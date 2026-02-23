Top.Mail.Ru
«Спартак» обыграл «Елимай» в товарищеском матче

вчера, 22:07

Московский «Спартак» обыграл казахстанский «Елимай» в контрольной встрече со счётом 2:1.

На 40-й минуте Айбар Жаксылыков вывел «Елимай» вперёд, но вскоре после перерыва Антон Заболотный сравнял счёт. Победный мяч «красно-белых» на 78-й минуте забил Манфред Угальде.

Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 00:22
Положительные эмоции перед началом - это здорово! С победой КБ!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:35, ред.
Елимай это глагол новый про то как Спартак проведёт весну в РПЛ - еле в мае сохранят прописку в РПЛ
shur
shur
вчера в 22:24
...в 34-е жизнь только начинается! Заболотный - залог успеха!
...Сидит в запасе очень скромно,
На поле выйти праздник для него!
Года проходят безвозвратно!
Хоть "Елимай" узнает про него!!!
Гость
