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"Лион" в чемпионате играет не очень стабильно, хотя команда Петера Боша постепенно подбирается к лидерам. Вот где проблем пока не было, так это в Лиге Европы. После двух матчей французский клуб лидирует в своей группу с максимально набранным количеством очков. "Лион" без особых проблем справился с "Рейнджерс" (0:2) и так же не почувствовал "Брондбю" (0:3). По-прежнему отсутствует Мусса Дембеле в составе, но как показали последние матчи, главное чтобы у "Лиона" на поле был Лукас Пакета. Бразилец набрал просто феноменальную форму и именно он является лидером команды.
Противостояние двух клубов очень интересное. "Спарта" не та команда, которая будет закрываться или отсиживаться в обороне. Хороши чехи в прессинге и неплохи в обороне. "Лион" хоть и фаворит встречи, все таки состав французов и
"Лион" в чемпионате играет не очень стабильно, хотя команда Петера Боша постепенно подбирается к лидерам. Вот где проблем пока не было, так это в Лиге Европы. После двух матчей французский клуб лидирует в своей группу с максимально набранным количеством очков. "Лион" без особых проблем справился с "Рейнджерс" (0:2) и так же не почувствовал "Брондбю" (0:3). По-прежнему отсутствует Мусса Дембеле в составе, но как показали последние матчи, главное чтобы у "Лиона" на поле был Лукас Пакета. Бразилец набрал просто феноменальную форму и именно он является лидером команды.
Противостояние двух клубов очень интересное. "Спарта" не та команда, которая будет закрываться или отсиживаться в обороне. Хороши чехи в прессинге и неплохи в обороне. "Лион" хоть и фаворит встречи, все таки состав французов и