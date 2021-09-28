|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
Болели бы за другие итальянские клубы, авось завтра евроочки пригодятся, когда будете стоять за путевками в Лигу Европы по результатам сезона.
Болели бы за другие итальянские клубы, авось завтра евроочки пригодятся, когда будете стоять за путевками в Лигу Европы по результатам сезона.
https://www.youtube.com/watch?v=RU-V2TIfGqI
Да и в Серии А он мешок мешком. Что-то очень мне кажется, что он саботирует игру на фоне слухов ухода из команды.
Да и в Серии А он мешок мешком. Что-то очень мне кажется, что он саботирует игру на фоне слухов ухода из команды.
Проиграть с пенкой и удалением не повод для расстройства!
Проиграть с пенкой и удалением не повод для расстройства!