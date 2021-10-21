В 1 Ницэ Флориан Голов пропущено: 4 Выносы: 1 Спасений: 4 Пасы: 31 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 98

З 28 Визнер Томас Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 98

З 27 Панак Филип Ударов всего: 2 Отборы: 3 Блоки: 2 Выносы: 2 Пасы: 50 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 98

З 33 Ханко Давид Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 98

З 3 Челустка Ондржей Блоки: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 98

Н 11 Минчев Мартин Голевые передачи: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 63

П 8 Павелка Давид Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 84

П 21 Песек Якуб Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 84

П 16 Сачек Михал Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Пасы: 11 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 73

П 22 Хараслин Лукаш Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов заработано: 4 Отборы: 4 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 98

П 20 Хложек Адам Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 98

Запасные игроки

В 29 Нека Милан

В 77 Холек Доминик

З 32 Виндхейм Андреас

З 41 Витик Мартин

З 19 Штетина Лукаш

П 10 Дочкал Боржек Фолов совершено: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 35

П 36 Карабек Адам Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 14

П 37 Крейчи Ладислав Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 25

П 7 Моберг-Карлссон Давид

П 24 Полидар Матей Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 14

Н 14 Дрчал Вацлав

Н 18 Пулькраб Матей

Пропускают

(П) - Травма колена

Не играл с 25.09.21 , с ним 20 из 26 очков в нац. чемпионате Соучек Филип (П) - Травма колена

(З) - Травма икроножной мышцы

Не играл с 28.07.21 , с ним 3 из 26 очков в нац. чемпионате Хойер Каспер (З) - Травма икроножной мышцы