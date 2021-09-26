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Замены у Аллегри это нечто. Хотя и менять то не на кого, но сезон длинный и он вынужден ротировать и рисковать. Всё тут понятно, в нынешнем Ювентусе есть только половина состава, остальные шлак, а играть надо, вот и испытывает тренер судьбу. Сегодня и со Специей прокатило, а с Удине и Эмполи не прокатило.
Всех с победой, которая оставляет больше вопросов, нежели даёт ответов.
Замены у Аллегри это нечто. Хотя и менять то не на кого, но сезон длинный и он вынужден ротировать и рисковать. Всё тут понятно, в нынешнем Ювентусе есть только половина состава, остальные шлак, а играть надо, вот и испытывает тренер судьбу. Сегодня и со Специей прокатило, а с Удине и Эмполи не прокатило.
Всех с победой, которая оставляет больше вопросов, нежели даёт ответов.