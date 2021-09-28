ГлавнаяВсе матчи
Матчи Лига чемпионов 2021/2022
Россия. Премьер-Лига 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Евро-2020
Лига конференций 2021/2022
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Германия. Бундеслига 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок Английской Лиги 2021/2022
Италия. Кубок 2021/2022
Германия. Кубок 2021/2022
Украина. Премьер-Лига 2021/2022
Нидерланды. Эредивизие 2021/2022
Португалия. Примейра 2021/2022
Беларусь. Высшая лига 2021
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Россия. Суперкубок 2019
Англия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Франция. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2021
Кубок Америки 2021
Олимпиада 2020
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
Чемпионат мира 2018
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2021/2022
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2021/2022
Австрия. Первая Лига 2021/2022
Азербайджан. Премьер-лига 2021/2022
Албания. Суперлига 2021/2022
Англия. Лига Один 2021/2022
Англия. Лига Два 2021/2022
Англия. Кубок 2021/2022
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер лига 2021/2022
Беларусь. Кубок 2021/2022
Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Бельгия. Кубок 2021/2022
Бельгия. Вторая лига 2021/2022
Болгария. Первая лига 2021/2022
Болгария. Вторая лига 2021/2022
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2021
Бразилия. Серия B 2021
Бразилия. Серия С 2021
Венгрия. Чемпионат I 2021/2022
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2021/2022
Германия. Третья лига 2021/2022
Гондурас. Лига Насьональ 2021/2022
Греция. Суперлига 2021/2022
Грузия. Высшая Лига 2021
Дания. Суперлига 2021/2022
Дания. Первый дивизион 2021/2022
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2021/2022
Израиль. Первый дивизион 2021/2022
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2021
Испания. Сегунда 2021/2022
Италия. Серия B 2021/2022
Катар. Старс-Лига 2021/2022
Кипр. Первый дивизион 2021/2022
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2021/2022
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2021
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2021/2022
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2021
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ-2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ-2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Отбор Евро-2023 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2021/2022
Молдова. Национальный дивизион 2021/2022
Нидерланды. Первый дивизион 2021/2022
Нидерланды. Кубок Нидерландов 2021/2022
Никарагуа. Примера 2021/2022
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2021/2022
Польша. Первый дивизион 2021/2022
Португалия. Сегунда 2021/2022
Португалия. Кубок 2021/2022
Португалия. Кубок Лиги 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 1 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 2 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 3 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 4 2021/2022
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2021/2022
Россия. Премьер-Лига Крыма 2021/2022
Кубок Париматч Премьер 2021
Румыния. Лига 1 2021/2022
Румыния. Лига 2 2021/2022
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2021/2022
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2021/2022
Сербия. Суперлига 2021/2022
Словакия. Первая лига 2021/2022
Словения. Первая лига 2021/2022
Словения. Вторая лига 2021/2022
США. МЛС 2021
США. ЮСЛ 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2021/2022
Турция. Первая лига 2021/2022
Турция. Кубок Турции 2021/2022
Украина. Первая лига 2021/2022
Украина. Кубок Украины 2021/2022
Уругвай. Примера 2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уругвай. Сегунда 2021
Уэльс. Кимру Альянс 2021/2022
Уэльс. Премьер-лига 2021/2022
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2021/2022
Хорватия. Первая лига 2021/2022
Чехия. Первая лига 2021/2022
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2021/2022
Швеция. Аллсвенскан 2021
Швеция. Суперэттан 2021
Шотландия. Премьер-лига 2021/2022
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2021/2022
Япония. J-Лига 2021
2021-09-28
2021-06-22
2021-06-25
2021-07-06
2021-07-07
2021-07-13
2021-07-14
2021-07-20
2021-07-21
2021-07-27
2021-07-28
2021-08-03
2021-08-04
2021-08-10
2021-08-17
2021-08-18
2021-08-24
2021-08-25
2021-09-14
2021-09-15
2021-09-28
2021-09-29
2021-10-19
2021-10-20
2021-11-02
2021-11-03
2021-11-23
2021-11-24
2021-12-07
2021-12-08
Аякс - Бешикташ
Шахтёр - Интер
Пари Сен-Жермен - Манчестер Сити
РБ Лейпциг - Брюгге
Порту - Ливерпуль
Милан - Атлетико
Боруссия - Спортинг
Реал - Шериф

Протокол матча Аякс против Бешикташ

Аякс Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам) 2:0 Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул) Бешикташ
Аякс
2 : 0
завершен
28 сентября 2021, 19:45
вторник
Стартовый состав
Цена (млн. €): 195.3 - 44.9
Очков за игру в нац. чемп.: 2.7 - 2
Средний возраст: 25.9 - 24.8
Легионеров: 6 - 5
Схемы: 4-2-3-1 - 4-1-4-1
Серия побед: 6 - 0
Бешикташ
Лига чемпионов 2021/2022, 2 тур
Стадион Йохан Кройф Арена (Амстердам)
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.158.7420.95
Фонбет 1.13 9.50 19.00
1XBET 1.13 11.00 24.00
BetBoom 1.11 10.90 22.79
    Еще
     
    17' (1:0) Бергейс Стевен (23) (Тадич Душан (10))
     
    43' (2:0) Аллер Себастьен (22) (Бергейс Стевен (23))
     
    2
    71' Антони (11) уходит с поля, Нерес Давид (7) вышел на поле
    71' Бергейс Стевен (23) уходит с поля, Классен Дэви (6) вышел на поле
     
    2
    46' Йилмаз Ридван (3) уходит с поля, Торе Гекхан (11) вышел на поле
    46' Учан Салих (8) уходит с поля, Озякуп Огужан (10) вышел на поле
     
    73' Мерас Дженгиз Умут (77) уходит с поля, Вардар Беркай (62) вышел на поле
     
    76' Боздоган Кан (12)
     
    90+2' Батшуайи Миши (9)
    Голы
    Бергейс Стевен
    ассистент Тадич Душан     		1:0 17’
    Аллер Себастьен
    ассистент Бергейс Стевен     		2:0 43’
    Наказания
    76’ Боздоган Кан
    90+2’ Батшуайи Миши
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Торе Гекхан Йилмаз Ридван
    46’ Озякуп Огужан Учан Салих
    Нерес Давид Антони 71’
    Классен Дэви Бергейс Стевен 71’
    73’ Вардар Беркай Мерас Дженгиз Умут
    Статистика
    		 22 Удары по воротам 4
    		7 Удары в створ 0
    		8 Фолы 12
    		2 Угловые 3
    		1 Офсайды 2
    		71% Владение мячом 29%
    		0 Cэйвы 5
    		0 Предупреждения 2
    Сортировать
    Все комментарии
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26
    29 сентября в 16:34
    Слабенько как-то, я думал опять пятёрку накидают))
    galem72
    galem72
    29 сентября в 11:26
    Хорошо, что Душан в клубе остался. Приносит пользу в важных матчах. Аяксиды молодцы!
    Agamaga........
    Agamaga........
    29 сентября в 08:43
    Аллер по ходу не останется на следующий сезон в Аяксе, его просто заберут за большие деньги, хотя и покупали за немалые 23 млн., 5 голов в двух турах!
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    29 сентября в 06:54
    Поздравляю! Теперь будет интересно посмотреть на противостояние с Боруссией Д.
    zsb1961
    zsb1961
    28 сентября в 22:48
    Аякс с победой!
    VeniaminS
    VeniaminS
    28 сентября в 22:16
    Аякс летит на всех парах!!!
    Агент ФСБ
    Агент ФСБ
    28 сентября в 22:04
    Легко и на классе.
    fanliverpoolfan 777
    fanliverpoolfan 777
    28 сентября в 21:47
    Аякс кошмар для юве
    протон
    протон
    28 сентября в 21:46
    Поздравляю Аякс. отличная игра
    протон
    протон
    28 сентября в 21:45
    Такой аякс и до полуфинала может дайти....
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    28 сентября в 21:40
    Аякс молодец!
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    28 сентября в 20:03
    Амстердамская рулетка начала крутиться
    Ironigor
    Ironigor Точный счет 5:0
    28 сентября в 18:54
    Я даже не знаю кто ещё будет сегодня играть за Бешикташ ??? В этом противостоянии явным фаворитом является команда из Голландии Аякс. И скорее всего это будет просто разгромная прогулка в удовольствие от Аякс. Вопрос один, а сможет ли такой Бешикташ забить хотя бы гол престижа . А уж если Аякс наберёт свои ход и поймает соперника на его слабости ,то я думаю это будет просто сокрушительная победа ✌.
    Будем делать посмотреть !!! Всем Добра и хорошего футбола ⚽ !!!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3 победа хозяев
    28 сентября в 13:06
    Сегодня в игре этих двух команд фаворитом считаю команду Аякс и поставлю на их чистую победу, у Бешика хренова туча травмированных и они не выглядят конкурентно способной, их место в ЛЕ!
    Сидор новый
    Сидор новый 4:1
    28 сентября в 13:00
    Бешикташ - турецкий чемпион, который вроде бы обладает неплохим по именам составом, однако он довольно возрастной, что показала Боруссия, которая спокойно выиграла в Стамбуле 2-1, раскатав соперника на скорости. Лишь плохая реализация моментов от черно-желтых позволила туркам проиграть достойно, хотя дортмундцы вполне могли забивать 5.
    Ислам0926
    Ислам0926 победа хозяев или ничья
    28 сентября в 11:19
    В каждом туре одна сенсация а почему бы не в этом матче? Турецкие клубы давно не выйгрыгрывали в гостях вот и думаю скорее всего здесь и будет сенсация по крайней мере хотелось бы
    RUPRICHT
    RUPRICHT Тотал больше в 1-м тайме - 1.5
    28 сентября в 11:01
    Нидерландцы стартовали в Лиге чемпионов успешно – с неожиданно легкой победы над «Спортингом» в гостях. И, что интересно, «Аякс» не сбавил обороты, благодаря чему в следующих матчах внутреннего первенства отгрузил девять безответных мячей «Камбуру», пять раз огорчил «Фортуну», и разгромил «Гронинген». Что ж, результативность «Аякса» на старте сезона впечатляет.

    У «Бешикташа» не все так радужно. Во-первых, стамбульский коллектив стартовал в Лиге чемпионов с домашнего поражения от фаворита квартета – дортмундской «Боруссии». Во-вторых, в трех следующих турах чемпионата Турции один из претендентов на «золото» набрал только четыре очка. Две игры без побед – для «Бешикташа» это долго.
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    28 сентября в 10:58
    Что сказать про Бешикташ? Особо и сказать нечего, в матче с Дортмундом прыгнули выше головы в концовке, родной стадион, эмоции, но и этого хватило лишь на 1 забитый мяч, а нынешний Аякс в несколько раз сильнее Дортмунда, так тут ещё и фактора домашнего поля не будет, а турецкие клубы дома и на выезде - совершенно разные команды. За крайние 3 игры в турецком чемпионате клуб пропустил 7 мячей и одержал лишь одну победу. Если клуб пропускает от Алтая, Адана Демирспор и Антальяспора по 2-3 мяча, то я боюсь представить, что с ними сделает нынешний Аякс, у которого ещё и цель показать себя в Европе. Вдобавок к этому ещё и куча проблем с составом у ведущих игроков и ближайшего резерва, усилять игру некем, а сил придется отдать в Голландии много. У Аякса кроме допингиста Онана вся команда в порядке. Можно взять ИТБ3 Аякса за кэф 2.50, можно брать минусовые форы, но котировки продолжают падать, у людей есть понимание, что Бешикташ неконкурентноспособен. На п1 кэф упал с 1.35 до совсем издевательского 1.18 и упадет ещё больше ближе к игре
    shlomo
    shlomo 3:0
    28 сентября в 08:20
    Никаких сомнений в доминации от амстердамцев у меня нет. Аяксиды в потрясающей форме, их нападение просто не замечает оборонительных построений соперника, тогда как у Бешикташа просто колоссальные проблемы с составом, да и обороняться они против скоростных линий атаки своими ресурсами не умеют. Считаю, что здесь снова атака амстердамцев на классе порезвится.
    shlomo2
    shlomo2 победа хозяев
    28 сентября в 07:29
    Коэффициент на победу “Аякса” — 1,14. Такой мизерный кэф объясняется массой травм у “Бешикташа”, почти вся основа в лазарете. Можно сказать, что в Голландии турки задействуют второй состав. Но у амстердамцев в Лиге чемпионов в обороне возникают проблемы с соперником любого уровня.
    David Young
    David Young
    27 сентября в 22:35
    Победа Аякса.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100