Почеттино посмеялся над словами Конте

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал слова рулевого «Челси» Антонио Конте, который ранее очень хвалил нападающего «шпор» Харри Кейна, а также поставил под сомнение амбиции «Тоттенхэма», не проявляющего активность на трансферном рынке.
«Это заставляет меня смеяться, ведь я не понимаю, почему другие так зациклены на наших футболистах и клубе. Наши амбиции состоят не в том, чтобы тратить много денег. Я уважаю каждую философию, и для меня самое главное — быть уважительным к другим. Если я проявляю уважение, то ожидаю того же и от конкурентов.
У нас есть четкое представление о том, как добиться цели. Я хочу сказать нашим болельщикам, чтобы они не волновались. Конечно, мы выйдем на трансферный рынок и снова будем конкурентоспособны, как и в прошлом сезоне».
Стиви проспал всю свою карьеру в стане "индюков" и что ?
Да, кстати тот на кого ты намекаешь сегодня стоит больше половины вашей недокоманды.
Стиви проспал всю свою карьеру в стане "индюков" и что ?
Да, кстати тот на кого ты намекаешь сегодня стоит больше половины вашей недокоманды.
ну или накрайняк какого-нить еще петушка который шлялся у базы Ливерпуля пока СтивиДжи спал)).
ну или накрайняк какого-нить еще петушка который шлялся у базы Ливерпуля пока СтивиДжи спал)).
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Справа тыкай на Испанию и чеши пальцы о клаву до утра в мега-супер-гига новостях о том что считает Иньеста, что сказал Тебас, с кем серьёзно повздорил Неймар.... и т.д.
...или ты там уже "пометил" ?
Сайт сделан очень удобно для таких как ты.
Справа тыкай на Испанию и чеши пальцы о клаву до утра в мега-супер-гига новостях о том что считает Иньеста, что сказал Тебас, с кем серьёзно повздорил Неймар.... и т.д.
...или ты там уже "пометил" ?
Уважаемый работник цирка (ну ты понял как я тебя назвал), а откуда вы купили Модрича и Бейла ? Или ты тогда (когда покупали) ещё не знал, что мячик круглый ?
Уважаемый работник цирка (ну ты понял как я тебя назвал), а откуда вы купили Модрича и Бейла ? Или ты тогда (когда покупали) ещё не знал, что мячик круглый ?