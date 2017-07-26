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Израильская полиция выступила с обращением к болельщикам «Зенита»

26 июля 2017, 22:54
Бней-ИегудаЛоготип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

В преддверии квалификационного матча Лиги Европы «Бней-Иегуда» — «Зенит» израильская полиция обратилась к российским болельщикам.

В целях безопасности зрителям запрещено проносить алкогольные напитки, стеклянные бутылки и пиротехнические изделия. В случае возникновения вопросов рекомендуется обращаться к сотрудникам полиции на стадионе. Полиция также напоминает об ответственности за совершенные правонарушения. 

Гостевая касса откроется за 90 минут до начала матча. Билеты можно будет приобрести за 100 шекелей (примерно 1 670 рублей).

В Израиль вместе с остальной командой не полетел Игорь Смольников.

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Источник: ФК «Зенит»
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Все комментарии
лео лео
лео лео
27 июля 2017 в 10:53
Так а халяльное то можно проносить? ))
Nikola45
Nikola45
27 июля 2017 в 08:19
Зачем с таким обращаться? )) Тарасовские не приедут! Жалко новый стадион через неделю приедут вандалы! Свой стадион уже загадили теперь к нам приедут гадить!
Санчо Панса
Санчо Панса
27 июля 2017 в 05:38, ред.
Своевременное обращение, ничего не скажешь! Надеюсь, что до конфликтов между нашими болельщиками и местной полицией до, вовремя и после матча дело не дойдет.
Шишанутый
Шишанутый
27 июля 2017 в 05:14
    nikolah
    nikolah ответ Charismatic (комментарий удален) (раскрыть)
    27 июля 2017 в 00:20
    спартачи такие ангелы...
    FROLL 001
    FROLL 001 ответ LOpp (раскрыть)
    26 июля 2017 в 23:29
    Пронос пиротехники это спартаковская фишка. Как только не проносят. Диву даешься.
    Gunslinger
    Gunslinger ответ LOpp (раскрыть)
    26 июля 2017 в 23:23
    Ну как же мы могли прочитать, когда мы безграмотные поголовно!!!
    БОМЖИ ведь как никак!!!
    Вод если бы мы были свинками!!!!! :)))
    LOpp
    LOpp
    26 июля 2017 в 23:03
    Пиротехнику нельзя приносить на стадион!
    Все прочитали?))
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс
    26 июля 2017 в 23:00
    Вот новость ,так новость.Главнее не бывает.
    Гость
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