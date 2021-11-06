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Челси - Бернли
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Брентфорд - Норвич Сити
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион - Ньюкасл Юнайтед

Протокол матча Челси против Бернли

Челси Логотип футбольный клуб Челси (Лондон) 1:1 Логотип футбольный клуб Бернли Бернли
Челси
1 : 1
завершен
вчера, 18:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 405 - 109.5
Очков за игру в нац. чемп.: 2.5 - 0.7
Средний возраст: 26.6 - 28.3
Легионеров: 7 - 3
Схемы: 3-4-1-2 - 4-4-2
Серия побед: 7 - 1
Бернли
Англия. Премьер-Лига 2021/2022, 11 тур
Стадион Стэмфорд Бридж
Челси Логотип футбольный клуб Челси (Лондон) 1:1 Логотип футбольный клуб Бернли Бернли
94:37
Челси
Бернли
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.286.2012.30
Фонбет 1.26 6.20 11.00
Мелбет 1.27 5.77 13.60
1XBET 1.28 6.25 13.00
BetBoom 1.28 5.58 13.45
 
33' (1:0) Хаверц Кай (29) (Джеймс Рис (24))
 
73' Баркли Росс (18) уходит с поля, Лофтус-Чик Рубен (12) вышел на поле
 
76' Джеймс Рис (24)
 
2
85' Хадсон-Одои Каллум (20) уходит с поля, Пулишич Кристиан (10) вышел на поле
85' Канте Нголо (7) уходит с поля, Маунт Мэйсон (19) вышел на поле
 
61' Вуд Крис (9) уходит с поля, Родригес Джей (19) вышел на поле
 
68' Вествуд Эшли (18)
 
70' Гудмундссон Йохан (7) уходит с поля, Выдра Матей (27) вышел на поле
 
76' Корне Максвел (20)
 
80' (1:1) Выдра Матей (27) (Родригес Джей (19))
 
84' Тарковски Джеймс (5)
 
88' Корне Максвел (20) уходит с поля, Питерс Эрик (23) вышел на поле
 
90' Браунхилл Джош (8)
Голы
Хаверц Кай
ассистент Джеймс Рис 		1:0 33’
80’ 1:1 Выдра Матей
ассистент Родригес Джей
Наказания
68’ Вествуд Эшли
76’ Корне Максвел
Джеймс Рис 76’
84’ Тарковски Джеймс
90’ Браунхилл Джош
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
61’ Родригес Джей Вуд Крис
70’ Выдра Матей Гудмундссон Йохан
Лофтус-Чик Рубен Баркли Росс 73’
Пулишич Кристиан Хадсон-Одои Каллум 85’
Маунт Мэйсон Канте Нголо 85’
88’ Питерс Эрик Корне Максвел
Статистика
 25 Удары по воротам 5
4 Удары в створ 2
6 Фолы 9
14 Угловые 2
1 Офсайды 4
70% Владение мячом 30%
1 Cэйвы 4
1 Предупреждения 4
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Все комментарии
firewing
firewing
сегодня в 05:39
Хадсон-Одои - технарь, но вот не фартовый, а у Баркли нет видения поля и партнёров, как у Жоржиньо - не видит фартовых забивал Чиллуэла и Риса.
Ну и лазарет конечно - без нападения непросто перестроиться.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:46
неожиданно, но это АПЛ
что ни тур то сюрприз
azkan
azkan ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:18
По моему как раз таки замены не только помогли, но и ухудшили атаку.. Чуть поторопился Тухель, как показала игра((
azkan
azkan ответ Stalker-ato (раскрыть)
вчера в 21:13
Лафа кончилась, как говорится))) Теперь строгие трудовые будни пойдут)
Надо было от этих "каникул" из шести игр набирать 100% результат, но не свезло. Одна единственная атака пробила оборону Челси и отняла 2 очка.
azkan
azkan ответ L. F. С. (раскрыть)
вчера в 21:06
))) А на сегодня, на четыре. Но все равно вы приблизились очень плотно.
протон
протон
вчера в 20:58
от (Челси) реально не ожидал этого.
112910415
112910415
вчера в 20:54
в интересах турнирной интриги !
Bensurr
Bensurr
вчера в 20:50
Тут var не помог челси очень да же хорошо
протон
протон
вчера в 20:46
Своё не реализовали и потеряли очки, пропустив на одной контратаке. Поуп спасал сегодня бордовых. Времени на отыграться уже все и с заменами затянул Томас. Очень обидно.... Матч упущенных возможностей.
протон
протон
вчера в 20:45
Моему злости нет предела сейчас!!! Столько моментов упустить ( 25 ударов ) из которых ВСЕГО 4 в створ ...
Баркли - это жесть !!! Куда бьёт?! Вообще на ворота не смотрит ... КХО - это катастрофа ! Зачем не раньше заменил его ТТ !? Потеряли очки, где вообще не должны были .
L. F. С.
L. F. С. ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 20:44
Почему то думал что на 2 очка отстаём от ваших, оказывается на 3..
arsworld
arsworld
вчера в 20:36
А где Рукаку???,Абромовичу нужен обязательно Рукаку и не важно какой
Robert Petrov 1
Robert Petrov 1
вчера в 20:34
Против выдры не попрешь !!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:29
Лидер потерял очки.
Imrebellion
Imrebellion ответ L. F. С. (раскрыть)
вчера в 20:29
Вам за победу начисляют по 5 очков?)
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:23
начало заката пенсионерского футбола...
L. F. С.
L. F. С.
вчера в 20:17
Вот это поворот, можно завтра на первое заскочить, но Ливерпуль эток конечно делать не будет)
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 20:14
Может и хорошо,что Бернли вылил на нас ушат холодной воды, впереди у нас Лисы,Молотки,МЮ и Ювентус в лиги нас ждёт,будем верить,что эта ничья даст понять команде,что созданные моменты надо реализовывать.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Таганский (раскрыть)
вчера в 20:11, ред.
С Боевой ничьёй Земеля, хоть увидел гол не в свои ворота!!!
Мысыктар
Мысыктар
вчера в 20:10
вот так пзд
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:07, ред.
Так доминировать весь матч, и пропустить нелепый мяч в концовке, это надо уметь...) Не реализовали кучу своих моментов, получайте в свои.
adrianes
adrianes
вчера в 20:04
в автобусе завелась выдра и что-то пошло не так
azkan
azkan
вчера в 20:02
Вроде вели игру. Вроде и забили легко так аккуратно. А потом эта гребаная реализация! Столько моментов запороли! А потом и защита немного расслабилась и пропустила такую простую атаку. Единственную нормальную! Как так можно? Два защитника остались против одного Менди.
Но после этого я ждал навала и атак от Челси. Не смогли даже нормально организовать атаку. А ведь и о Бернли не скажешь что хорошо играли.
Ну да ладно! Удачи в следующих матчах!
Таганский
Таганский
вчера в 20:00
После 1 тайма я не видел причин, чтобы Челси не смог взять 3 очка, да и во 2-м не видел их.. По сути победный был матч, но Челси сам стал причиной обидной ничьи..
Моменты надо реализовывать.. Потеряны 2 очка, увы..
INGMAN
INGMAN
вчера в 20:00
Эххх... Навалять бы этим инвалидам
Сантус
Сантус
вчера в 19:57
Что сказать?Ло-ша-ры...Челси вбухивает огромные деньги в покупки...но убийцы в атаке так и нет.Увы и ах.Так бездарно подходить к реализации нужно ещё уметь...
2d47uubqz48c
2d47uubqz48c
вчера в 19:57
Инвалиды
Elliada
Elliada
вчера в 19:56
Для МС тур хороший. Выиграл у МЮ, Челси оступился. Теперь Ливерпуль должен с Вест Хэмом в ничью сыграть
Klaus-S
Klaus-S
вчера в 19:56
Неожиданно. Думал тут все решено. Это хороший результат для Ливерпуля.
azkan
azkan
вчера в 19:52
Пуля что ты сделал?!
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