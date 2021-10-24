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Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Брентфорд - Лестер Сити
Вест Хэм - Тоттенхэм

Протокол матча Манчестер Юнайтед против Ливерпуль

Манчестер Юнайтед Логотип футбольный клуб Манчестер Юнайтед 0:5 Логотип футбольный клуб Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
0 : 5
завершен
вчера, 18:30
Стартовый состав
Цена (млн. €): 501 - 530
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 2.3
Средний возраст: 26.5 - 27.8
Средний рост: 184.5 - 181.3
Легионеров: 6 - 8
Схемы: 4-2-3-1 - 4-3-3
Серия побед: 1 - 2
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига 2021/2022, 9 тур
Стадион Олд Траффорд
Манчестер Юнайтед Логотип футбольный клуб Манчестер Юнайтед 0:5 Логотип футбольный клуб Ливерпуль Ливерпуль
93:39
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.133.662.33
Фонбет 2.95 3.50 2.35
1XBET 2.96 3.62 2.49
BetBoom 3.05 3.60 2.34
    Еще
     
    41' Шоу Люк (23)
     
    2
    45+2' Роналду Криштиану (7)
    45+3' Фред (17)
     
    2
    46' Фернандеш Бруну (18)
    46' Гринвуд Мэйсон (11) уходит с поля, Погба Поль (6) вышел на поле
     
    55' Магуайр Харри (5)
     
    60' Погба Поль (6)
     
    2
    62' Фернандеш Бруну (18) уходит с поля, Кавани Эдинсон (21) вышел на поле
    62' Рэшфорд Маркус (10) уходит с поля, Далот Диогу (20) вышел на поле
     
    86' Ван-Биссака Аарон (29)
     
    5' (0:1) Кейта Наби (8) (Салах Мохамед (11))
     
    13' (0:2) Жота Диого (20) (Александер-Арнольд Трент (66))
     
    27' Милнер Джеймс (7) уходит с поля, Джонс Кертис (17) вышел на поле
     
    38' (0:3) Салах Мохамед (11) (Кейта Наби (8))
     
    45+5' (0:4) Салах Мохамед (11) (Жота Диого (20))
     
    50' (0:5) Салах Мохамед (11) (Хендерсон Джордан (14))
     
    64' Кейта Наби (8) уходит с поля, Окслейд-Чемберлен Алекс (15) вышел на поле
     
    76' Фирмино Роберто (9) уходит с поля, Мане Садио (10) вышел на поле
    Голы
    5’ 0:1 Кейта Наби
    ассистент Салах Мохамед
    13’ 0:2 Жота Диого
    ассистент Александер-Арнольд Трент
    38’ 0:3 Салах Мохамед
    ассистент Кейта Наби
    45+5’ 0:4 Салах Мохамед
    ассистент Жота Диого
    50’ 0:5 Салах Мохамед
    ассистент Хендерсон Джордан
    Наказания
    Шоу Люк 41’
    Роналду Криштиану 45+2’
    Фред 45+3’
    Фернандеш Бруну 46’
    Магуайр Харри 55’
    Погба Поль 60’
    Ван-Биссака Аарон 86’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    27’ Джонс Кертис Милнер Джеймс
    Погба Поль Гринвуд Мэйсон 46’
    Кавани Эдинсон Фернандеш Бруну 62’
    Далот Диогу Рэшфорд Маркус 62’
    64’ Окслейд-Чемберлен Алекс Кейта Наби
    76’ Мане Садио Фирмино Роберто
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 19
    		4 Удары в створ 8
    		10 Фолы 8
    		6 Угловые 3
    		7 Офсайды 0
    		36% Владение мячом 64%
    		3 Cэйвы 3
    		6 Предупреждения 0
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 13:52
    Полное фиаско в Театре Мечты, мда! Такого позора я давно не видел. В прошлом сезоне Тоттенхэм вдоволь покуражился над манкунианцами и выиграл матч со счетом 1-6:( Эх, ну что же ты поделаешь с этим Салахом! Абсолютно лучший игрок АПЛ на данный момент...
    bayern-cobra
    bayern-cobra ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 11:12
    Тоже Баварии
    galem72
    galem72
    сегодня в 11:00
    Ничего удивительного не произошло! Наконец-то все увидели всю нелепость Гуннара в кресле коача и его губительное воздействие на Юнайтед, находясь в тренерском кресле. Я уже кучу раз писал, что он хороший стратег, умеет выбирать качественный товар, но абсолютно не умеет с ним работать, потому что просто не знает, как это делается.
    Одного не понимаю, хозяева-Глейзеры ведь не идиоты. Ну почему они не принимают нужных решений? Откуда столько авансов этому норвегу?
    ESPANOL
    ESPANOL ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 11:00
    У МЮ нет тренера, зато есть Роналду! Юве еле еле от него избавился, потому что если бы он и дальше играл в Ювентусе, они бы выскочили из высшей лиги. Теперь этот балласт сплавили англичанам. А в Англии, это не Веронам забивать с пеналей, делая статистику забитых мячей или Люксембургам... Сдулся твой кумир, пора в Португалию возвращаться.
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:17
    тренеру пора на выход
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Dauletbek (раскрыть)
    сегодня в 00:25
    У МЮ нет тренера, который способен поставить игру. Игрока нормальные есть, но нет игры. Значит, дело в тренере. К примеру, при Бенитесе Реал Мадрид вообще никакой был, зимой его сменил Зидан и с теми же игроками взял ЛЧ. То есть, у "тренера" МЮ нет ни авторитета, ни новых идей.
    амурец
    амурец
    сегодня в 00:24
    Ливерпуль повеселился
    barcamilan
    barcamilan
    сегодня в 00:11
    кристинка чисто забил
    Туринский_экспресс
    Туринский_экспресс ответ Тео Джонс (раскрыть)
    вчера в 23:48
    Ну так смейся, смех продлевает жизнь. А Роналду теперь не моя головная боль. Аха-ха). Так что с вами могу посмеяться.
    протон
    протон
    вчера в 23:47
    САЛАХ 3+1 Египетский фараон в деле
    МО - это страшный сон для МЮ
    Салаху золотой мяч и новый улучшенный контракт с Ливерпулем! Шикарная игра!
    протон
    протон
    вчера в 23:46
    Вот это да то что ожидал красавицы продолжат в том же духе 💪🏻💪🏻💪🏻
    Мохаммед Салах конечно просто гений
    Просто зверюга
    На данный момент, Клопп - один из лучших тренеров. Собрать такую команду мог только человек, который понимает многое в футболе. Ну а Салаха с хет-триком, просто монстр
    протон
    протон
    вчера в 23:46
    САЛАХ умудрился забить на 50 минуте дважды 🔥💪
    Dauletbek
    Dauletbek
    вчера в 23:34
    Что это с МЮ? Вроде, они сейчас в неплохом состоянии..
    azkan
    azkan
    вчера в 23:26
    Видел матч с отрывками. Но голы все. После прекрасного камбэка с Аталантой такая позорная игра.
    Думал хотя бы забьют гол престижа и то не свезло КриРо.
    Защита оказалась дырявой. Ливерпуль как то очень легко заходили в штрафную и забивали. Эта и заслуга атаки красных. И вообще Мо Салах номер один в АПЛ на сегодняшний день!
    С красивой и с заслуженно разгромной победой Ливерпуль!
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    вчера в 22:29
    Спасибо Юргену и команде за удовольствие от прекрасного футбольного вечера!! Браво , молодцы!!!
    Bensurr
    Bensurr
    вчера в 22:26
    Это просто унижение стенфордцов
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    вчера в 22:17
    Прекрасная, безоговорочная Победа Ливерпуля!!! Красавчики красные!!! Заслуженный разгром принципиального соперника у них дома!
    bayern-cobra
    bayern-cobra
    вчера в 22:16
    Ливерпуль возьмет ЛЧ с такой игрой,Ливерпуль явный фоворит в этом году в ЛЧ
    протон
    протон ответ bayern-cobra (раскрыть)
    вчера в 22:16
    а как должна проиграть барса что бы уволили Куму? ))
    bayern-cobra
    bayern-cobra ответ протон (раскрыть)
    вчера в 22:12, ред.
    Нужно чтоб Бавария выиграла у Мю 8-2 тогда точно уволят сулшера
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    вчера в 22:09
    Ливерпуль с Победой!
    goalaktika
    goalaktika
    вчера в 21:59
    Идеальный матч для Клоппа. Сульшера разнёс в пух и прах
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 21:43, ред.
    Как можно было не увольнять Солскаера в перерыве матча? Чисто тренерская победа!!! Клопп полностью переиграл оппонента. У МЮ вообще никакой игры не видно. Вроде игроки нормальные, но идей нет у тренера. Я не знаю, если его не уволят после этого матча... Даже Анжи лучше сыграл против Ливерпуля. А вот Ливерпуль, как механизм. Очень хорошо сыграл. Салах хет-трик+ голевая. Может всё таки попробовать его на правом фланге Реала в следующем сезоне, когда Мбаппе и Холанд будут в Реале?🤔 Представьте такую атаку: Мбаппе/Винисиус__Холанд/Бензема__Салах/Родриго.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
    вчера в 21:39
    Помним 0:7, больше такого не надо!!!
    протон
    протон
    вчера в 21:36
    Защита проходной двор. Атака беззубая... Игры никакой. Погба как всегда психует. Как можно оставлять Санчо на скамейке запасных в такой игре? Хоть я и болельщик МЮ, но на данный момент класс Ливерпуля намного выше. Такому бы составу Зидан бы точно не помешал. Тем более он француз и был бы баланс в команде. Всех болел Ливерпуля с победой. Закономерно все.
    сульшер вообще не тянет - хотя перед этим сезоном ему купили россыпь звезд - а толку 0
    протон
    протон
    вчера в 21:36
    Всё закономерно. У МЮ - нет игры, нет системы. Это было особенно понятно после прошлогоднего финала ЛЕ с "Вильярреалом". А причина проста: Сульшер - не тренер, а вот Клопп - да. Поэтому.
    Мда, Ливерпуль еще сильно пожалел красных. Могли бы и десять забивать
    ребят, болею за московских и манчестерских красно-белых. Такого кошмарного синхронного позора не помню. Очень надеюсь, что такого не повторится. Оле удачи, но в другом месте
    протон
    протон
    вчера в 21:35
    я не знаю с каким счетом должен проиграть мю чтобы наконец-то уволили сульшера
    Жду новость - Зинедин Зидан вылетел в Манчестер для подписания контракта
    Если сульшер ещё не написал заявление о уходе, то видимо он просто ищет ручку))
    протон
    протон
    вчера в 21:35
    Если вам когда-нибудь будет грустно, вспомните, что кто-то болеет за МЮ и Спартак одновременно.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
    вчера в 21:28
    Всех Красных с разгромной победой над главным соперником! 0-5 на Траффорде такого я даже не помню, хотя если бы Ливерпуль не бросил играть при 5-0, могло бы для дьяволят все закончится еще хуже.
    dzvinka
    dzvinka ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 21:24
    Ливерпуль тупо стопнул играть, на 53 минуте окончили матч. Дальше уже и не пытались... иначе мистер Сульшер вылетел бы прямиком в Мьолде где-то на 7-8 голе.
    А так есть маленькая, но все же надежда, что он останется.
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