Манчестер Юнайтед

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Мда, Ливерпуль еще сильно пожалел красных. Могли бы и десять забивать
ребят, болею за московских и манчестерских красно-белых. Такого кошмарного синхронного позора не помню. Очень надеюсь, что такого не повторится. Оле удачи, но в другом месте
Мда, Ливерпуль еще сильно пожалел красных. Могли бы и десять забивать
ребят, болею за московских и манчестерских красно-белых. Такого кошмарного синхронного позора не помню. Очень надеюсь, что такого не повторится. Оле удачи, но в другом месте