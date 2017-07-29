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Почеттино посмеялся над словами Конте

29 июля 2017, 08:37

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал слова рулевого «Челси» Антонио Конте, который ранее очень хвалил нападающего «шпор» Харри Кейна, а также поставил под сомнение амбиции «Тоттенхэма», не проявляющего активность на трансферном рынке.

«Это заставляет меня смеяться, ведь я не понимаю, почему другие так зациклены на наших футболистах и клубе. Наши амбиции состоят не в том, чтобы тратить много денег. Я уважаю каждую философию, и для меня самое главное — быть уважительным к другим. Если я проявляю уважение, то ожидаю того же и от конкурентов.

У нас есть четкое представление о том, как добиться цели. Я хочу сказать нашим болельщикам, чтобы они не волновались. Конечно, мы выйдем на трансферный рынок и снова будем конкурентоспособны, как и в прошлом сезоне».

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Все комментарии
рус фан
рус фан
30 июля 2017 в 03:12
Тотен хотелось бы что бы продал к нам в Реал Кейна и там дальше какой угодно философией пускай занимаются его тренеры, Кейн перерос Тотен это очевидно, пора в Реал на повышение.
ZaZizu
ZaZizu ответ Cules2013 (раскрыть)
29 июля 2017 в 23:08, ред.
Что за бред, что за детские штампы? Ты,взрослый человек, реально веришь, что такой тренер,как Поч, ставит перед собой и командой задачу занять место выше Арсенала? Поч растёт и команда вместе с ним,это видно невооружённым взглядом, он не скупается на сотни миллионов, он вынужден как Венгер удерживать игроков, чтобы не ломать схемы и отработанного взаимодействия-на это уходит много сил,нервов и мозговой деятельности, и уже за это такие творцы заслуживают уважения и тем более понимания содеянного ими. Куда там челси выйдет, сезон покажет, но реальный футбол отличается от футбольного менеджера! И немаловажный вопрос, кого челси (мс,нынешний мю в отличие от САФовского) даст мировому футболу, кого из пацанов промотивирует расти,биться, попадать в основу, глядя на то, как места в ней занимаются в соответествии с трансферной стоимостью) и это... Почу нужно аккуратнее смеяться над "великими", а то не ровен час и ему Конте смску отправит
sparxx
sparxx
29 июля 2017 в 21:32
    dzvinka
    dzvinka
    29 июля 2017 в 18:14, ред.
    брата Янсена подпишут ближе к сентябрю?
    ну или накрайняк какого-нить еще петушка который шлялся у базы Ливерпуля пока СтивиДжи спал)).
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    29 июля 2017 в 17:09
    Хороший ответ
    sir_Alex
    sir_Alex
    29 июля 2017 в 15:59
    Правильно сделал. Смех продлевает жизнь.
    Он-моя жизнь
    Он-моя жизнь
    29 июля 2017 в 15:07
    зачёт в это ввязываться? пусть Конте болтает что хочет, его право.
    commando
    commando
    29 июля 2017 в 14:32
    Ну а что еще остается делать то?Только смеяться...Титулов то нету.
    Заратустра
    Заратустра
    29 июля 2017 в 13:48
    У Тоттенхэма психология и амбиции середняка. И трансферная политика соответствующая.
    Chelseaman
    Chelseaman
    29 июля 2017 в 13:03
    окажут давление на рынок как всегда в самый подходящий момент. в сентябре.
    sparxx
    sparxx ответ Cules2013 (раскрыть)
    29 июля 2017 в 11:36
    "...когда их главной задачей на сезон будет занять позицию выше ШПОР" - это вековая мечта Вульвача. Мы здесь причём ? Если не понимаешь английский футбол, чО лезишь ?
    Сайт сделан очень удобно для таких как ты.
    Справа тыкай на Испанию и чеши пальцы о клаву до утра в мега-супер-гига новостях о том что считает Иньеста, что сказал Тебас, с кем серьёзно повздорил Неймар.... и т.д.
    ...или ты там уже "пометил" ?
    sparxx
    sparxx
    29 июля 2017 в 11:30, ред.
      Cules2013
      Cules2013
      29 июля 2017 в 11:27
      Вот мы и посмотрим через 10 месяцев, кто будет смеяться. Что-то мне подсказывает, что Челси будет бороться за победу в АПЛ и выйдет хотя бы в 1/8 ЛЧ, а Почеттино пусть и дальше смеётся со своим ТТХ, когда их главной задачей на сезон будет занять позицию выше Арсенала.
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      29 июля 2017 в 11:16
      Не стоит на это сильно обращать внимание! Все правильно делает Маурисио.
      ZaZizu
      ZaZizu
      29 июля 2017 в 11:10
      Не далее, как прошлым летом Конте пел песни, что в футболе не всё решают покупки, а теперь получив доступ к мешку, сразу перекрасился. Искренне рад, что есть ещё тренеры, уповающие на свой талант, а не на кошелёк хозяина! Ежегодно перекраивая по полкоманды, сложно выдать результат, и это тоже не может не радовать. Посмотрим, что они с пепкой и мавром будут петь на финише.
      Gemor
      Gemor
      29 июля 2017 в 11:03
      окажет давление!
      Lucius Vorenus
      Lucius Vorenus
      29 июля 2017 в 10:48
      того и гляди таким макаром кокошу купят
      alexov222
      alexov222
      29 июля 2017 в 10:37
      размажь его по полю Поккет,тогда посмеемся вместе)
      Hayden
      Hayden
      29 июля 2017 в 10:34
        Лондонизблу
        Лондонизблу
        29 июля 2017 в 10:08
        Но борьбу-то навяжут, как минимум! :))))
        Kwinto555
        Kwinto555
        29 июля 2017 в 10:07
        Нервы здают у парня.
        ст_прапорщик
        ст_прапорщик
        29 июля 2017 в 09:53
        обычное тренерское пустословие
        starche
        starche
        29 июля 2017 в 09:50
        В новом сезоне будет трудно.
        The Frei
        The Frei
        29 июля 2017 в 09:27, ред.
        Смех как самозащита....
        Kokbori
        Kokbori
        29 июля 2017 в 09:23
        Шпорам придеться пройти путь Арсенала за время стройки стадиона. Если честно жаль конечно только-только за АПЛ начали бороться.
        Гость
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