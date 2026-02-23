Свищев о ситуации в Мексике: «ФИФА нужно пристально наблюдать за событиями»

Дмитрий Свищев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) внимательно следить за ситуацией в Мексике и рассмотреть возможность переноса матчей чемпионата мира в случае необходимости.
Посольство России в Мексике ранее выпустило рекомендацию российским гражданам отложить поездки в штат Халиско из-за массовых беспорядков, возникших после ликвидации лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско».
«ФИФА нужно пристально наблюдать за событиями. Будем надеяться, что власти Мексики справятся с происходящим. Но если нет, то нужно задуматься о переносе матчей в другую страну. И перенос будет легитимным, поскольку при организации соревнований страна гарантирует безопасность всем участникам и болельщикам. Если этих гарантий нет, то турнир переносится в более безопасную локацию. В данном случае сделать это — следовать здравомыслию. И просто вспомните, как безопасно, ярко и позитивно было у нас на чемпионате мира в 2018 году. Пример для всех на будущее», — сказал Свищев.
Чемпионат мира 2026 года, в котором впервые примут участие 48 сборных, пройдет в США, Канаде и Мексике. Первый матч запланирован на 11 июня в Мексике, а финальный матч состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).