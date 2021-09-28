В 16 Меньян Мик Голов пропущено: 2 Фолов заработано: 1 Спасений: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 101

З 2 Калабрия Давиде Отборы: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 24 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 101

З 13 Романьоли Алессио Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 36 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 101

З 23 Томори Фикайо Ударов всего: 1 Отборы: 1 Блоки: 4 Выносы: 9 Пасы: 32 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 101

З 19 Эрнандес Тео Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Блоки: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 101

П 4 Беннасер Исмаэль Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 46 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 81

П 79 Кессье Франк Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 2 Красные карточки: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 29

П 56 Салемакерс Алексис Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 82

П 10 Диас Браим Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 57

П 17 Леау Рафаэл Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 57

Н 12 Ребич Анте Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 34

Запасные игроки

В 1 Тэтэрушану Чиприан

В 96 Юнгдаль Андреас

З 5 Балло-Туре Фоде Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 44

З 46 Габбиа Маттео

З 20 Калулу Пьер Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 19

З 25 Флоренци Алессандро Ударов всего: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 20

П 27 Мальдини Даниэль

П 8 Тонали Сандро Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 3 Пасы: 17 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 67

Н 9 Жиру Оливье Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 44

Пропускают

(Н) - Травма ахиллова сухожилия

Не играл с 12.09.21 , с ним 3 из 19 очков в нац. чемпионате Ибрагимович Златан (Н) - Травма ахиллова сухожилия

(П) - Мышечная травма

Не играл с 01.09.21 , с ним 6 из 19 очков в нац. чемпионате Крунич Раде (П) - Мышечная травма