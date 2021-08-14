Пари Сен-Жермен

В 1 Навас Кейлор Голов пропущено: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

З 22 Диалло Абду Голевые передачи: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 72 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 90

З 24 Керер Тило Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 84 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 90

З 3 Кимпембе Преснель Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Выносы: 4 Пасы: 84 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 90

З 2 Хакими Ашраф Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 2 Пасы: 82 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 90

П 18 Вейналдум Джорджиньо Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 88

Н 23 Дракслер Юлиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 70

П 36 Эбимбе Эрик Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 60

П 21 Эррера Андер Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 101 Точность пасов: 95 Минут сыграно: 90

Н 9 Икарди Мауро Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 2 Пасы: 13 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 88

Н 7 Мбаппе Килиан Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 16 Рико Серхио

З 33 Битумазала Натан

З 31 Битшиабу Эль Шадайлле

П 35 Габри Исмаэль

П 15 Данилу Перехваты: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 30

П 38 Мишу Эдуар

П 12 Рафинья Фолов заработано: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 2

П 19 Сарабия Пабло Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 17 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 20