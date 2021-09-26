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Ювентус - Сампдория
Эмполи - Болонья
Сассуоло - Салернитана
Удинезе - Фиорентина
Лацио - Рома
Наполи - Кальяри

Протокол матча Ювентус против Сампдория

Ювентус Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин) 3:2 Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя) Сампдория
Ювентус
3 : 2
завершен
26 сентября 2021, 13:30
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 376 - 54.7
Очков за игру в нац. чемп.: 1 - 1
Средний возраст: 27.2 - 29.7
Средний рост: 184 - 184.3
Легионеров: 5 - 5
Схемы: 4-4-2 - 4-4-2
Серия побед: 1 - 0
Сампдория
Италия. Серия А 2021/2022, 6 тур
Стадион Альянц Стэдиум (Турин), зрителей: 15381
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.425.008.10
Фонбет 1.42 4.65 7.50
Мелбет 1.35 5.41 9.52
1XBET 1.40 5.30 8.60
BetBoom 1.34 5.53 8.90
    Еще
     
    10' (1:0) Дибала Пауло (10) (Локателли Мануэль (27))
     
    21' Дибала Пауло (10) уходит с поля, Кулусевски Деян (44) вышел на поле
     
    43' (2:0) Бонуччи Леонардо (19)
     
    53' Бентанкур Родриго (30)
     
    57' (3:1) Локателли Мануэль (27) (Кулусевски Деян (44))
     
    66' Куадрадо Хуан (11)
     
    2
    70' Бернардески Федерико (20) уходит с поля, Рэмзи Аарон (8) вышел на поле
    70' Кьеза Федерико (22) уходит с поля, Кьеллини Джорджо (3) вышел на поле
     
    2
    82' Бентанкур Родриго (30) уходит с поля, МакКенни Уэстон (14) вышел на поле
    82' Мората Альваро (9) уходит с поля, Кин Моизе (18) вышел на поле
     
    84' Бонуччи Леонардо (19)
     
    86' Кин Моизе (18)
     
    28' Торсби Мортен (2)
     
    41' Мурру Никола (29)
     
    44' (2:1) Йосида Мая (22) (Кандрева Антонио (87))
     
    45+2' Экдаль Альбин (6)
     
    58' Мурру Никола (29) уходит с поля, Ауджелло Томмазо (3) вышел на поле
     
    2
    59' Экдаль Альбин (6) уходит с поля, Силва Адриен (5) вышел на поле
    59' Депаоли Фабио (12) уходит с поля, Дамсгорд Миккел (38) вышел на поле
     
    70' Капуто Франческо (10) уходит с поля, Торрегросса Эрнесто (9) вышел на поле
     
    83' (3:2) Кандрева Антонио (87) (Силва Адриен (5))
     
    87' Торсби Мортен (2) уходит с поля, Аскильдсен Кристоффер (16) вышел на поле
    Голы
    Дибала Пауло
    ассистент Локателли Мануэль     		1:0 10’
    Бонуччи Леонардо 2:0(П) 43’
    44’ 2:1 Йосида Мая
    ассистент Кандрева Антонио
    Локателли Мануэль
    ассистент Кулусевски Деян     		3:1 57’
    83’ 3:2 Кандрева Антонио
    ассистент Силва Адриен
    Наказания
    28’ Торсби Мортен
    41’ Мурру Никола
    45+2’ Экдаль Альбин
    Бентанкур Родриго 53’
    Куадрадо Хуан 66’
    Бонуччи Леонардо 84’
    Кин Моизе 86’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Кулусевски Деян Дибала Пауло 21’
    58’ Ауджелло Томмазо Мурру Никола
    59’ Силва Адриен Экдаль Альбин
    59’ Дамсгорд Миккел Депаоли Фабио
    Рэмзи Аарон Бернардески Федерико 70’
    Кьеллини Джорджо Кьеза Федерико 70’
    70’ Торрегросса Эрнесто Капуто Франческо
    МакКенни Уэстон Бентанкур Родриго 82’
    Кин Моизе Мората Альваро 82’
    87’ Аскильдсен Кристоффер Торсби Мортен
    Статистика
    		 16 Удары по воротам 5
    		6 Удары в створ 3
    		22 Фолы 16
    		4 Угловые 2
    		0 Офсайды 3
    		50% Владение мячом 50%
    		1 Cэйвы 3
    		4 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Вернувшийся_Князь
    Вернувшийся_Князь ответ Муслим90 (раскрыть)
    28 сентября в 17:46
    Верно, но среди мерсисайдцев их плотность зашкаливает)
    Честно говоря и сам симпатизировал команде Жерара Улье, но давно это было. Тогда и хамов таких, как сейчас у фанатов красных не было.
    Муслим90
    Муслим90 ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
    28 сентября в 17:39
    Про трагедию я намного похже узнал...а выбрать одну команду уже невозможно было. Да и к тому же я за команды болею, а полоумные фанаты везде есть.
    Вернувшийся_Князь
    Вернувшийся_Князь ответ Муслим90 (раскрыть)
    28 сентября в 10:13
    Как можно за Юве и ливерпуль болеть? Особенно после Эйзеля и поведения фанатов ливерпуля в новостях Ювентуса.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ fanliverpoolfan 777 (раскрыть)
    27 сентября в 19:39
    хотелось бы что-нибудь оригинальное,к примеру забить Юве пятой точкой.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    27 сентября в 19:36
    очень рад,что Аньели понял,что без старой доброй традиции,будут болтаться во второй десятке.
    Вернувшийся_Князь
    Вернувшийся_Князь ответ Beka_byaka (раскрыть)
    26 сентября в 21:15
    Я конечно за. Коррупционеры УЕФА в СМИ пытаются извратить этот проект. И движет ими не забота о бедных, а исключительно боязнь потерять кормушку.
    Людям свойственно бояться перемен и всё воспринимать в штыки. А стоит взглянуть на НБА и НХЛ. Все смотрят с удовольствием. Смешно, что сейчас против СЛ те, кто поддержал реформу КЕЧ) и превратил кубок чемпионов в фарс.
    Сейчас ЛЧ имеет формат кубка, а называется лигой и играют там не чемпионы.
    Одни не стыковки. Особенно был ржачным финал ТТХ-Ливерпуль(50 и 30 лет без титула соответственно), а рулит там мафия УЕФА со своими ручными арбитрами. Пора разогнать эту контору.
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
    26 сентября в 21:08
    Не самые лучшие времена, и у барселоны. Радуемся победе над леванте. А так очень хочу чтоб и Реал и Барселона начали доминировать как раньше. Так ты ЗА Суперлигу да?? Что-то новое всегда настораживает, но это по началу. Немного времени и все к всему привыкают. Думаю и к Суперлиге в будущем все привыкнут. А так да, гордость за то что только Реал, Барселона и Ювентус не очканули в этой теме зашкаливает.
    Вернувшийся_Князь
    Вернувшийся_Князь ответ Beka_byaka (раскрыть)
    26 сентября в 21:03
    Приветствую. Тебя тоже с победой Барселоны. Дела конечно далеки от идеала, но и прогресс уже виден. Эх, сейчас бы трёх топов подписать и Макс бы рванул всех и вся, но что имеем, то имеем. Что касается скрытия комментов, то я ни с кем и не воевал, не понимаю войны с ветряными мельницами. Думал разрулили непонятки, а оказывается каждый остался при своём. Ну и ладно.
    Всех благ вам, партнёры по Супер Лиге)
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
    26 сентября в 20:10
    Добрый вечер. Поздравляю всех болел Ювентуса особенно тебя князь с победой. С 3 очками. Матч не смотрел. Но из твоих комментов понял что дела пока ещё совсем не айс. Радует ещё тот факт, что ни один твой комент не скрыт, более того уже несколько раз видел как в списке лучших. Значит пошел на мировую??
    Муслим90
    Муслим90 ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
    26 сентября в 17:36, ред.
    Я и за Юве не меньше Ливерпуля болею. Так что мой коммент не был упреком кому то
    feris1
    feris1
    26 сентября в 17:13
    Что-то как-то со скрипом обыграли Сампу.
    Kosmos58
    Kosmos58
    26 сентября в 17:02
    Сдаётся мне, время Юве прошло. И где сейчас Римская империя?!.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    26 сентября в 16:57
      Вернувшийся_Князь
      Вернувшийся_Князь ответ Муслим90 (раскрыть)
      26 сентября в 16:49
      Надо уметь пропустить от Брентфорда 3 и от Астон Виллы 7. Аха-ха)
      Муслим90
      Муслим90
      26 сентября в 16:36
      Пропустить 2 мяча от Сампы это надо уметь)))Хорошо хоть выйграли))
      allemz
      allemz
      26 сентября в 16:00
      И в Серии А бывают сенсации
      Vad Gushin
      Vad Gushin ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
      26 сентября в 15:40
      Из положительного - дебютный гол Локателли за Ювентус и игра без поляка в воротах.
      Все остальное - да, Вы все точно изложили
      Vad Gushin
      Vad Gushin ответ juvenale (раскрыть)
      26 сентября в 15:39
      Чем понятно, дерева в достатке. Правильно спросить: кем?
      fanliverpoolfan 777
      fanliverpoolfan 777
      26 сентября в 15:39
      Вернвушсийся_Князь: Ну в ворота юве тожно залетит максимум четыре мяча, если пропускаете от Специи и Сампы по два мяча, тогда вам не позавидуешь, и надеемся на честное судейства с вашей стороны.
      Вернувшийся_Князь
      Вернувшийся_Князь ответ fanliverpoolfan 777 (раскрыть)
      26 сентября в 15:35
        iBragim2102
        iBragim2102
        26 сентября в 15:34
        Да, Алегри всё таки это не Пирло, виден рисунок игры, и двигаются правильно, состав бы укрепить и можно за чемпионство бороться, какое там Челси..
        juvenale
        juvenale ответ fanliverpoolfan 777 (раскрыть)
        26 сентября в 15:34
        Кьеллини в очереднйо раз Лукаку на ноль помножит,я больше всяких Тьяго Сильв и Рюдигеров опасаюсь на стандартах
        fanliverpoolfan 777
        fanliverpoolfan 777 ответ juvenale (раскрыть)
        26 сентября в 15:33
        Вот Лукаку и оформит хет-трик в ворота юве со второго этажа
        Вернувшийся_Князь
        Вернувшийся_Князь ответ David Young (раскрыть)
        26 сентября в 15:33
        Ну судя по результату да, его гол решающий.
        Вернувшийся_Князь
        Вернувшийся_Князь ответ fanliverpoolfan 777 (раскрыть)
        26 сентября в 15:32
        Согласен, вытягивал Сампу, как мог. Аха-ха)
        Вернувшийся_Князь
        Вернувшийся_Князь
        26 сентября в 15:31
          Вернувшийся_Князь
          Вернувшийся_Князь
          26 сентября в 15:30
          Из положительного есть лишь одно - 3 очка. В остальном позорище. Сампа никакая, а дважды забила. Что делают в Ювентусе Кулушевски, Бернардески, Рэмзи, Бентанкур, Кин, Маккени вообще не понятно, им и в РПЛ было бы тяжело.
          Замены у Аллегри это нечто. Хотя и менять то не на кого, но сезон длинный и он вынужден ротировать и рисковать. Всё тут понятно, в нынешнем Ювентусе есть только половина состава, остальные шлак, а играть надо, вот и испытывает тренер судьбу. Сегодня и со Специей прокатило, а с Удине и Эмполи не прокатило.
          Всех с победой, которая оставляет больше вопросов, нежели даёт ответов.
          fanliverpoolfan 777
          fanliverpoolfan 777
          26 сентября в 15:30
            fanliverpoolfan 777
            fanliverpoolfan 777
            26 сентября в 15:29
            Счет должен был быть 2-2 если не сомнителлный пенальти опять вопросы к судье)) а так по окончанию сезона Сампа будет выше ювентуса.
            juvenale
            juvenale
            26 сентября в 15:28, ред.
            урааа великая победа против такого гранда!!!!снова героически отстояли 3 очка,браво!!!!!Ну а так,Ювентус наверное худшая команда в Европе,при игре на стандартах у своих ворот.В каждом матче пропускаем голы после навесов.Дибала походу как обычно на месяц выбыл и возможно Мората....кем с Челси играть
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