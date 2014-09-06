Тотти намерен играть как минимум до 42 лет

Капитан «Ромы» Франческо Тотти не собирается завершать карьеру до тех пор, пока не сыграет на новом стадионе «джалоросси», сообщает Corriere della Sera.
Таким образом, это означает, что ветеран будет продолжать карьеру как минимум до 2017 года, на который намечено открытие арены.
Несмотря на то, что в 2017-м Тотти будет уже 42 года, руководители «Ромы» положительно относятся к его стремлению и не собираются подталкивать футболиста к завершению карьеры.
Таким образом, это означает, что ветеран будет продолжать карьеру как минимум до 2017 года, на который намечено открытие арены.
Несмотря на то, что в 2017-м Тотти будет уже 42 года, руководители «Ромы» положительно относятся к его стремлению и не собираются подталкивать футболиста к завершению карьеры.