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Головин: «По составу „Локомотив“ — один из лидеров нашего чемпионата»

21 июля 2017, 10:43
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Александр Головин перед матчем 2-го тура РФПЛ против «Локомотива» отметил высокий потенциал «железнодорожников»:

«По составу, по возможностям „Локомотив“ — это один из лидеров нашего чемпионата. Очень сильная команда, которая ставит перед собой большие задачи.

В первую очередь выделю линию атаки: Фернандеш, Алексей Миранчук, другие игроки».

Напомним, что болельщики ЦСКА смогут попрощаться с экс-хавбеком «армейцев» Зораном Тошичем в перерыве матча с «Локомотивом».

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист ответ Barushevski (раскрыть)
21 июля 2017 в 16:21
При Семине пошли подвижки в лучшую сторону, но скоро могут скатиться обратно, все таки Палычу уже пора на пенсию, стар он для современного футбола.
болельщик019
болельщик019
21 июля 2017 в 15:04
удачи ЦСКА!
loko7
loko7
21 июля 2017 в 12:55
Должен быть интересный и боевой матч
Александр Светличный
Александр Светличный
21 июля 2017 в 12:54
ГЕРКУСА САМОГО НАДО УЧИТЬ ФУТБОЛУ,А НЕ СОМНЕВАТЬСЯ В СЕМЕНЕ!
Nek35
Nek35
21 июля 2017 в 12:47
Даже Сычев в составе есть
ДАША Д
ДАША Д
21 июля 2017 в 12:12
А будут бороться с Динамо за ...надцатые места.
Майкл59ru
Майкл59ru
21 июля 2017 в 11:36
Хаха...это тот лидер который в прошлом туре кое как обыграл тульский Арсенал ? Учитывая что Арсенал по всем параметрам превзошел Локомотив и последний вылез явно на везении. С таким же успехом можно и Рубин назвать лидером чемпионата или Спартак )
Gosha1971
Gosha1971 ответ MaxForCSKA (раскрыть)
21 июля 2017 в 11:35
С четверга на пятницу сбывается!
ОлегаТэ
ОлегаТэ
21 июля 2017 в 11:22
"В первую очередь выделю линию атаки: Фернандеш, Алексей Миранчук, другие игроки».
===========
"..., другие игроки" - это Саня так мсительного хоббита потроллил?😉
MaxForCSKA
MaxForCSKA
21 июля 2017 в 11:18
приснилось, что ЦСКА выиграет 2:1 Локо
Alex-96
Alex-96
21 июля 2017 в 10:54
Еще бы всякие мещярековы-липатовы-смородские главных тренеров Локо не троллили бы так вообще бы чемпионом был бы.
Barushevski
Barushevski
21 июля 2017 в 10:47
Но по игре - неуверенный середнячок.
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