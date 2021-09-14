В 71 Бойко Денис Выносы: 3 Спасений: 4 Пасы: 29 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 95

З 25 Забарный Илья Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Блоки: 2 Перехваты: 2 Выносы: 8 Желтые карточки: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 95

З 94 Кендзера Томаш Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 95

З 16 Миколенко Виталий Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 95

З 34 Сирота Александр Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 6 Пасы: 35 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 95

П 29 Буяльский Виталий Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 21 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 95

П 14 Де Пена Карлос Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 76

П 5 Сидорчук Сергей Фолов совершено: 2 Отборы: 6 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 95

П 15 Цыганков Виктор Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 76

П 10 Шапаренко Николай Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 4 Точные навесы: 3 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 95

Н 73 Шкурин Илья Офсайды: 2 Пасы: 11 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 60

Запасные игроки

В 1 Бущан Георгий

В 35 Нещерет Руслан

З 20 Караваев Александр Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 19

З 24 Тымчик Александр

З 13 Шабанов Артем

П 18 Андриевский Александр

П 7 Вербич Беньямин Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Минут сыграно: 19

П 19 Гармаш Денис Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 35

П 17 Леднев Богдан

П 8 Шепелев Владимир

Н 22 Витинью

Н 89 Супряга Владислав

Пропускают