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Спарта - Лион
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Протокол матча Спарта против Лион

Спарта Логотип футбольный клуб Спарта (Прага) 3:4 Логотип футбольный клуб Лион Лион
Спарта
3 : 4
завершен
вчера, 22:00
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 2.4 - 1.6
Средний возраст: 25.9 - 26.7
Легионеров: 4 - 8
Схемы: 4-4-1-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 4 - 1
Лион
Лига Европы 2021/2022, 3 тур
Стадион Дженерали Арена (Прага)
Спарта Логотип футбольный клуб Спарта (Прага) 3:4 Логотип футбольный клуб Лион Лион
90:00
Спарта
Лион
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
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    4' (1:0) Хараслин Лукаш (22)
     
    19' (2:0) Хараслин Лукаш (22) (Минчев Мартин (11))
     
    59' Хараслин Лукаш (22)
     
    63' Минчев Мартин (11) уходит с поля, Дочкал Боржек (10) вышел на поле
     
    73' Сачек Михал (16) уходит с поля, Крейчи Ладислав (37) вышел на поле
     
    80' Павелка Давид (8)
     
    2
    84' Песек Якуб (21) уходит с поля, Полидар Матей (24) вышел на поле
    84' Павелка Давид (8) уходит с поля, Карабек Адам (36) вышел на поле
     
    90+6' (3:4) Крейчи Ладислав (37) (Ханко Давид (33))
     
    25' Энрике (12)
     
    42' (2:1) Токо Экамби Карл (7) (Боатенг Джером (27))
     
    2
    46' Кадевере Тино (11) уходит с поля, Лукас Пакета (10) вышел на поле
    46' Энрике (12) уходит с поля, Эмерсон (3) вышел на поле
     
    52' Густо Мало (17)
     
    53' (2:2) Ауар Уссем (8)
     
    59' Боатенг Джером (27)
     
    62' Токо Экамби Карл (7)
     
    63' Дюбуа Лео (14)
     
    67' (2:3) Лукас Пакета (10) (Токо Экамби Карл (7))
     
    68' Лукас Пакета (10)
     
    69' Боатенг Джером (27) уходит с поля, Диоманде Синали (2) вышел на поле
     
    74' Густо Мало (17)
     
    75' Шакири Джердан (29) уходит с поля, Дюбуа Лео (14) вышел на поле
     
    85' Мендеш Тиаго (23)
     
    88' (2:4) Токо Экамби Карл (7) (Бруно (39))
     
    90' Ауар Уссем (8) уходит с поля, Какере Максенс (25) вышел на поле
    Голы
    Хараслин Лукаш 1:0 4’
    Хараслин Лукаш
    ассистент Минчев Мартин     		2:0 19’
    42’ 2:1 Токо Экамби Карл
    ассистент Боатенг Джером
    53’ 2:2 Ауар Уссем
    67’ 2:3 Лукас Пакета
    ассистент Токо Экамби Карл
    88’ 2:4 Токо Экамби Карл
    ассистент Бруно
    Крейчи Ладислав
    ассистент Ханко Давид     		3:4 90+6’
    Наказания
    25’ Энрике
    52’ Густо Мало
    Хараслин Лукаш 59’
    59’ Боатенг Джером
    62’ Токо Экамби Карл
    63’ Дюбуа Лео
    68’ Лукас Пакета
    74’ Густо Мало
    Павелка Давид 80’
    85’ Мендеш Тиаго
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Эмерсон Энрике
    46’ Лукас Пакета Кадевере Тино
    Дочкал Боржек Минчев Мартин 63’
    69’ Диоманде Синали Боатенг Джером
    Крейчи Ладислав Сачек Михал 73’
    75’ Дюбуа Лео Шакири Джердан
    Полидар Матей Песек Якуб 84’
    Карабек Адам Павелка Давид 84’
    90’ Какере Максенс Ауар Уссем
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 16
    		4 Удары в створ 8
    		6 Фолы 9
    		3 Угловые 1
    		1 Офсайды 2
    		43% Владение мячом 57%
    		4 Cэйвы 1
    		2 Предупреждения 8
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    112910415
    112910415
    сегодня в 09:31
    Спартак тоже так умеет !
    4RT
    4RT
    сегодня в 09:22
    Где-то я уже такое видел недавно
    pele1981
    pele1981 ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 04:53
    Так братья-славяне же))
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 00:02
    Спарта повторила вчерашний "подвиг" Спартака...один в один...
    STVA 1
    STVA 1 1-й тайм - Гости выиграют и обе команды забьют
    вчера в 20:16
    В матче Спарта - Лион фаворит вроде известен ведь Лион оладает более качественным подбором игроков ! Да и Лига 1 боле топовый чемп. Одно но это ЕК и команда может собраться на один матч. Поэтому взьму победу гостей в 1 тайме
    RUPRICHT
    RUPRICHT Тотал больше во 2-м тайме - 1.5
    вчера в 18:00
    "Спарта" уже в этом сезоне встречалась с французским клубом, с "Монако" в квалификации Лиги чемпионов. Ничем хорошим для чехов двухматчевое противостояние не закончилось. В Лиге Европы команды Павела Врба выступает неплохо. "Спарта" набрала четыре очка в двух матчах. Правда, при этом команда забила всего один гол. В целом в атаке у "Спарты" не все стабильно, то еле удается забить один гол, то громят своего соперника забивая три и больше. Врба сказал на пресс-конференции, что для его команды это будет одна из самых важных встреч, потому что "Лион" не простой соперник. Тренер "Спарты" не скрывал, что команда изучала французский клуб и пыталась подстроится под него.

    "Лион" в чемпионате играет не очень стабильно, хотя команда Петера Боша постепенно подбирается к лидерам. Вот где проблем пока не было, так это в Лиге Европы. После двух матчей французский клуб лидирует в своей группу с максимально набранным количеством очков. "Лион" без особых проблем справился с "Рейнджерс" (0:2) и так же не почувствовал "Брондбю" (0:3). По-прежнему отсутствует Мусса Дембеле в составе, но как показали последние матчи, главное чтобы у "Лиона" на поле был Лукас Пакета. Бразилец набрал просто феноменальную форму и именно он является лидером команды.

    Противостояние двух клубов очень интересное. "Спарта" не та команда, которая будет закрываться или отсиживаться в обороне. Хороши чехи в прессинге и неплохи в обороне. "Лион" хоть и фаворит встречи, все таки состав французов и
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    вчера в 17:58
    У Лиона сейчас тоже есть проблемки, и парочку хороших игроков не выступит здесь, а Прага дома крепкая стена, так что тут Лион будет играть не на победу, но и не на проигрыш, не удивлюсь еще если и проиграют, Спарта много раз показывала такие исходы, которых ни кто не ожидал, так что тут победа Праги или ничья, возьму второй исход. ничьюю.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3 победа гостей или ничья
    вчера в 15:12
    В этой игре я буду ставить на то, что фк Лион не проиграет у Спарты всё плохо с реализацией моментов и всё в порядке с защитой, но Лион должен её сегодня пробить!
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