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2022-05-22
Милан - Верона
Специа - Салернитана
Лацио - Интер

Протокол матча Милан против Верона

Милан Логотип футбольный клуб Милан 3:2 Логотип футбольный клуб Верона Верона
Милан
3 : 2
завершен
вчера, 21:45
Стартовый состав
Цена (млн. €): 241.1 - 56.4
Очков за игру в нац. чемп.: 2.7 - 1.1
Средний возраст: 25.8 - 27.8
Средний рост: 183.9 - 184.6
Легионеров: 8 - 6
Схемы: 4-2-3-1 - 3-4-2-1
Серия побед: 1 - 1
Верона
Италия. Серия А 2021/2022, 8 тур
Стадион Джузеппе Меацца
Ставки на футбольные матчи
    Еще
     
    36' Ребич Анте (12) уходит с поля, Леау Рафаэл (17) вышел на поле
     
    2
    46' Салемакерс Алексис (56) уходит с поля, Кастильехо Самуэль (7) вышел на поле
    46' Мальдини Даниэль (27) уходит с поля, Крунич Раде (33) вышел на поле
     
    59' (1:2) Жиру Оливье (9) (Леау Рафаэл (17))
     
    76' (2:2) Кессье Франк (79)
     
    77' Беннасер Исмаэль (4) уходит с поля, Ибрагимович Златан (11) вышел на поле
     
    81' Балло-Туре Фоде (5)
     
    82' Жиру Оливье (9) уходит с поля, Тонали Сандро (8) вышел на поле
     
    5' Чеккерини Федерико (17)
     
    7' (0:1) Капрари Джанлука (10) (Велозу Мигель (4))
     
    24' (0:2) Барак Антонин (7)
     
    25' Калинич Никола (9)
     
    38' Казале Николо (16)
     
    46' Чеккерини Федерико (17) уходит с поля, Шутало Бошко (31) вышел на поле
     
    54' Велозу Мигель (4)
     
    2
    60' Капрари Джанлука (10) уходит с поля, Симеоне Джованни (99) вышел на поле
    60' Велозу Мигель (4) уходит с поля, Тамез Адриен (61) вышел на поле
     
    63' Калинич Никола (9) уходит с поля, Лазанья Кевин (11) вышел на поле
     
    78' (3:2) Автогол Гюнтер Корай (21)
     
    79' Лазович Дарко (8) уходит с поля, Канчельери Маттео (18) вышел на поле
    Голы
    7’ 0:1 Капрари Джанлука
    ассистент Велозу Мигель
    24’ 0:2(П) Барак Антонин
    Жиру Оливье
    ассистент Леау Рафаэл     		1:2 59’
    Кессье Франк 2:2(П) 76’
    Гюнтер Корай 3:2(А) 78’
    Наказания
    5’ Чеккерини Федерико
    25’ Калинич Никола
    38’ Казале Николо
    54’ Велозу Мигель
    Балло-Туре Фоде 81’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Леау Рафаэл Ребич Анте 36’
    Кастильехо Самуэль Салемакерс Алексис 46’
    Крунич Раде Мальдини Даниэль 46’
    46’ Шутало Бошко Чеккерини Федерико
    60’ Симеоне Джованни Капрари Джанлука
    60’ Тамез Адриен Велозу Мигель
    63’ Лазанья Кевин Калинич Никола
    Ибрагимович Златан Беннасер Исмаэль 77’
    79’ Канчельери Маттео Лазович Дарко
    Тонали Сандро Жиру Оливье 82’
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 10
    		4 Удары в створ 5
    		11 Фолы 20
    		5 Угловые 4
    		0 Офсайды 1
    		55% Владение мячом 45%
    		3 Cэйвы 2
    		1 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 12:59
    Волевая победа во всей своей красе!
    burning earpiece
    burning earpiece
    сегодня в 11:38
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      сегодня в 10:21
      Молодчики, россонери! С учетом кадровых потерь из-за травм они реально совершили подвиг) Искренне рад за всех преданных тиффози Милана. Вы можете гордиться своей командой!
      ПОВЕЛИТЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ
      ПОВЕЛИТЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ
      сегодня в 09:55
      Повезло Милану в этом матче, на данный момент просто фартом матчи выигрывают!
      Автогол Шкриньяра
      Автогол Шкриньяра
      сегодня в 08:45
      КСТАТИ

      А когда милан вылетел в Серию Б, то Италия выиграла 3-й титул на ЧМ)))) Вот таблица серии А 1981-82:

      1. Ювентус
      2. Фиорентина
      3. Рома
      4. Наполи
      5. интер
      ....ж
      14. милан (тогда было 16 команд, вылетало 3)

      Так что чем миланским "грандам" хуже, тем Италии лучше и наоборот)
      Автогол Шкриньяра
      Автогол Шкриньяра ответ Sexual Harassment (раскрыть)
      сегодня в 08:41
      А вы хорошо знаете серию А)
      Автогол Шкриньяра
      Автогол Шкриньяра ответ протон (раскрыть)
      сегодня в 08:40
      Зимнее скудетто будет, как обычно, а потом ......., пхахаха)))
      протон
      протон
      сегодня в 07:35
      Характер! Там и должен быть Милан - на вершине таблицы!
      88_DEIVID
      88_DEIVID ответ Агент ФСБ (раскрыть)
      сегодня в 07:19
      Матч с Атлетико то видел, в котором Чакыр тащил матрасов к победе.
      issco
      issco
      сегодня в 00:50
      Вот для таких матчей и Кастыль нужен , когда свобода и пространство и желание доказать … Пиоли знает его сильные стороны, но я так надеюсь , что не просто угадал с Кастылем , а вкинул Кастыля в его матч …. Ла- Лига для него или для таких матчей , которые 1 из 10 получаются , когда соперник даёт играть и время и т.д. В этом матче он лучший , но с компактной обороной у него проблемы и когда висят на нём , физики не хватает и соприкосновением пальца падает … Но сегодня он отработал свою ЗП и в этом сила Пиоли , что правильно использует игроков и их сильные стороны и вовремя делает выводы … Победа заслужина …
      issco
      issco
      сегодня в 00:47
      Кастильехо огромную пользу принес, надо его оставлять до конца сезона и дать шанс. Зимой отпускать нельзя. Милан вперёд. Показали характер. Радует когда твоя команда вырывает победу. В конце матча чуть жалко стало за Кастильео когда он плакал , наверное думал, что за Милан уже не сыграет, а получилось наоборот. Теперь надо готовиться к матчу с Порту. Жаль, что Кастильехо нет в заявке Лиги Чемпионов.
      Zhgoon
      Zhgoon ответ Агент ФСБ (раскрыть)
      сегодня в 00:33, ред.
      «Милан» «Атлетико» катал в картошку, втаптывал Симеончика носом в землю, пока судьи не начали тянуть матрасников липовыми красными картами и пенками. А так там все шло к хорошему такому разгрому с нулем ударов в створ.
      Zhgoon
      Zhgoon ответ issco (раскрыть)
      сегодня в 00:27
      Кастильехо всегда красавчиком был. Мотивированный, заряженный, полный энергии. Эдакий гончий пес с сердцем льва. Каждый матч бегает без остановки как заведенный. Жаль, массы тела не хватает при высоком росте. Не выдерживает тесную борьбу. Вот ему бы мышц и ширину плеч, получился бы второй Леау, но более трудолюбивый.
      VALENCIA C.F.
      VALENCIA C.F.
      сегодня в 00:25
      Тяжеловато пришлось Милану.
      barcamilan
      barcamilan
      сегодня в 00:12
      обязательно надо было двушку пропустить?
      Мысыктар
      Мысыктар
      сегодня в 00:07
      Белотти свободным вообще прям в кайф будет)
      Sexual Harassment
      Sexual Harassment
      сегодня в 00:03
      Ну как я и предполагал ниже, судьи затащили.
      issco
      issco
      вчера в 23:59, ред.
      Кастильехо огромную пользу принес, надо его оставлять до конца сезона и дать шанс. Зимой отпускать нельзя. Милан вперёд. Показали характер. Радует когда твоя команда вырывает победу. В конце матча чуть жалко стало за Кастильео когда он плакал , наверное думал, что за Милан уже не сыграет, а получилось наоборот. Теперь надо готовиться к матчу с Порту. Жаль, что Кастильехо нет в заявке Лиги Чемпионов.
      Агент ФСБ
      Агент ФСБ
      вчера в 23:55
      С Аталантами и Веронами Львы Толстые, к тому же при наличии пенальти (которого к слову и не было), а с Ливерпулем и Атлетико .........)
      Zhgoon
      Zhgoon
      вчера в 23:49
      На классе. Впервые за много лет была уверенность, что отыграются без проблем. Никакого валидола и стресса. Даже истеричные крики Романьоли уже не пугают. Спокойно раскатали разницу и впихнули победный. Ну, и замены Пиоли как всегда хорошо делает.
      Тео Джонс
      Тео Джонс
      вчера в 23:47
      Вот это камбечище) Милан стает похожим на себя прежде.
      Abbath
      Abbath
      вчера в 23:44
      С победой, камрады!
      Zhgoon
      Zhgoon ответ Abbath (раскрыть)
      вчера в 23:33
      Это не Жиру. Это Леау. От Жиру ни прессинга, ни помощи. Вон сзади сейчас чуть голешник в свои ворота не привез.
      Zhgoon
      Zhgoon
      вчера в 23:32
      Кастильехо замутил-таки лебединую песню перед уходом )) Ахахаха, хорош, два гола организовал. Наверное теперь передумают продавать зимой.
      Мысыктар
      Мысыктар
      вчера в 23:29
      ахахаха че творят то а
      88_DEIVID
      88_DEIVID
      вчера в 23:27
      ДАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА

      3-2
      88_DEIVID
      88_DEIVID ответ Sexual Harassment (раскрыть)
      вчера в 23:24, ред.
      Дождался!
      Рад за тебя.
      Abbath
      Abbath ответ Zhgoon (раскрыть)
      вчера в 23:09
      Вот и Жиру.
      Zhgoon
      Zhgoon
      вчера в 22:48
      Не понимаю, зачем Жиру нужен? Ни назад не играет, ни впереди не открывается. Лучше бы уж Ребич там был с Леау на пару. Зимой надо подписывать центрфорварда. Старики-разбойники не тянут.
      Sexual Harassment
      Sexual Harassment
      вчера в 22:40
      Ждем пеналь в польз Милана
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