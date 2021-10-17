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На первом, кстати, Бавария. Поражение в прошлом туре от Айнтрахта слегка пошатнули лидерское кресло, но Бавария продолжает лидировать.
При матче атакующих команд следует ждать много голов, неприлично много. Виртц и Шик разрывают Бундеслигу, а оборона Баварии никогда не славилась надёжностью, впрочем у "мюнхенцев" также 7 пропущенных.
Понятно, что увидим мы футбол качественных команд, где каждая из команд будет претендовать на победу. Бавария выглядит предпочтительнее, но Байеру есть что сказать. И пусть для победы ресурса может не хватить, ничья - тоже достойный результат против такой команды.
На первом, кстати, Бавария. Поражение в прошлом туре от Айнтрахта слегка пошатнули лидерское кресло, но Бавария продолжает лидировать.
При матче атакующих команд следует ждать много голов, неприлично много. Виртц и Шик разрывают Бундеслигу, а оборона Баварии никогда не славилась надёжностью, впрочем у "мюнхенцев" также 7 пропущенных.
Понятно, что увидим мы футбол качественных команд, где каждая из команд будет претендовать на победу. Бавария выглядит предпочтительнее, но Байеру есть что сказать. И пусть для победы ресурса может не хватить, ничья - тоже достойный результат против такой команды.