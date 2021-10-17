ГлавнаяВсе матчи
Матчи Германия. Бундеслига 2021/2022
Россия. Премьер-Лига 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Евро-2020
Лига конференций 2021/2022
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Германия. Бундеслига 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок Английской Лиги 2021/2022
Италия. Кубок 2021/2022
Германия. Кубок 2021/2022
Украина. Премьер-Лига 2021/2022
Нидерланды. Эредивизие 2021/2022
Португалия. Примейра 2021/2022
Беларусь. Высшая лига 2021
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Россия. Суперкубок 2019
Англия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Франция. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2021
Кубок Америки 2021
Олимпиада 2020
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
Чемпионат мира 2018
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2021/2022
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2021/2022
Австрия. Первая Лига 2021/2022
Азербайджан. Премьер-лига 2021/2022
Албания. Суперлига 2021/2022
Англия. Лига Один 2021/2022
Англия. Лига Два 2021/2022
Англия. Кубок 2021/2022
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер лига 2021/2022
Беларусь. Кубок 2021/2022
Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Бельгия. Кубок 2021/2022
Бельгия. Вторая лига 2021/2022
Болгария. Первая лига 2021/2022
Болгария. Вторая лига 2021/2022
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2021
Бразилия. Серия B 2021
Бразилия. Серия С 2021
Венгрия. Чемпионат I 2021/2022
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2021/2022
Германия. Третья лига 2021/2022
Гондурас. Лига Насьональ 2021/2022
Греция. Суперлига 2021/2022
Грузия. Высшая Лига 2021
Дания. Суперлига 2021/2022
Дания. Первый дивизион 2021/2022
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2021/2022
Израиль. Первый дивизион 2021/2022
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2021
Испания. Сегунда 2021/2022
Италия. Серия B 2021/2022
Катар. Старс-Лига 2021/2022
Кипр. Первый дивизион 2021/2022
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2021/2022
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2021
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2021/2022
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2021
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ-2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ-2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Отбор Евро-2023 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2021/2022
Молдова. Национальный дивизион 2021/2022
Нидерланды. Первый дивизион 2021/2022
Нидерланды. Кубок Нидерландов 2021/2022
Никарагуа. Примера 2021/2022
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2021/2022
Польша. Первый дивизион 2021/2022
Португалия. Сегунда 2021/2022
Португалия. Кубок 2021/2022
Португалия. Кубок Лиги 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 1 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 2 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 3 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 4 2021/2022
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2021/2022
Россия. Премьер-Лига Крыма 2021/2022
Кубок Париматч Премьер 2021
Румыния. Лига 1 2021/2022
Румыния. Лига 2 2021/2022
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2021/2022
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2021/2022
Сербия. Суперлига 2021/2022
Словакия. Первая лига 2021/2022
Словения. Первая лига 2021/2022
Словения. Вторая лига 2021/2022
США. МЛС 2021
США. ЮСЛ 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2021/2022
Турция. Первая лига 2021/2022
Турция. Кубок Турции 2021/2022
Украина. Первая лига 2021/2022
Украина. Кубок Украины 2021/2022
Уругвай. Примера 2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уругвай. Сегунда 2021
Уэльс. Кимру Альянс 2021/2022
Уэльс. Премьер-лига 2021/2022
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2021/2022
Хорватия. Первая лига 2021/2022
Чехия. Первая лига 2021/2022
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2021/2022
Швеция. Аллсвенскан 2021
Швеция. Суперэттан 2021
Шотландия. Премьер-лига 2021/2022
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2021/2022
Япония. J-Лига 2021
2021-10-17
2021-08-13
2021-08-14
2021-08-15
2021-08-20
2021-08-21
2021-08-22
2021-08-27
2021-08-28
2021-08-29
2021-09-11
2021-09-12
2021-09-17
2021-09-18
2021-09-19
2021-09-24
2021-09-25
2021-09-26
2021-10-01
2021-10-02
2021-10-03
2021-10-15
2021-10-16
2021-10-17
2021-10-22
2021-10-23
2021-10-24
2021-10-29
2021-10-30
2021-10-31
2021-11-05
2021-11-06
2021-11-07
2021-11-19
2021-11-20
2021-11-21
2021-11-26
2021-11-27
2021-11-28
2021-12-04
2021-12-11
2021-12-15
2021-12-18
2022-01-08
2022-01-15
2022-01-22
2022-02-05
2022-02-12
2022-02-19
2022-02-26
2022-03-05
2022-03-12
2022-03-19
2022-04-02
2022-04-09
2022-04-16
2022-04-23
2022-04-30
2022-05-07
2022-05-14
Байер - Бавария
Аугсбург - Арминия

Протокол матча Байер против Бавария

Байер Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен) 1:5 Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен) Бавария
Байер
1 : 5
завершен
вчера, 16:30
Стартовый состав
Цена (млн. €): 257 - 608
Очков за игру в нац. чемп.: 2.3 - 2.3
Средний возраст: 23.2 - 26.9
Средний рост: 182.8 - 184.9
Легионеров: 7 - 4
Схемы: 4-2-3-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 5 - 0
Бавария
Германия. Бундеслига 2021/2022, 8 тур
Стадион Бай-Арена
Байер Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен) 1:5 Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен) Бавария
90:00
Байер
Бавария
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.094.631.63
Мелбет 4.68 4.74 1.69
1XBET 4.68 4.74 1.69
BetBoom 4.56 4.56 1.68
    Еще
     
    46' Паулиньо (7) уходит с поля, Тапсоба Эдмонд (12) вышел на поле
     
    55' (1:5) Шик Патрик (14) (Вирц Флориан (27))
     
    2
    64' Фримпонг Джереми (30) уходит с поля, Беллараби Карим (38) вышел на поле
    64' Диаби Мусса (19) уходит с поля, Адли Амине (31) вышел на поле
     
    2
    79' Шик Патрик (14) уходит с поля, Аларио Лукас (13) вышел на поле
    79' Вирц Флориан (27) уходит с поля, Рецос Панайотис (3) вышел на поле
     
    4' (0:1) Левандовски Роберт (9) (Упамекано Дайотчанкуль (2))
     
    30' (0:2) Левандовски Роберт (9) (Дэвис Альфонсо (19))
     
    34' (0:3) Мюллер Томас (25) (Зюле Никлас (4))
     
    35' (0:4) Гнабри Серж (7) (Мюллер Томас (25))
     
    37' (0:5) Гнабри Серж (7) (Горецка Леон (8))
     
    40' Дэвис Альфонсо (19) уходит с поля, Станишич Йосип (44) вышел на поле
     
    46' Горецка Леон (8) уходит с поля, Забитцер Марсель (18) вышел на поле
     
    2
    64' Левандовски Роберт (9) уходит с поля, Мусиала Джамал (42) вышел на поле
    64' Мюллер Томас (25) уходит с поля, Коман Кингсли (11) вышел на поле
     
    72' Зюле Никлас (4) уходит с поля, Ричардс Омар (3) вышел на поле
    Голы
    4’ 0:1 Левандовски Роберт
    ассистент Упамекано Дайотчанкуль
    30’ 0:2 Левандовски Роберт
    ассистент Дэвис Альфонсо
    34’ 0:3 Мюллер Томас
    ассистент Зюле Никлас
    35’ 0:4 Гнабри Серж
    ассистент Мюллер Томас
    37’ 0:5 Гнабри Серж
    ассистент Горецка Леон
    Шик Патрик
    ассистент Вирц Флориан     		1:5 55’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    40’ Станишич Йосип Дэвис Альфонсо
    Тапсоба Эдмонд Паулиньо 46’
    46’ Забитцер Марсель Горецка Леон
    Беллараби Карим Фримпонг Джереми 64’
    Адли Амине Диаби Мусса 64’
    64’ Мусиала Джамал Левандовски Роберт
    64’ Коман Кингсли Мюллер Томас
    72’ Ричардс Омар Зюле Никлас
    Аларио Лукас Шик Патрик 79’
    Рецос Панайотис Вирц Флориан 79’
    Статистика
    		 6 Удары по воротам 27
    		4 Удары в створ 11
    		9 Фолы 9
    		4 Угловые 7
    		1 Офсайды 1
    		41% Владение мячом 59%
    		6 Cэйвы 3
    Сортировать
    Все комментарии
    realdogge the gunner
    realdogge the gunner
    вчера в 19:33
    лига двух команд. скукота
    Romeo 777
    Romeo 777 ответ 13 RUS (раскрыть)
    вчера в 18:38
    На скамейке
    DEIVID_555
    DEIVID_555
    вчера в 18:19
    Спасибо за гол, Байер.
    Дрючик 76
    Дрючик 76
    вчера в 17:37
    Переехали и не заметили в первом тайме
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd
    вчера в 17:27
    В лучших традициях немецкого кино!
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 17:14
    Вот это мощь! Байер попал под мюнхенский каток.
    13 RUS
    13 RUS
    вчера в 17:13
    Лунев на воротах зажигает?
    Ironigor
    Ironigor Точный счет 2:3
    вчера в 16:14
    Думаю это противостояние между лидерами, является матчем тура . Я почему-то уверен что команды покажут красочный футбол ⚽️ с множеством забитых мячей с обеих сторон. Возможен и ничейный исход этого матча. Но всё таки преимущество у гостей. ТБ 2.50.
    RUPRICHT
    RUPRICHT Тотал больше хозяев 1.5
    вчера в 10:59
    Байер уже показал, что способен много забивать. Тем не менее, с обороной тоже не порядок - пропущено 7 мячей, из которых 4 в матче против Борусии Дортмунд. А вот атакующий потенциал на высоком уровне. Среди клубов топ-5 лиг Байер занимает 5 место по количеству забитых мячей.
    На первом, кстати, Бавария. Поражение в прошлом туре от Айнтрахта слегка пошатнули лидерское кресло, но Бавария продолжает лидировать.
    При матче атакующих команд следует ждать много голов, неприлично много. Виртц и Шик разрывают Бундеслигу, а оборона Баварии никогда не славилась надёжностью, впрочем у "мюнхенцев" также 7 пропущенных.
    Понятно, что увидим мы футбол качественных команд, где каждая из команд будет претендовать на победу. Бавария выглядит предпочтительнее, но Байеру есть что сказать. И пусть для победы ресурса может не хватить, ничья - тоже достойный результат против такой команды.
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин победа гостей
    вчера в 05:56
    Почему такой прогноз? Байер безусловно сильная команда, одна из сильнейших в Германии, ведущая борьбу за участие в еврокубках. Однако Бавария является машиной по крайней мере внутри Германии. Я думаю мюнхенцы не испытают проблем.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100