Почеттино посмеялся над словами Конте

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29 июля 2017, 08:37

Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал слова рулевого «Челси» , который ранее очень хвалил нападающего «шпор» Харри Кейна, а также поставил под сомнение амбиции «Тоттенхэма», не проявляющего активность на трансферном рынке.

«Это заставляет меня смеяться, ведь я не понимаю, почему другие так зациклены на наших футболистах и клубе. Наши амбиции состоят не в том, чтобы тратить много денег. Я уважаю каждую философию, и для меня самое главное — быть уважительным к другим. Если я проявляю уважение, то ожидаю того же и от конкурентов.

У нас есть четкое представление о том, как добиться цели. Я хочу сказать нашим болельщикам, чтобы они не волновались. Конечно, мы выйдем на трансферный рынок и снова будем конкурентоспособны, как и в прошлом сезоне».