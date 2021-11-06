В 16 Менди Эдуар Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

П 24 Джеймс Рис Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

З 4 Кристенсен Андреас Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 82 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 90

З 2 Рюдигер Антонио Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 86 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 90

З 6 Силва Тиаго Ударов всего: 2 Отборы: 4 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 83 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 90

П 21 Чилуэлл Бенжамин Фолов заработано: 3 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Выносы: 2 Пасы: 60 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

П 18 Баркли Росс Ударов всего: 3 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 73

П 5 Жоржиньо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Блоки: 1 Пасы: 76 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 90

П 7 Канте Нголо Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 85

Н 29 Хаверц Кай Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

Н 20 Хадсон-Одои Каллум Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 85

Запасные игроки

В 1 Аррисабалага Кепа

З 28 Аспиликуэта Сезар

З 31 Сарр Маланг

П 22 Зиеш Хаким

П 12 Лофтус-Чик Рубен Пасы: 11 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 17

П 19 Маунт Мэйсон Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 10

П 17 Ньигес Сауль

П 10 Пулишич Кристиан Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 10

П 14 Чалоба Трево

Пропускают

(З) - Травма лодыжки

Не играл с 02.11.21 , с ним 13 из 26 очков в нац. чемпионате Алонсо Маркос (З) - Травма лодыжки

(Н) - Травма бедра

Не играл с 20.10.21 , с ним 18 из 26 очков в нац. чемпионате Вернер Тимо (Н) - Травма бедра

(П) - Мышечная травма

Не играл с 26.10.21 , с ним 22 из 26 очков в нац. чемпионате Ковачич Матео (П) - Мышечная травма