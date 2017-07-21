Головин: «По составу „Локомотив“ — один из лидеров нашего чемпионата»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин перед матчем 2-го тура РФПЛ против «Локомотива» отметил высокий потенциал «железнодорожников»:
«По составу, по возможностям „Локомотив“ — это один из лидеров нашего чемпионата. Очень сильная команда, которая ставит перед собой большие задачи.
В первую очередь выделю линию атаки: Фернандеш, Алексей Миранчук, другие игроки».
Напомним, что болельщики ЦСКА смогут попрощаться с экс-хавбеком «армейцев» Зораном Тошичем в перерыве матча с «Локомотивом».
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"..., другие игроки" - это Саня так мсительного хоббита потроллил?😉
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"..., другие игроки" - это Саня так мсительного хоббита потроллил?😉