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Инсинье: «„Ювентус“ проведет сильную трансферную кампанию»

21 июля 2017, 20:19

Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье продолжает делиться ожиданиями от нового сезона и конкуренции с «Ювентусом»:

«Фанаты всегда были с нами, и пока мы будем совестливо выполнять свою работу, они останутся с нами. Мы постараемся достойно отплатить болельщикам за их энтузиазм. Мы начнем заново все вместе, разделяя желание достигать успехов — более крупных, чем в прошлом году.

„Ювентус“ и без Леонардо Бонуччи проведет сильную трансферную кампанию, купит отличных игроков. Однако нам нужно думать о нас самих».

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BagioR
BagioR
21 июля 2017 в 22:00
Вот Наполи серьезный соперник. Не даст нам расслабиться.
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