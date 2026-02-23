Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествияЧемпионат мира 2026

Свищев о ситуации в Мексике: «ФИФА нужно пристально наблюдать за событиями»

сегодня, 16:20

Дмитрий Свищев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) внимательно следить за ситуацией в Мексике и рассмотреть возможность переноса матчей чемпионата мира в случае необходимости.

Посольство России в Мексике ранее выпустило рекомендацию российским гражданам отложить поездки в штат Халиско из-за массовых беспорядков, возникших после ликвидации лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско».

«ФИФА нужно пристально наблюдать за событиями. Будем надеяться, что власти Мексики справятся с происходящим. Но если нет, то нужно задуматься о переносе матчей в другую страну. И перенос будет легитимным, поскольку при организации соревнований страна гарантирует безопасность всем участникам и болельщикам. Если этих гарантий нет, то турнир переносится в более безопасную локацию. В данном случае сделать это — следовать здравомыслию. И просто вспомните, как безопасно, ярко и позитивно было у нас на чемпионате мира в 2018 году. Пример для всех на будущее», — сказал Свищев.

Чемпионат мира 2026 года, в котором впервые примут участие 48 сборных, пройдет в США, Канаде и Мексике. Первый матч запланирован на 11 июня в Мексике, а финальный матч состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Боруссия» опоздала на матч Лиги чемпионов против «Аталанты»
17 февраля
Семь фанатов ПАОКа погибли в аварии по пути на матч против «Лиона»
28 января
Самолет с игроками «Брюгге» вылетел из Астаны с 5-часовой задержкой
21 января
ОфициальноУмер бывший футболист «Локомотива» Артур Шамрин
17 января
ОфициальноБывший футболист «Зенита» Дмитрий Акимов умер в возрасте 45 лет
15 января
Тело футболиста Лайонела Адамса найдено в Подмосковье
14 января
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 