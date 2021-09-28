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Милан - Атлетико
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Протокол матча Милан против Атлетико

Милан Логотип футбольный клуб Милан 1:2 Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид) Атлетико
Милан
1 : 2
завершен
28 сентября 2021, 22:00
вторник
Стартовый состав
Цена (млн. €): 336 - 447
Очков за игру в нац. чемп.: 2.7 - 2
Средний возраст: 23.9 - 28.5
Средний рост: 182.2 - 182.8
Легионеров: 9 - 8
Схемы: 4-2-3-1 - 4-4-2
Серия побед: 2 - 0
Атлетико
Лига чемпионов 2021/2022, 2 тур
Стадион Джузеппе Меацца
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.883.232.69
Мелбет 2.70 3.09 2.96
1XBET 2.75 3.16 2.98
BetBoom 2.70 3.10 2.90
    Еще
     
    15' Кессье Франк (79)
     
    20' (1:0) Леау Рафаэл (17) (Диас Браим (10))
     
    2
    29' Кессье Франк (79)
    29' Ребич Анте (12)
     
    34' Ребич Анте (12) уходит с поля, Тонали Сандро (8) вышел на поле
     
    2
    57' Диас Браим (10) уходит с поля, Жиру Оливье (9) вышел на поле
    57' Леау Рафаэл (17) уходит с поля, Балло-Туре Фоде (5) вышел на поле
     
    69' Эрнандес Тео (19)
     
    79' Салемакерс Алексис (56)
     
    2
    81' Беннасер Исмаэль (4) уходит с поля, Флоренци Алессандро (25) вышел на поле
    81' Салемакерс Алексис (56) уходит с поля, Калулу Пьер (20) вышел на поле
     
    40' Триппьер Киран (23) уходит с поля, Фелиш Жоау (7) вышел на поле
     
    2
    46' Карраско Янник (21) уходит с поля, де Пауль Родриго (5) вышел на поле
    46' Эрмосо Марио (22) уходит с поля, Лоди Ренан (12) вышел на поле
     
    60' Кондогбиа Жоффре (4)
     
    61' Коке (6) уходит с поля, Гризманн Антуан (8) вышел на поле
     
    64' Кондогбиа Жоффре (4) уходит с поля, Лемар Тома (11) вышел на поле
     
    84' (1:1) Гризманн Антуан (8) (Лоди Ренан (12))
     
    90+7' (1:2) Суарес Луис (9)
    Голы
    Леау Рафаэл
    ассистент Диас Браим     		1:0 20’
    84’ 1:1 Гризманн Антуан
    ассистент Лоди Ренан
    90+7’ 1:2(П) Суарес Луис
    Наказания
    Кессье Франк 15’
    Кессье Франк 29’
    Ребич Анте 29’
    60’ Кондогбиа Жоффре
    Эрнандес Тео 69’
    Салемакерс Алексис 79’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Тонали Сандро Ребич Анте 34’
    40’ Фелиш Жоау Триппьер Киран
    46’ де Пауль Родриго Карраско Янник
    46’ Лоди Ренан Эрмосо Марио
    Жиру Оливье Диас Браим 57’
    Балло-Туре Фоде Леау Рафаэл 57’
    61’ Гризманн Антуан Коке
    64’ Лемар Тома Кондогбиа Жоффре
    Флоренци Алессандро Беннасер Исмаэль 81’
    Калулу Пьер Салемакерс Алексис 81’
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 22
    		3 Удары в створ 5
    		8 Фолы 11
    		2 Угловые 5
    		1 Офсайды 1
    		36% Владение мячом 64%
    		3 Cэйвы 2
    		5 Предупреждения 1
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26
    29 сентября в 16:27
    Немного жаль Милан - стараются, игра есть, но очки всё никак не набираются...
    кристина бораз
    кристина бораз
    29 сентября в 14:57
    Пенальти на 97 й ?......позор
    fanliverpoolfan 777
    fanliverpoolfan 777
    29 сентября в 12:00
    Если не удаление врядли Атлетико взяла бы очки
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    29 сентября в 11:55
    Милан возвращается в большой футбол, хоть и 2 поражения, но это без 5 минут очки.
    h8you
    h8you ответ Баобаб (раскрыть)
    29 сентября в 08:33
    я больше скажу,если бы не Ювентус от Италии бы уже давно по 3 клуба в ЛЧ играли)
    Баобаб
    Баобаб ответ Zhgoon (раскрыть)
    29 сентября в 07:56
    Уважаемый,это вы слюной брызжете,забывая о том,что лет 10 кроме Юве от итальянцев эти евроочки толком никто и не зарабатывал.
    barcamilan
    barcamilan
    29 сентября в 07:44
    как можно так провалить второй тайм после шикарного первого? неужели удаление так подействовало?
    witynchik
    witynchik
    29 сентября в 06:13
    Прискорбно
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    29 сентября в 05:55
    Атлетико постоянно мучится
    Zhgoon
    Zhgoon
    29 сентября в 01:47, ред.
    Чего тут болельщики зебр слюной брызжат? Небось пытаетесь надышаться перед завтрашней игрой, где вас «Челси» в одни ворота на ноль помножит и сверху бантиком завяжет, даже достойной игры показать не сможете. Наверное и в створ ударить не успеете, как вопрос уже будет решен. Причем у себя же дома по газону размажут.
    Болели бы за другие итальянские клубы, авось завтра евроочки пригодятся, когда будете стоять за путевками в Лигу Европы по результатам сезона.
    Вернувшийся_Князь
    Вернувшийся_Князь
    29 сентября в 00:38, ред.
    Аха-ха), для пользователя Zhgoon
    протон
    протон
    29 сентября в 00:37
    Какой Леан? Какой Анутан? В попыхах как обычно фамилии и имена набивали. А так Милану обидно должно быть, когда в самом конце двушку получили.
    Zhgoon
    Zhgoon ответ Abbath (раскрыть)
    29 сентября в 00:35
    Не по делу. Мяч скатился по руке Лемара на руку Калулу. Штрафной должен был быть в другую сторону.
    dzvinka
    dzvinka
    29 сентября в 00:29, ред.
      Вернувшийся_Князь
      Вернувшийся_Князь ответ протон (раскрыть)
      29 сентября в 00:19
        протон
        протон ответ Zhgoon (раскрыть)
        29 сентября в 00:17
        Судья сделал всё, чтобы убить матч?.
        VeniaminS
        VeniaminS
        29 сентября в 00:17
        Атлетико с победой.
        Вернувшийся_Князь
        Вернувшийся_Князь
        29 сентября в 00:14
        Атлетико красавцы, рад за них. Реал тоже порадовал в прошлом туре. Мадридские коллективы сильнее миланских, это приятно.
        Zhgoon
        Zhgoon
        29 сентября в 00:10
        Я сегодня ожидал самой легкой победы сезона. «Атлетико» это прям соперник-мечта для «Милана». Дурачок Кессье и в матче с «Ливерпулем» чудил, и из-за него и потеряли борьбу в центре и получили мощнейший штурм на ворота.
        Да и в Серии А он мешок мешком. Что-то очень мне кажется, что он саботирует игру на фоне слухов ухода из команды.
        протон
        протон
        29 сентября в 00:05
        Милан даже дома не смог ничейку зацепить,Атлетико с победой.
        протон
        протон
        29 сентября в 00:04
        Сложный матч, в первом тайме Милан был сильнее, во втором мы. Балотелли монстр. С победой!
        Abbath
        Abbath ответ 311 (раскрыть)
        29 сентября в 00:03
        По делу.
        311
        311
        29 сентября в 00:02
        Грызун опять нанырял на пеналь или по делу?)
        протон
        протон ответ Zhgoon (раскрыть)
        29 сентября в 00:02
        я говорил что Милан включит автобус?) Атлетико не тот клуб который упустит такой хлеб
        протон
        протон ответ Zhgoon (раскрыть)
        29 сентября в 00:01
        ну что сказать. с кем не бывает)
        Agamaga........
        Agamaga........
        29 сентября в 00:00
        Бывшие партнёры по Барселоне тащат Атлетико.
        Zhgoon
        Zhgoon ответ протон (раскрыть)
        29 сентября в 00:00
        Вот и скажу, что садиться вниз в оборонный блок было глупо. Зачем менять Леао, когда как раз он забирал на себя двух-трех опекунов и игра была равной? И зачем выпускать Жиру, когда у тебя нет ни Леао, ни Диаса? Надо было продолжать держать центр и выносить на Леао и была бы победа.
        Верг
        Верг
        28 сентября в 23:59
        Ну типа, сочуствую!
        ZIBO rock
        ZIBO rock
        28 сентября в 23:58, ред.
        Милан еще пошумит, всё впереди!
        Проиграть с пенкой и удалением не повод для расстройства!
        протон
        протон ответ Zhgoon (раскрыть)
        28 сентября в 23:57
        ну что скажешь дружище?
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