Израильская полиция выступила с обращением к болельщикам «Зенита»

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26 июля 2017, 22:54

В преддверии квалификационного матча Лиги Европы «Бней-Иегуда» — «Зенит» израильская полиция обратилась к российским болельщикам.

В целях безопасности зрителям запрещено проносить алкогольные напитки, стеклянные бутылки и пиротехнические изделия. В случае возникновения вопросов рекомендуется обращаться к сотрудникам полиции на стадионе. Полиция также напоминает об ответственности за совершенные правонарушения.

Гостевая касса откроется за 90 минут до начала матча. Билеты можно будет приобрести за 100 шекелей (примерно 1 670 рублей).

В Израиль вместе с остальной командой не полетел Игорь Смольников.