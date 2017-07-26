Израильская полиция выступила с обращением к болельщикам «Зенита»

В преддверии квалификационного матча Лиги Европы «Бней-Иегуда» — «Зенит» израильская полиция обратилась к российским болельщикам.
В целях безопасности зрителям запрещено проносить алкогольные напитки, стеклянные бутылки и пиротехнические изделия. В случае возникновения вопросов рекомендуется обращаться к сотрудникам полиции на стадионе. Полиция также напоминает об ответственности за совершенные правонарушения.
Гостевая касса откроется за 90 минут до начала матча. Билеты можно будет приобрести за 100 шекелей (примерно 1 670 рублей).
В Израиль вместе с остальной командой не полетел Игорь Смольников.
БОМЖИ ведь как никак!!!
Вод если бы мы были свинками!!!!! :)))
БОМЖИ ведь как никак!!!
Вод если бы мы были свинками!!!!! :)))
Все прочитали?))
Все прочитали?))