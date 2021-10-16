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Брентфорд - Челси
Уотфорд - Ливерпуль
Астон Вилла - Вулверхэмптон
Лестер Сити - Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити - Бернли
Норвич Сити - Брайтон энд Хоув Альбион
Саутгемптон - Лидс

Протокол матча Брентфорд против Челси

Брентфорд Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон) 0:1 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон) Челси
Брентфорд
0 : 1
завершен
вчера, 19:30
Стартовый состав
Цена (млн. €): 126.5 - 406.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.7 - 2.3
Средний возраст: 25.9 - 26.3
Легионеров: 9 - 8
Схемы: 3-5-2 - 3-5-2
Серия побед: 1 - 1
Челси
Англия. Премьер-Лига 2021/2022, 8 тур
Стадион Брентфорд Коммьюнити Стэдиум (Брентфорд)
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.693.951.61
Фонбет 6.30 3.75 1.60
Мелбет 6.40 3.99 1.60
1XBET 6.10 3.80 1.70
BetBoom 5.63 3.82 1.68
 
32' Канос Серхи (7)
 
67' Франк Огочукву (15) уходит с поля, Форсс Маркус (9) вышел на поле
 
72' Канос Серхи (7) уходит с поля, Годдос Саман (14) вышел на поле
 
18' Ковачич Матео (8)
 
45' (0:1) Чилуэлл Бенжамин (21)
 
65' Ковачич Матео (8) уходит с поля, Маунт Мэйсон (19) вышел на поле
 
77' Лукаку Ромелу (9) уходит с поля, Хаверц Кай (29) вышел на поле
 
89' Аспиликуэта Сезар (28) уходит с поля, Джеймс Рис (24) вышел на поле
Голы
45’ 0:1 Чилуэлл Бенжамин
Наказания
18’ Ковачич Матео
Канос Серхи 32’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
65’ Маунт Мэйсон Ковачич Матео
Форсс Маркус Франк Огочукву 67’
Годдос Саман Канос Серхи 72’
77’ Хаверц Кай Лукаку Ромелу
89’ Джеймс Рис Аспиликуэта Сезар
Статистика
 16 Удары по воротам 5
7 Удары в створ 1
13 Фолы 8
5 Угловые 5
1 Офсайды 4
43% Владение мячом 57%
0 Cэйвы 6
1 Предупреждения 1
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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878 ответ Stalker-ato (раскрыть)
сегодня в 11:37
Дружище здоровья и выздоравливайте как молния⚡.
Агент ФСБ
Агент ФСБ
сегодня в 11:30
Поздравляю. Агент Кремля Абрамович нагнёт в этом сезоне Скрипалей.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 10:23
На классе, Челси! Сделали то, что и должны были сделать. Дерзкий новичок АПЛ по делу проиграл более сильной команде!
112910415
112910415
сегодня в 08:23
ох, как тяжело пришлось синим
Франц Кафка
Франц Кафка
сегодня в 00:51
Валидольная концовка - любимый и всеми узнаваемый стиль Челси :DD
Болею с 2007 за этот клуб и сколько помню, без валидола никак в концовке
zsb1961
zsb1961
сегодня в 00:13
Тут всё закономерно.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:21
Игра после 75 минуты была ужасна. Самое важное, заработанные 3 очка и лидерство в чемпионате. Менди игрок матча.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 22:40
Брентфорд мог бы и разгромить Челси. Видать колдует Челси.))
Тео Джонс
Тео Джонс
вчера в 22:27
Отскок дичайший пенсов
Imrebellion
Imrebellion ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 22:24
Делать постфактум выводы легко. На бумаге каждый трансфер смотрится отличным решением, как минимум свежей кровью, укреплением скамейки и т.д. А на деле даже самые стабильные тащеры бундеса, эредивизии, серии а, ла лиги могут запросто лажать всё время. И это касается любого клуба любой лиги.
azkan
azkan ответ Stalker-ato (раскрыть)
вчера в 22:10
Если трудно дышать, может лучше в больницу?
Очень коварная болезнь.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 21:58
я бы медаль дал их тренеру,за все эти месяцы - ЛУЧШИЙ!!!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:56
хороши были пчёлки,очень грамотная игра в обороне и очень опасные контры. Скажем так,Челси отскочили,сколько штанг, выносов из пустых и Менди. Вернер в своём репертуаре,как впрочем и Лукаку,не понятно почему за темнокожего Дзюбу отвалили столько денег. Если честно,то пока что игра Челси с ним смотрится довольно примитивна,да и к тому же почему то и навесы особо на него не идут. В общем Челси снова на бабло попал.Эту Грановскую,то ли Абрамович - пора уже отправлять на отдых.Вот мне кажется,что Абрахам смотрелся не хуже этих дорогих покупок. И если Тухель хотел бельгийца,то вообще не понимаю,как такое ему могло прийти в голову,ведь он не дилетант,тренировал Дортмунд и ПСЖ. Я диву давался,когда узнал о возвращении Ромелу,а потом челюсть отвисла,когда узнал о стоимости транса. Кто то в Челси подсел на сильнодействующие и это явно не тренер.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:52
Это называется Менди выгрыз Победу для Челси !!! Удачи !!!
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 21:51
Брентфорд сейчас как очередной перекаченный соперник на арене, особо не изучишь и не подготовишься против такого в отличии от него самого. потому надо справляться кое как и идти дальше. У них победы против Арсенала, Вулвса, ВестХэма, ничейка 3:3 с ЛФК, могли также с Челси, даже обыграть и забраться на 4 место с таким календарем.
allemz
allemz
вчера в 21:46
Удары:

Брентфорд 16 (7) - 5 (1) Челси

Просто оставлю здесь.
azkan
azkan
вчера в 21:31
Наконец то долгожданный свисток Тэйлора для игроков Челси зазвучал!
Концовка была просто кошмаром для Челси. Все пожарили но не Менди, красавец! Игрок матча однозначно! Знатный отскок.
Лофтус Чик старался спокойнее играть. Думаю Лукаку Тухель очень рано убрал.
Он был необходим в концовке. Сарру нужно еще расти.
Но победа есть победа! Челси забили, а Брентфорд не забил!
С трудной победой синих!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:30
смотрел последние минут 30, так там брентфорд просто "задушил" челси, синие чудом отскочили
протон
протон
вчера в 21:30
Поздравляю Челси с победой.
Akatsuki72
Akatsuki72
вчера в 21:30
Да уж, в концовке Брентфорд уважать себя заставил! Молодцы!
И Слава Великому Менди и самоотверженности игроков обороны Синих! Этот человек, якобы, не достоин Золотого Мяча... мдаааа...
Таганский
Таганский
вчера в 21:29
Да уж, изрядно пчёлы покусали во 2-м тайме..
Симпатичная команда - 2 штанги, Менди не раз, Чалоба спасли от гола..
Хорошо, что так завершилось, отстояли, молодцы..
Всех с трудной победой и с лидерством!!
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 21:27
Валяюсь с covid, плохо Пипец температура, то тошнит, то дышать нечем, то кашель в общем полный алес капут, но такая трудная победа Челси лучше любых таблеток протива вирусных.
Парни прививайтесь и не болейти.
P. S. ШО ТО Лукаку стал как Вернер не забивает со 100% возможностей
dimagas2
dimagas2
вчера в 21:26
Самая сложная победа в сезоне.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:24
Что Тухель закончился что ли?))
azkan
azkan
вчера в 21:15
Вот и пожарище у ворот Челси!
Менди спас, Сарр ошибся, Чалоба исправил!
И снова Менди спасает! Огнненная защита)))
Не могут просто вынести мяч! Что творят пчелки!!!
azkan
azkan
вчера в 21:09
Пчелки бьют из-за пределов штрафной. Почему у наших пенсионеров не получается? Тухель что ли запретил.
У Канте хотели отобрать мяч в итоге Канте отобрал))))))) Кантище!
azkan
azkan
вчера в 21:04
Всё таки хороший воротчик у синих и главное удачливый!
Снова штанга приходит на помощь ему.
azkan
azkan
вчера в 20:59
Лукаку не везет, то в офсайд залезет, то мяч отскочит...
dimagas2
dimagas2
вчера в 20:26
Посмотрим Бренфорд поменяет ли игру на 2-й тамйм и в какую сторону,думаю их все таки погонят трибуны вперед.
azkan
azkan
вчера в 20:24
Игра Канте и Рубен Лофтус Чика нравятся.
Вернер снова обрел свою скорость.
Сарр молодец. Несколько классных отборов. Но иногда теряет позицию конечно.
До Лукаку не доходят передачи.
Пока норм.
Но я видел какой Брентфорд не уступчивый. Игра скудновата на моменты конечно, но пару голов нужно забивать, чтобы их успокоить.
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