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Будем делать посмотреть !!! Всем Добра и хорошего футбола ⚽ !!!
У «Бешикташа» не все так радужно. Во-первых, стамбульский коллектив стартовал в Лиге чемпионов с домашнего поражения от фаворита квартета – дортмундской «Боруссии». Во-вторых, в трех следующих турах чемпионата Турции один из претендентов на «золото» набрал только четыре очка. Две игры без побед – для «Бешикташа» это долго.
У «Бешикташа» не все так радужно. Во-первых, стамбульский коллектив стартовал в Лиге чемпионов с домашнего поражения от фаворита квартета – дортмундской «Боруссии». Во-вторых, в трех следующих турах чемпионата Турции один из претендентов на «золото» набрал только четыре очка. Две игры без побед – для «Бешикташа» это долго.