В 30 Дестаноглу Эрсин Голов пропущено: 2 Спасений: 5 Пасы: 30 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 93

П 3 Йилмаз Ридван Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 45

З 77 Мерас Дженгиз Умут Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 5 Пасы: 26 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 73

З 21 Н'Сакаля Фабрис Отборы: 2 Выносы: 3 Пасы: 27 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 93

З 2 Розье Валентен Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 4 Пасы: 21 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 93

З 46 Саатчи Сердар Ударов всего: 1 Отборы: 1 Блоки: 3 Перехваты: 3 Выносы: 5 Пасы: 23 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 93

П 12 Боздоган Кан Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 93

П 5 Соуза Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Перехваты: 6 Выносы: 3 Пасы: 36 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 93

П 8 Учан Салих Отборы: 4 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Пасы: 14 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 45

Н 9 Батшуайи Миши Ударов всего: 3 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 93

П 28 Караман Кенан Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 93

Запасные игроки

В 34 Гюнок Мерт

П 62 Вардар Беркай Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 20

П 10 Озякуп Огужан Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Пасы: 14 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 48

П 68 Тикназ Демир

П 11 Торе Гекхан Офсайды: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 48

Н 72 Делибаш Эмирхан

Пропускают

(З) - Травма ступни

Не играл с 02.10.21 , с ним 13 из 17 очков в нац. чемпионате Вида Домагой (З) - Травма ступни

(П) - Мышечная травма

Не играл с 21.09.21 , с ним 14 из 17 очков в нац. чемпионате Геззаль Рашид (П) - Мышечная травма

(Н) - Травма бедра

Не играл с 21.09.21 , с ним 11 из 17 очков в нац. чемпионате Ларин Кайл (Н) - Травма бедра

(З) - Простуда

Не играл с 21.09.21 , с ним 4 из 17 очков в нац. чемпионате Монтеро Франсиско (З) - Простуда

(П) - Мышечная травма

Не играл с 11.09.21 , с ним 10 из 17 очков в нац. чемпионате Н'Куду Жорж-Кевин (П) - Мышечная травма

(П) - Травма

Не играл с 24.09.21 , с ним 7 из 17 очков в нац. чемпионате Пьянич Миралем (П) - Травма

(Н) - Травма бедра

Не играл с 02.10.21 , с ним 10 из 17 очков в нац. чемпионате Тейшейра Алекс (Н) - Травма бедра

(П) - Травма бедра

Не играл с 18.09.21 , с ним 9 из 17 очков в нац. чемпионате Топал Мехмет (П) - Травма бедра