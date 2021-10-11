В 1 Оспина Давид Спасений: 4 Пасы: 22 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 95

З 4 Куэста Карлос Фолов совершено: 2 Перехваты: 3 Выносы: 4 Пасы: 37 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 95

З 2 Медина Стефан Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 5 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 95

З 13 Мина Йерри Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 4 Выносы: 3 Пасы: 42 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 95

З 17 Мохика Хоан Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 36 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 95

П 5 Барриос Вильмар Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 41 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 95

П 10 Кинтеро Хуан Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 74

П 16 Лерма Джефферсон Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 53

П 14 Диас Луис Ударов всего: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 95

П 20 Мартинес Роджер Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 53

Н 9 Фалькао Радамель Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 74

Запасные игроки

В 12 Варгас Камило

В 22 Кинтана Алдайр

З 21 Муньос Даниэль

З 23 Санчес Давинсон

З 6 Тесильо Вильям

П 3 Баланта Эдер

П 11 Кандело Эрсон

П 8 Куэльяр Густаво

П 15 Урибе Матеус Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 42

Н 18 Борре Сантос Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 42

Н 7 Сапата Дуван Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 21