Головин: «По составу „Локомотив“ — один из лидеров нашего чемпионата»

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21 июля 2017, 10:43

Полузащитник ЦСКА перед матчем 2-го тура РФПЛ против «Локомотива» отметил высокий потенциал «железнодорожников»:

«По составу, по возможностям „Локомотив“ — это один из лидеров нашего чемпионата. Очень сильная команда, которая ставит перед собой большие задачи.

В первую очередь выделю линию атаки: Фернандеш, Алексей Миранчук, другие игроки».

Напомним, что болельщики ЦСКА смогут попрощаться с экс-хавбеком «армейцев» Зораном Тошичем в перерыве матча с «Локомотивом».