Уткин: «Не могу серьезно относиться к „Динамо“»

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19 июля 2017, 23:04

Спортивный комментатор Василий Уткин поделился мнением о беспорядках на трибунах во время матча 1-го тура РФПЛ «Динамо» — «Спартак» (2:2). Уткин также рассказал о своем личном отношении к «бело-голубым».

«Люди жаловались, что не могли попасть на матч, были драки. На VIP-ложах сидят люди, которые считают, что им позволено больше, чем остальным. Я видел, что одни из VIP-ложи набили морду человеку из другой VIP-ложи.

„Динамо“ — это последняя команда, за которую я готов болеть. Команда оставила положительные впечатления после матча со „Спартаком“. Но чтобы болеть за клуб, надо относиться к нему серьезно, а я не могу относиться так к „Динамо“».