Уткин: «Не могу серьезно относиться к „Динамо“»

Спортивный комментатор Василий Уткин поделился мнением о беспорядках на трибунах во время матча 1-го тура РФПЛ «Динамо» — «Спартак» (2:2). Уткин также рассказал о своем личном отношении к «бело-голубым».
«Люди жаловались, что не могли попасть на матч, были драки. На VIP-ложах сидят люди, которые считают, что им позволено больше, чем остальным. Я видел, что одни из VIP-ложи набили морду человеку из другой VIP-ложи.
„Динамо“ — это последняя команда, за которую я готов болеть. Команда оставила положительные впечатления после матча со „Спартаком“. Но чтобы болеть за клуб, надо относиться к нему серьезно, а я не могу относиться так к „Динамо“».
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Динамо от этого ничего не потеряло !!! За Динамо есть кому болеть - Лев Лещенко,Вячеслав Добрынин и т.д.
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Динамо от этого ничего не потеряло !!! За Динамо есть кому болеть - Лев Лещенко,Вячеслав Добрынин и т.д.
Кому какое дело.
Кому какое дело.
Сейчас-то в Динамо как раз и швыряться нечем, и побираться незачем..
Стабилизец.. (как сказал бы незабвенный ЧВС..)
Сейчас-то в Динамо как раз и швыряться нечем, и побираться незачем..
Стабилизец.. (как сказал бы незабвенный ЧВС..)
и комментирует прошлогодний снег..)
и комментирует прошлогодний снег..)
В результате на выходе получается клоун))
В результате на выходе получается клоун))
Ему несладко, это хорошо понятно, после его позорных художеств в эфире ему не скоро удастся избавиться от клоунской репутации, если вообще удастся когда-нибудь.
Вот он и выпендривается в попытках любым способом обратить на себя внимание..)
Ему несладко, это хорошо понятно, после его позорных художеств в эфире ему не скоро удастся избавиться от клоунской репутации, если вообще удастся когда-нибудь.
Вот он и выпендривается в попытках любым способом обратить на себя внимание..)
Кто за кого хочет, тот за того и болеет..
Ну а нам тут, в Динамо, и без вас с уткеным вполне неплохо..))
Кто за кого хочет, тот за того и болеет..
Ну а нам тут, в Динамо, и без вас с уткеным вполне неплохо..))