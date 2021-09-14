В 16 Менди Эдуар Спасений: 2 Пасы: 14 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

П 3 Алонсо Маркос Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Перехваты: 2 Пасы: 44 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 83

З 28 Аспиликуэта Сезар Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 108 Точность пасов: 97 Минут сыграно: 83

П 24 Джеймс Рис Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 90

З 4 Кристенсен Андреас Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 109 Точность пасов: 101 Минут сыграно: 90

З 2 Рюдигер Антонио Ударов всего: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Пасы: 83 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 90

П 5 Жоржиньо Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Пасы: 127 Точность пасов: 119 Минут сыграно: 90

П 22 Зиеш Хаким Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 63

П 8 Ковачич Матео Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 104 Точность пасов: 101 Минут сыграно: 90

П 19 Маунт Мэйсон Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Пасы: 60 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 89

Н 9 Лукаку Ромелу Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 1 Аррисабалага Кепа

В 36 Бергстрём Лукас

З 31 Сарр Маланг

З 6 Силва Тиаго Выносы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 12

З 21 Чилуэлл Бенжамин Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 12

П 18 Баркли Росс

П 12 Лофтус-Чик Рубен Минут сыграно: 1

П 17 Ньигес Сауль

П 29 Хаверц Кай Фолов совершено: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 27

П 14 Чалоба Трево

Н 11 Вернер Тимо

Н 20 Хадсон-Одои Каллум

Пропускают

(П) - Травма лодыжки

Не играл с 25.09.21 , с ним 7 из 16 очков в нац. чемпионате Канте Нголо (П) - Травма лодыжки