Манчестер Юнайтед

В 1 Алиссон Спасений: 3 Пасы: 27 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

З 66 Александер-Арнольд Трент Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 98 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 90

З 4 ван Дейк Вирджил Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 68 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 90

З 5 Конате Ибрахима Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Выносы: 8 Пасы: 48 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

З 26 Робертсон Эндрю Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 5 Пасы: 85 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 90

П 8 Кейта Наби Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 3 Пасы: 31 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 64

П 7 Милнер Джеймс Пасы: 12 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 27

П 14 Хендерсон Джордан Голевые передачи: 1 Отборы: 2 Перехваты: 3 Пасы: 134 Точность пасов: 128 Минут сыграно: 90

Н 20 Жота Диого Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

Н 11 Салах Мохамед Ударов всего: 5 Ударов в створ: 4 Голов забито: 3 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

Н 9 Фирмино Роберто Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 77

Запасные игроки

В 13 Адриан

З 12 Гомес Джо

З 32 Матип Жоэль

З 21 Цимикас Константинос

П 17 Джонс Кертис Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Пасы: 65 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 63

П 15 Окслейд-Чемберлен Алекс Ударов всего: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 26

Н 10 Мане Садио Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 13

Н 18 Минамино Такуми

Н 27 Ориги Дивок

Пропускают

(П) - Травма икроножной мышцы

Не играл с 18.09.21 , с ним 10 из 21 очков в нац. чемпионате Алькантара Тьяго (П) - Травма икроножной мышцы