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Пари Сен-Жермен - Страсбур
Лилль - Ницца

Протокол матча Пари Сен-Жермен против Страсбур

Пари Сен-Жермен Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж) 4:2 Логотип футбольный клуб Страсбур Страсбур
Пари Сен-Жермен
4 : 2
завершен
вчера, 22:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 431 - 49.3
Очков за игру в нац. чемп.: 3 - 0
Средний возраст: 26.4 - 26.8
Средний рост: 181.6 - 183.6
Легионеров: 7 - 5
Схемы: 4-3-3 - 5-3-2
Серия побед: 1 - 0
Страсбур
Франция. Лига 1 2021/2022, 2 тур
Стадион Парк де Пренс
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет Live! 1.05 15.00 47.00
Мелбет 1.24 6.79 12.50
1XBET 1.25 7.00 13.00
BetBoom 1.22 6.54 13.19
    Еще
     
    3' (1:0) Икарди Мауро (9) (Диалло Абду (22))
     
    25' (2:0) Мбаппе Килиан (7) (Дракслер Юлиан (23))
     
    27' (3:0) Дракслер Юлиан (23)
     
    51' Эбимбе Эрик (36)
     
    60' Эбимбе Эрик (36) уходит с поля, Данилу (15) вышел на поле
     
    71' Дракслер Юлиан (23) уходит с поля, Сарабия Пабло (19) вышел на поле
     
    86' (4:2) Сарабия Пабло (19) (Мбаппе Килиан (7))
     
    2
    88' Вейналдум Джорджиньо (18) уходит с поля, Рафинья (12) вышел на поле
    88' Икарди Мауро (9) уходит с поля, Муинга Арно (29) вышел на поле
     
    42' Аолу Жан (6) уходит с поля, Томассон Адриен (10) вышел на поле
     
    53' (3:1) Гамейро Кевин (9) (Томассон Адриен (10))
     
    60' Фила Карол (4)
     
    63' Фила Карол (4) уходит с поля, Каси Антони (19) вышел на поле
     
    64' (3:2) Ажорке Людовик (25) (Льенар Димитри (11))
     
    3
    76' Ажорке Людовик (25) уходит с поля, Диалло Хабибу (20) вышел на поле
    76' Гамейро Кевин (9) уходит с поля, Уорис Маджид (8) вышел на поле
    76' Прчич Саньин (14) уходит с поля, Сиби Махаме (18) вышел на поле
     
    79' Джику Александер (24)
     
    81' Джику Александер (24)
     
    90+1' Беллегар Жанриснер (17)
    Голы
    Икарди Мауро
    ассистент Диалло Абду     		1:0 3’
    Мбаппе Килиан
    ассистент Дракслер Юлиан     		2:0 25’
    Дракслер Юлиан 3:0 27’
    53’ 3:1 Гамейро Кевин
    ассистент Томассон Адриен
    64’ 3:2 Ажорке Людовик
    ассистент Льенар Димитри
    Сарабия Пабло
    ассистент Мбаппе Килиан     		4:2 86’
    Наказания
    Эбимбе Эрик 51’
    60’ Фила Карол
    79’ Джику Александер
    81’ Джику Александер
    90+1’ Беллегар Жанриснер
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    42’ Томассон Адриен Аолу Жан
    Данилу Эбимбе Эрик 60’
    63’ Каси Антони Фила Карол
    Сарабия Пабло Дракслер Юлиан 71’
    76’ Диалло Хабибу Ажорке Людовик
    76’ Уорис Маджид Гамейро Кевин
    76’ Сиби Махаме Прчич Саньин
    Рафинья Вейналдум Джорджиньо 88’
    Муинга Арно Икарди Мауро 88’
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 8
    		6 Удары в створ 2
    		6 Фолы 18
    		4 Угловые 4
    		1 Офсайды 2
    		65% Владение мячом 35%
    		0 Cэйвы 2
    		1 Предупреждения 4
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    Nazi
    Nazi ответ УЕСКА (раскрыть)
    сегодня в 00:56
    И диалло иже с ними :) Надеюсь Рамос встанет на ноги и вытурит из состава долбанного привозчика кимпембе. А керера продадут в Байер, или куда еще..
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    сегодня в 00:34
    Больше всех понравился Хакими, отличное приобретение. Дракслер тоже был неплох. А Кимпембе и Керер не соответствуют классом этой команде. Мбаппе, похоже, понимает, что если перехода в Реал не получится, то ему придётся тяжело в команде и начинает меньше пижонить и больше играть на партнёров.
    Но при всём при этом скромный Страсбур два мяча-то закатил. А звёздные новички ещё неизвестно вольются в игру или нет. Сможет Почеттино создать такую схему, где будут использоваться их сильные качества, или же в этом сезоне мы станем свидетелями как настолько мощную и звёздную команду будут бить европейские середняки?
    Интересный сезон, будем смотреть.
    zsb1961
    zsb1961
    сегодня в 00:34
    ПСЖ с победой!
    Belgie2020
    Belgie2020
    сегодня в 00:34
      протон1
      протон1
      вчера в 23:59
      обилие голов. с победой ПСЖ
      Ballon dOr1984
      Ballon dOr1984
      вчера в 23:54
      дракслер-то там вообще зачем нужен, разве что для страсбуров
      УЕСКА
      УЕСКА ответ Nazi (раскрыть)
      вчера в 23:48
      Да. Оборона Парижа это тихий ужас. Как сейчас Диалло пасом вывел один на один на свои ворота нападающего Страсбура.
      fanliverpoolfan 77
      fanliverpoolfan 77
      вчера в 23:38
      Что бы спокойно выносить Страсбург надо еше Роналду подписать.
      Nazi
      Nazi
      вчера в 23:26
      Надеюсь кимпебе навсегда потеряет место в старте. А керера давно уже надо было сплавить. Две дырки😁😁
      УЕСКА
      УЕСКА
      вчера в 23:22
      Классный гол от Ажорка. Рано Париж расслабился. Могут наказать. Концовка будет огонь!
      УЕСКА
      УЕСКА
      вчера в 23:13
      Страсбур не сдается.
      протон1
      протон1
      вчера в 23:07
      говорил я что будет счет разгромный. они щас пятками начнут играть . )
      дяденька Онуфрий
      дяденька Онуфрий ответ волгодон 2 (раскрыть)
      вчера в 22:51
      а чем рф отличается ? на кого не глянь признак урала ,кавказа ,казахских степей , и якутских мерзлых просторов
      то-есть : теоретически коренных рф-щиков вообще не существует , или они по метро прячутся пока в москве правят представители кавказа ?
      Mikki
      Mikki ответ Bom Bom (раскрыть)
      вчера в 22:50
      Страсбур вообще бедняги - вместо Месси уже в первом тайме получили офсайд, два рикошета + травму. Осталось разве что Перрену в Мбаппе въехать и удалиться.
      волгодон 2
      волгодон 2
      вчера в 22:12
      Вот смотрю состав ПСЖ,а французов то и нет в нем. Т.е. теоретически в основе и резерве 4+5=9 человек под французским флагом,но фактически лишь Мишу Эдуар француз,остальные негры и арабы. Жесть.
      Bom Bom
      Bom Bom
      вчера в 22:09
      Спорный мяч)) На повторах показалось, что офсайд
      УЕСКА
      УЕСКА
      вчера в 22:07
      Странно что гол засчитали. Похоже было на офсайд у Икарди.
      протон1
      протон1
      вчера в 21:34
      чувствуется что катком пройдет ПСЖ
      beefs
      beefs тотал больше (2.5)
      вчера в 21:32
      «Страсбур» ужасно стартовал и в таком состоянии вряд ли сможет оказать серьезное соп-ротивление столичной коман-де. Ожидаем уверенную побе-ду ПСЖ на родном стадионе. Ждем обилие голевых момен-тов и старательные действия всех линий вице-чемпиона.
      shlomo
      shlomo 3:0
      вчера в 19:08
      В прошлом сезоне ПСЖ в каждом из двух матчей против “Страсбура” забивал по четыре мяча, может быть и в этот раз мы увидим что-то похожее, к тому же Килиан Мбаппе очень будет стараться наконец-то открыть счет забитым мячам. Мы уверены в том, что ПСЖ с легкостью сможет разобраться со своим соперником в этом матче, а именно забьет минимум три мяча.
      Zenit_84
      Zenit_84 3:0
      вчера в 17:48
      Ставлю на более именитых, а именно ПСЖ. Вряд ли в матче сыграет знаменитый новичок Лионель Месси, но и без него на кураже ПСЖ сумеет одолеть не хватающий звезд с неба Страсбур.
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