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Динамо - Бенфика
Янг Бойз - Манчестер Юнайтед
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Барселона - Бавария
Вильярреал - Аталанта
Лилль - Вольфсбург
Челси - Зенит
Мальме - Ювентус

Протокол матча Динамо против Бенфика

Динамо Логотип футбольный клуб Динамо (Киев) 0:0 Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон) Бенфика
Динамо
0 : 0
завершен
14 сентября 2021, 22:00
вторник
Стартовый состав
Цена (млн. €): 82.5 - 147.5
Очков за игру в нац. чемп.: 2.7 - 3
Средний возраст: 25.2 - 27.3
Средний рост: 183.8 - 182.2
Легионеров: 3 - 9
Схемы: 4-4-1-1 - 3-4-2-1
Серия побед: 3 - 2
Бенфика
Лига чемпионов 2021/2022, 1 тур
Стадион НСК Олимпийский
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.343.272.37
Мелбет 3.29 3.29 2.36
1XBET 3.34 3.26 2.43
BetBoom 3.20 3.25 2.40
 
52' Сидорчук Сергей (5)
 
60' Шкурин Илья (73) уходит с поля, Гармаш Денис (19) вышел на поле
 
73' Забарный Илья (25)
 
2
76' Цыганков Виктор (15) уходит с поля, Караваев Александр (20) вышел на поле
76' Де Пена Карлос (14) уходит с поля, Вербич Беньямин (7) вышел на поле
 
82' Гармаш Денис (19)
 
21' Силва Рафа (27)
 
44' Яремчук Роман (15)
 
3
60' Эвертон (7) уходит с поля, Радоньич Неманья (23) вышел на поле
60' Жилберто Жуниор (2) уходит с поля, Лазаро Валентино (22) вышел на поле
60' Яремчук Роман (15) уходит с поля, Нуньес Дарвин (9) вышел на поле
 
72' Вайгль Юлиан (28)
 
85' Мариу Жоау (20) уходит с поля, Таарабт Адель (49) вышел на поле
 
90' Силва Рафа (27) уходит с поля, Пицци (21) вышел на поле
Наказания
21’ Силва Рафа
44’ Яремчук Роман
Сидорчук Сергей 52’
72’ Вайгль Юлиан
Забарный Илья 73’
Гармаш Денис 82’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Гармаш Денис Шкурин Илья 60’
60’ Радоньич Неманья Эвертон
60’ Лазаро Валентино Жилберто Жуниор
60’ Нуньес Дарвин Яремчук Роман
Караваев Александр Цыганков Виктор 76’
Вербич Беньямин Де Пена Карлос 76’
85’ Таарабт Адель Мариу Жоау
90’ Пицци Силва Рафа
Статистика
 8 Удары по воротам 12
4 Удары в створ 4
10 Фолы 12
5 Угловые 3
8 Офсайды 0
32% Владение мячом 68%
4 Cэйвы 4
3 Предупреждения 3
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Все комментарии
Некакойшенко
Некакойшенко ответ sihafazatron (раскрыть)
15 сентября в 11:45
Цска наверно в шоке, что вообще ни где не выступает. Ой забыл. Чемпионат распомойки ведь присутствует. Есть где развернуться.....
Klaus-S
Klaus-S ответ Comentarios (раскрыть)
15 сентября в 08:30
Нет конечно. За что ему угрожать? Он ведь и за сборную играет.
Klaus-S
Klaus-S
15 сентября в 08:28
Интересно что в составе Динамо вышло всего два иностранца. Поляк и белорус.
А у Бенфики только два португальца. Остальные легионеры.
И состав Бенфики почти в два раза дороже.
VeniaminS
VeniaminS
15 сентября в 01:15
Киевляни взяли все таки очко - неплохо.
Comentarios
Comentarios
15 сентября в 00:37
Интересно Яремчуку не угрожали перед матчем :)
протон
протон
15 сентября в 00:03
Динамо - Бенфика 4:0. Один гол ДК не засчитали из-за офсайда и еще не реализовали пару выходов 1 на 1. Порвали в стиле Лобановского, скоростные контры и затоптали в отборе. Впечатление, что португальцы вместе с тренером вообще не были к такому готовы и впервые узнали о таком способе игры в футбол :)
протон
протон
15 сентября в 00:02
На одном с ними уровне Киев был в конце 90х. Финал ЛЧ был в одном шаге. Лобановский был магом и волшебником.
Не, ну понятен настрой Жезуша, но звучит всё равно смешно)
протон
протон
15 сентября в 00:01
На одном уровне моря
sihafazatron
sihafazatron
15 сентября в 00:01
спартачи наверно в шоке, не понимают как возможно не проиграть бенфике?
Rattlehead
Rattlehead
14 сентября в 23:55, ред.
Не было ведь офсайда у Шапаренко.
zooveterinar
zooveterinar
14 сентября в 22:00
П2.
Gahi
Gahi тотал больше (2.5)
14 сентября в 21:50
Во встрече с командами Динамо Киев и Бенфикой команды будут стремиться выиграть матч который станет отправной точкой в большом турнире. Динамо и в чемпионате хорошо начала своё выступление после 7 туров команда лидируют в чемпионате опережая своего принципиального соперника Шахтёр на 3 очка. Бенфика тоже в этом сезоне тоже с первого тура лидируют после 5 туров с 15 очками опережая Порту на 4 очка. Прогноз на этот матч, тотал больше 2,5. Удачи
Hoholisnotkatsap
Hoholisnotkatsap
14 сентября в 21:02
Не нужно путать Динамо с условным Зенитом или Спартаком. Динамо - это основа сборной Украины и выглядит куда более серьёзно серого андердога
seregavj955
seregavj955 ответ RUPRICHT (раскрыть)
14 сентября в 20:44
Киевляне как минимум не проиграют.К тому же ПСВ показал как нужно играть против Бенфики ,и в первой и во второй встречи голландцы смотрелись лучше
Антон Белянкин
Антон Белянкин победа гостей
14 сентября в 17:00
Почему такой прогноз? При всём уважении к киевлянам лиссабонские орлы сейчас просто сильнее. Поэтому коэффициент 2,35 на победу Бенфики кажется мне завышенным. Впрочем такой прогноз не помешает мне болеть за соседей.
RUPRICHT
RUPRICHT Тотал больше во 2-м тайме - 1.25
14 сентября в 16:45
Ну вот и настал конец счастливым беззаботным денёчкам "Пижонов Суркиса". Начинается Лига чемпионов. Это в УПЛ Динамо может разносить скромные провинциальные Десну или Колос из посёлка с населением 5 тысяч человек. Даже в не самые лучшие свои времена Бенфика эта страшный соперник для Динамо. Тем более в составе "орлов" есть человек, у которого свои личные счёты с командой Суркиса. Это Роман Яремчук. Который, без сомнения выйдет в основе и очень испортит гламурный вид хозяевам.
RUPRICHT
RUPRICHT
14 сентября в 16:44
Интересно кто же сможет остановить эту Португальскую сильную машину! которая всем палки в колеса вставляет и отправляет на вылет домой! но уж точно поверьте но не Динамо, я не отрицаю Динамо хорошая и твердая команда, себя тоже показывает и дает всем бой! но вот смогут ли они сдержать Бенфику? я думаю что нет! возможно и ничья Бенфика на выезде сможет не проиграть а вытянуть игру на ничью а дома потом сделать свое дело! Динамо давно не обновлял свою команду новыми игроками. а играют в основном молодняк, не думаю что они даже дома смогут сопоставить опытной команде которая играет победителем в Лигах и Европах!
Ravshan878
Ravshan878
14 сентября в 15:22
Как всегда за Dinamo Киев.
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