В 1 Нойер Мануэль Голов пропущено: 1 Спасений: 3 Пасы: 25 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

З 19 Дэвис Альфонсо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 23 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 40

З 4 Зюле Никлас Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 72

З 2 Упамекано Дайотчанкуль Голевые передачи: 1 Отборы: 4 Выносы: 1 Пасы: 68 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 90

З 21 Эрнандес Люка Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Блоки: 1 Пасы: 71 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 90

П 7 Гнабри Серж Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

П 8 Горецка Леон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Выносы: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 45

П 6 Киммих Йозуа Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 4 Выносы: 2 Пасы: 95 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 90

Н 9 Левандовски Роберт Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 64

П 25 Мюллер Томас Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 64

П 10 Сане Лерой Ударов всего: 6 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 36 Фрюхтль Кристиан

З 3 Ричардс Омар Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 18

З 20 Сарр Буна

З 44 Станишич Йосип Отборы: 4 Пасы: 30 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 50

П 18 Забитцер Марсель Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 45

П 42 Мусиала Джамал Отборы: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 26

П 24 Толиссо Корентен

Н 11 Коман Кингсли Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 26