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ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
А когда милан вылетел в Серию Б, то Италия выиграла 3-й титул на ЧМ)))) Вот таблица серии А 1981-82:
1. Ювентус
2. Фиорентина
3. Рома
4. Наполи
5. интер
....ж
14. милан (тогда было 16 команд, вылетало 3)
Так что чем миланским "грандам" хуже, тем Италии лучше и наоборот)
А когда милан вылетел в Серию Б, то Италия выиграла 3-й титул на ЧМ)))) Вот таблица серии А 1981-82:
1. Ювентус
2. Фиорентина
3. Рома
4. Наполи
5. интер
....ж
14. милан (тогда было 16 команд, вылетало 3)
Так что чем миланским "грандам" хуже, тем Италии лучше и наоборот)
3-2
3-2
Рад за тебя.
Рад за тебя.