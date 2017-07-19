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Уткин: «Не могу серьезно относиться к „Динамо“»

19 июля 2017, 23:04

Спортивный комментатор Василий Уткин поделился мнением о беспорядках на трибунах во время матча 1-го тура РФПЛ «Динамо» — «Спартак» (2:2). Уткин также рассказал о своем личном отношении к «бело-голубым».

«Люди жаловались, что не могли попасть на матч, были драки. На VIP-ложах сидят люди, которые считают, что им позволено больше, чем остальным. Я видел, что одни из VIP-ложи набили морду человеку из другой VIP-ложи. 

„Динамо“ — это последняя команда, за которую я готов болеть. Команда оставила положительные впечатления после матча со „Спартаком“. Но чтобы болеть за клуб, надо относиться к нему серьезно, а я не могу относиться так к „Динамо“».

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Источник: sportfm.ru
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Все комментарии
vampir1991
vampir1991
21 июля 2017 в 11:25
С каждым голом, забитым динамовцами, Уткин толстеет на 100 граммов
Gotlib
Gotlib
20 июля 2017 в 12:14
„Динамо“ - это последняя команда, за которую я готов болеть.
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Динамо от этого ничего не потеряло !!! За Динамо есть кому болеть - Лев Лещенко,Вячеслав Добрынин и т.д.
Красно-Белый Братец
Красно-Белый Братец
20 июля 2017 в 11:25
Я не понял почему все так взъелись на Васю? Ну не может и не может. Дальше что?

Кому какое дело.
самуил кац
самуил кац
20 июля 2017 в 07:47
    Борисыч1
    Борисыч1
    20 июля 2017 в 05:43
    Жирный удод. Непонятно, как его ещё отовсюду не выгнали.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    20 июля 2017 в 02:57
    Это твои проблемы! Столичное Динамо не виновато в том, что оно тебе не по душе. Такова жизнь, Уткин)
    баск
    баск ответ Napoleon Bonapart (комментарий удален) (раскрыть)
    20 июля 2017 в 00:46
    Спок ночи)
    баск
    баск ответ Napoleon Bonapart (комментарий удален) (раскрыть)
    20 июля 2017 в 00:40
    Так я и говорю- он попутал тайм-фрейм)

    Сейчас-то в Динамо как раз и швыряться нечем, и побираться незачем..
    Стабилизец.. (как сказал бы незабвенный ЧВС..)
    баск
    баск ответ Napoleon Bonapart (комментарий удален) (раскрыть)
    20 июля 2017 в 00:26
    Так ведь сейчас-то бардака у нас (в команде) нет, а Уткин, как водится, все проспал
    и комментирует прошлогодний снег..)
    баск
    баск ответ Napoleon Bonapart (комментарий удален) (раскрыть)
    20 июля 2017 в 00:14, ред.
    Ну, мало ли что.. устал человек, да и не своим делом занимается, а признаваться в этом не желает, даже себе самому..)
    В результате на выходе получается клоун))
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    20 июля 2017 в 00:05
    Я согласен с комментатором Василием уткиным
    баск
    баск ответ Napoleon Bonapart (комментарий удален) (раскрыть)
    20 июля 2017 в 00:01
    Виктор, да он просто пытается быть оригинальным..
    Ему несладко, это хорошо понятно, после его позорных художеств в эфире ему не скоро удастся избавиться от клоунской репутации, если вообще удастся когда-нибудь.
    Вот он и выпендривается в попытках любым способом обратить на себя внимание..)
    баск
    баск ответ parallels (комментарий удален) (раскрыть)
    19 июля 2017 в 23:38
    Ну дык.. Россия- страна свободная))))
    Кто за кого хочет, тот за того и болеет..

    Ну а нам тут, в Динамо, и без вас с уткеным вполне неплохо..))
    Миша Вилков
    Миша Вилков
    19 июля 2017 в 23:31
    ОЛЛС
    ОЛЛС
    19 июля 2017 в 23:19
    Набор фраз в жанре " - эне бене раба квинтер финтер жаба"...
    Sem25
    Sem25
    19 июля 2017 в 23:08, ред.
    Вася, надеюсь, что это взаимно. Тебя, как футбольного специалиста, точно нельзя воспринимать серьезно. Кто ты вообще такой, чтобы делать такие заявления? Вася, где ты и где Динамо?
    Гость
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