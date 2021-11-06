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Но после этого я ждал навала и атак от Челси. Не смогли даже нормально организовать атаку. А ведь и о Бернли не скажешь что хорошо играли.
Ну да ладно! Удачи в следующих матчах!
Но после этого я ждал навала и атак от Челси. Не смогли даже нормально организовать атаку. А ведь и о Бернли не скажешь что хорошо играли.
Ну да ладно! Удачи в следующих матчах!