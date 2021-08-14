Пари Сен-Жермен

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Но при всём при этом скромный Страсбур два мяча-то закатил. А звёздные новички ещё неизвестно вольются в игру или нет. Сможет Почеттино создать такую схему, где будут использоваться их сильные качества, или же в этом сезоне мы станем свидетелями как настолько мощную и звёздную команду будут бить европейские середняки?
Интересный сезон, будем смотреть.
Но при всём при этом скромный Страсбур два мяча-то закатил. А звёздные новички ещё неизвестно вольются в игру или нет. Сможет Почеттино создать такую схему, где будут использоваться их сильные качества, или же в этом сезоне мы станем свидетелями как настолько мощную и звёздную команду будут бить европейские середняки?
Интересный сезон, будем смотреть.