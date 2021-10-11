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бразильской атаке опять не везёт
бразильской атаке опять не везёт
Но в этой борьбе одни будут преимущественно отбиваться (речь о хозяевах), а другие преимущественно атаковать ворота оппонента большими силами (это будут гости). Времена, когда Колумбия могла действительно на равных играть с "селесао", остались где-то в 2014-15-ых годах, когда тренировали другие люди, на поле было много других игроков, а играющие ныне футболисты были на совсем другом этапе своих карьер. В данной встрече весьма вероятно повторение сценария последней встречи: колумбийцы таки смогут забить один гол, тем более, родные стены должны помочь, но бразильцы дожмут неидеальную оборону "кофейных" и заберут три очка с собой домой.
Но в этой борьбе одни будут преимущественно отбиваться (речь о хозяевах), а другие преимущественно атаковать ворота оппонента большими силами (это будут гости). Времена, когда Колумбия могла действительно на равных играть с "селесао", остались где-то в 2014-15-ых годах, когда тренировали другие люди, на поле было много других игроков, а играющие ныне футболисты были на совсем другом этапе своих карьер. В данной встрече весьма вероятно повторение сценария последней встречи: колумбийцы таки смогут забить один гол, тем более, родные стены должны помочь, но бразильцы дожмут неидеальную оборону "кофейных" и заберут три очка с собой домой.