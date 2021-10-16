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Концовка была просто кошмаром для Челси. Все пожарили но не Менди, красавец! Игрок матча однозначно! Знатный отскок.
Лофтус Чик старался спокойнее играть. Думаю Лукаку Тухель очень рано убрал.
Он был необходим в концовке. Сарру нужно еще расти.
Но победа есть победа! Челси забили, а Брентфорд не забил!
С трудной победой синих!
Концовка была просто кошмаром для Челси. Все пожарили но не Менди, красавец! Игрок матча однозначно! Знатный отскок.
Лофтус Чик старался спокойнее играть. Думаю Лукаку Тухель очень рано убрал.
Он был необходим в концовке. Сарру нужно еще расти.
Но победа есть победа! Челси забили, а Брентфорд не забил!
С трудной победой синих!