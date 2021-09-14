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Челси - Зенит
Янг Бойз - Манчестер Юнайтед
Севилья - Ред Булл Зальцбург
Барселона - Бавария
Динамо - Бенфика
Вильярреал - Аталанта
Лилль - Вольфсбург
Мальме - Ювентус

Протокол матча Челси против Зенит

Челси Логотип футбольный клуб Челси (Лондон) 1:0 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) Зенит
Челси
1 : 0
завершен
14 сентября 2021, 22:00
вторник
Стартовый состав
Цена (млн. €): 451 - 131.8
Очков за игру в нац. чемп.: 2.5 - 2.4
Средний возраст: 27.2 - 26.9
Средний рост: 184.5 - 181.4
Легионеров: 9 - 7
Схемы: 3-4-2-1 - 5-4-1
Серия побед: 1 - 2
Зенит
Лига чемпионов 2021/2022, 1 тур
Стадион Стэмфорд Бридж
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.196.8120.20
Мелбет 1.21 7.28 14.20
BetBoom 1.22 6.61 15.02
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    45' Аспиликуэта Сезар (28)
     
    63' Зиеш Хаким (22) уходит с поля, Хаверц Кай (29) вышел на поле
     
    69' (1:0) Лукаку Ромелу (9) (Аспиликуэта Сезар (28))
     
    2
    83' Алонсо Маркос (3) уходит с поля, Чилуэлл Бенжамин (21) вышел на поле
    83' Аспиликуэта Сезар (28) уходит с поля, Силва Тиаго (6) вышел на поле
     
    90+3' Маунт Мэйсон (19) уходит с поля, Лофтус-Чик Рубен (12) вышел на поле
     
    62' Ракицкий Ярослав (44)
     
    2
    75' Малком (10) уходит с поля, Дзюба Артём (22) вышел на поле
    75' Вендел (8) уходит с поля, Ерохин Александр (21) вышел на поле
     
    82' Кузяев Далер (14) уходит с поля, Кравцов Кирилл (64) вышел на поле
     
    2
    88' Клаудиньо (11) уходит с поля, Мостовой Андрей (17) вышел на поле
    88' Ракицкий Ярослав (44) уходит с поля, Круговой Данил (4) вышел на поле
    Голы
    Лукаку Ромелу
    ассистент Аспиликуэта Сезар     		1:0 69’
    Наказания
    Аспиликуэта Сезар 45’
    62’ Ракицкий Ярослав
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Хаверц Кай Зиеш Хаким 63’
    75’ Дзюба Артём Малком
    75’ Ерохин Александр Вендел
    82’ Кравцов Кирилл Кузяев Далер
    Чилуэлл Бенжамин Алонсо Маркос 83’
    Силва Тиаго Аспиликуэта Сезар 83’
    88’ Мостовой Андрей Клаудиньо
    88’ Круговой Данил Ракицкий Ярослав
    Лофтус-Чик Рубен Маунт Мэйсон 90+3’
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 6
    		2 Удары в створ 2
    		9 Фолы 5
    		7 Угловые 4
    		0 Офсайды 1
    		66% Владение мячом 34%
    		2 Cэйвы 1
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Kosmos58
    Kosmos58 ответ azkan (раскрыть)
    20 сентября в 20:48
    Могут побороться! Я тоже мог бы поднять 200кг, но не поднял. Зенит тоже мог бы выйти из группы, но ...
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ 57RA158 (комментарий удален) (раскрыть)
    20 сентября в 08:40
    Ты бы еще через год ответил!)
    Футбольный обозреватель
    Футбольный обозреватель ответ -Хостинский- (раскрыть)
    18 сентября в 00:18
    Челси вообще не играли, они стояли, максимум 1%, правда Тухель еле живой вышел после игры...
    Футбольный обозреватель
    Футбольный обозреватель ответ ABir (раскрыть)
    18 сентября в 00:17
    Легия могла прибавить, но забила только один, большего Спартак не стоит
    Футбольный обозреватель
    Футбольный обозреватель ответ ildar_3871 (раскрыть)
    18 сентября в 00:16
    Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Ответный матч
    «Рубин» (Россия) — «Ракув» (Польша) — 0:1 д.в. (0:0, 0:0, 0:1)
    Футбольный обозреватель
    Футбольный обозреватель ответ spartach n1 (раскрыть)
    15 сентября в 19:48
    Спартак как всегда был унижен, что в РПЛ, что в ЛЕ. Легия уже готова играть в 5-ом...чтобы дать шанс👨
    Пепс
    Пепс ответ Димон Булыкин (раскрыть)
    15 сентября в 16:51, ред.
    Речь идёт о только одной победе команд РПЛ над Челси. Что только Рубин умеет побеждать Челси. Если Зенит тоже хочет - пусть побеждает. Но пока только Рубин 💪💪💪💪💪 Ну а уж усли по чесноку - Челси 3й мяч забил в Лондоне после того как Терри сыграл в своей штрафной рукой и начал голевую атаку. Тоже ситуация ((((( ВАР не было.
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ Пепс (раскрыть)
    15 сентября в 16:12
    Рубин вообще-то проиграл 3:1. Ведь речь идёт об игре на выезде)
    Пепс
    Пепс ответ Владимир Немченков (раскрыть)
    15 сентября в 15:25, ред.
    О как интересно.... А лигу чемпионов в 2012 году не Челси выиграл случайно???? ? Эхе хе..... А я то думал что Рубин возил второй тайм и забил 3 мяча и ещё столько же мог забить в нем действующему обладателю ЛЧ 😄😄😄😄😄😄😄😄😄.... Оказывается другая команда была.
    pomor45
    pomor45 ответ azkan (раскрыть)
    15 сентября в 14:46
    Из группы не выйдут, а ЛЕ не стоит того, чтобы осложнять завоевание следующего единственного места в ЛЧ. Сдвиг по игре в положительную сторону есть и надо продолжать строить лигочемпионскую команду, способную регулярно выходить из группы ЛЧ.
    pomor45
    pomor45 ответ протон (раскрыть)
    15 сентября в 14:39
    Преемник многое поправил. Если бы продолжил дело предшесвенников, страны бы не было.
    pomor45
    pomor45 ответ Vilen Naidenkne (раскрыть)
    15 сентября в 14:36
    Тебе-то зачем эти евроочки нужны? Мне лучше, чтобы играли получше. Остальное приложится - со временем.
    pomor45
    pomor45 ответ протон (раскрыть)
    15 сентября в 14:33
    Не надо валить на дядю. Страну развалил сам народ.
    pomor45
    pomor45 ответ протон (раскрыть)
    15 сентября в 14:32
    Слизистые носа и глаз самые уязвимые коронавирусом среды. Он там, как в раю - во рту гибнет примерно четверть, а в желудке половина. Поэтому, закрывайте маской нос и не трите глаза руками. Глаза очкариков тоже защищены лучше, но носы страдают, т.к. сдвигают маску с носа из-за запотевания очков.
    pomor45
    pomor45 ответ Олег Борткевич (раскрыть)
    15 сентября в 14:23
    В чём счастье-то? Выиграть у Челси, так это для казанских счастье - они вечно этим счастливым случаем гордится будут, а для Зенита счастье - высокое место в ЛЧ и оно не близко. Работать и работать. Эта игра всего лишь показала, что цель достижима, если идти к ней последовательно и упорно, а не пытаться взять планку наскоком, как делали последние 10 лет - потерянных лет.
    pomor45
    pomor45 ответ ildar_3871 (раскрыть)
    15 сентября в 14:13
    Точно, если бы не Зенит была бы не выше 20-го места.
    pomor45
    pomor45 ответ ildar_3871 (раскрыть)
    15 сентября в 14:08
    Тот Челси был всего лишь участником ЛЕ, а нынешний его статус - чемпион ЛЧ. Как говорится, почувствуй разницу.
    S.T.A.L.K.E.R.135
    S.T.A.L.K.E.R.135
    15 сентября в 13:45
    Челси с победой. От игры питерских др результата как поражение и не ожидал)
    Знатог
    Знатог
    15 сентября в 13:41
    Должны были играть вничью. Удар головой был слабый, вратарь должен был его брать.
    от себя добавлю
    от себя добавлю
    15 сентября в 12:21
      Навзир
      Навзир ответ ildar_3871 (раскрыть)
      15 сентября в 11:42
        Константин Белых
        Константин Белых ответ Garrincha58 (раскрыть)
        15 сентября в 11:14
        Когда он выходил один на один и Рюдигер в последний момент снял мяч с ноги. Лучший момент Зенита.
        Garrincha58
        Garrincha58 ответ Константин Белых (раскрыть)
        15 сентября в 11:07
        где вы увидели шанс у Азмуна? я его вообще увидел в конце игры когда он простреливал на Дзюбу а так метался вокруг центр.защитников Челси без толку
        Brooklyn888
        Brooklyn888
        15 сентября в 11:05
        Неплохо ,так с Челси не играли никогда ,молодцы!
        Константин Белых
        Константин Белых
        15 сентября в 11:04
        Надо отдать должное бомжам сыграли выше своей головы однозначно. Дуглас и Барриос лучшие. Да и шансы реально были у Азмуна точно. Клаудиньо только в Пеле играл всю игру а так очень недурно. Слабое место-вратарь. Мог брать такой тычок Лукаку. Но Челси это круть-сыграли на 50 % потенциала. Но класс есть класс-один реальный момент -гол. Бомжам не отчаиваться и дать бой Ювентусу. Если уж назвались лигочемпионскими груздями-лезьте в кузов до конца. Удачи!
        Serdar Pashakow 1
        Serdar Pashakow 1 ответ Garrincha58 (раскрыть)
        15 сентября в 10:27
        Ниплохо по сравнению предыдущими играми Зенит играл, пресинговал, но Челси не суетился легко выходил из пресинга, уровень на голову выше. Не на полную мощь играли, Лукаку танк, молодец.
        oFANATo
        oFANATo
        15 сентября в 10:24
        Зенит и Мальмё будут поставщиками очков для Челси и Юве....
        Garrincha58
        Garrincha58
        15 сентября в 09:46
        Если проиграли с минимальным счётом то это уже успех все довольны и тренер и капитан с высоко поднятой головой, но почему никто не говорит, что этот вчерашний Челси мог бы обыграть скажем и ЯнгБойз, а мы не можем мы как были серой лошадкой так и остались. В очередной раз убеждаюсь в беспомочности Малкома и не эффективности Азмуна постоянно косячит Барриос вратарская позиция так и не решена Крицюк слабый кипер такой удар Лукаку хороший вратарь должен отбивать в середине поля мяч вообще не держится нет креативных игроков Клаудиньо надо поменять свою профессию он игрок для мини футбола вот все небольшие и не очень приятные ощущения от первого матча Зенита с такой бледной игрой можем и Мальмё не обыграть и поверьте друзья не стоит бить в дифирамбы, что проиграли всего лишь с минимальным счётом
        Ruslan Volkov
        Ruslan Volkov
        15 сентября в 08:17
        Сердня давайте поддержим Спартак
        Ruslan Volkov
        Ruslan Volkov
        15 сентября в 08:16
        Вчера не было обидно за игру, Зенит молодцы хоть проиграли,2 место можете занять с иакой игрой,удачи в других играх ,но одна вещь не понравилась,что стали на колено игроки Зенита.
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