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А у Бенфики только два португальца. Остальные легионеры.
И состав Бенфики почти в два раза дороже.
А у Бенфики только два португальца. Остальные легионеры.
И состав Бенфики почти в два раза дороже.
Не, ну понятен настрой Жезуша, но звучит всё равно смешно)
Не, ну понятен настрой Жезуша, но звучит всё равно смешно)