«Спартак» обыграл «Елимай» в товарищеском матче

Московский «Спартак» обыграл казахстанский «Елимай» в контрольной встрече со счётом 2:1.
На 40-й минуте Айбар Жаксылыков вывел «Елимай» вперёд, но вскоре после перерыва Антон Заболотный сравнял счёт. Победный мяч «красно-белых» на 78-й минуте забил Манфред Угальде.
...Сидит в запасе очень скромно,
На поле выйти праздник для него!
Года проходят безвозвратно!
Хоть "Елимай" узнает про него!!!
