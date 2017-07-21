Инсинье: «„Ювентус“ проведет сильную трансферную кампанию»

1500657585

21 июля 2017, 20:19

Форвард «Наполи» продолжает делиться ожиданиями от нового сезона и конкуренции с «Ювентусом»:

«Фанаты всегда были с нами, и пока мы будем совестливо выполнять свою работу, они останутся с нами. Мы постараемся достойно отплатить болельщикам за их энтузиазм. Мы начнем заново все вместе, разделяя желание достигать успехов — более крупных, чем в прошлом году.

„Ювентус“ и без Леонардо Бонуччи проведет сильную трансферную кампанию, купит отличных игроков. Однако нам нужно думать о нас самих».