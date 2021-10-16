В 96 Монтипо Лоренцо Голов пропущено: 3 Спасений: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 95

З 21 Гюнтер Корай Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 2 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 31 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 95

З 16 Казале Николо Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 4 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 95

П 5 Фараони Давиде Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 95

З 17 Чеккерини Федерико Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 45

П 7 Барак Антонин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пенальти забито: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 95

П 4 Велозу Мигель Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 60

П 14 Илич Иван Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Выносы: 4 Пасы: 28 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 95

П 8 Лазович Дарко Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 79

Н 9 Калинич Никола Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 64

П 10 Капрари Джанлука Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 60

Запасные игроки

В 22 Берарди Алессандро

В 1 Пандур Ивор

З 23 Маньяни Джанджакомо

З 15 Четин Йилдирим

З 31 Шутало Бошко Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 19 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 50

П 24 Бесса Даниэль

П 20 Рюэгг Кевин

П 61 Тамез Адриен Фолов совершено: 2 Перехваты: 2 Пасы: 16 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 35

П 78 Хонгла Мартин

Н 18 Канчельери Маттео Ударов всего: 1 Отборы: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 16

Н 11 Лазанья Кевин Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 31