман Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 22