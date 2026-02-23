Top.Mail.Ru
Фигу видит Моуриньо тренером сборной Португалии

вчера, 22:42

Легенда «Реала» Луиш Фигу считает вполне логичным назначение Жозе Моуриньо главным тренером национальной команды Португалии после чемпионата мира.

Нынешний наставник «Бенфики» неоднократно упоминался как возможный преемник Роберто Мартинеса. Фигу, работавший с Моуриньо в разные периоды его карьеры — от переводчика при Бобби Робсоне в «Спортинге» и «Барселоне» до главного тренера в «Интере», — отметил значимость «Особенного» для португальского футбола.

«У Жозе богатая тренерская история. Я думаю, логично, что однажды ему представится шанс возглавить сборную Португалии», — сказал Фигу.

Что касается возможного возвращения Моуриньо в «Реал», экс-игрок был осторожен: «Это решит судьба. Если пути пересекутся, посмотрим, как всё сложится».

lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:43
ох уж эти португальские фамилии. я название прочитал так, что звучало как-будто Моуриньо попросился тренером, а ему вежливо отказали. фигу видит Моуриньо
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:56
Мне кажется там может не хватить)))
Capral
Capral
вчера в 22:52
А почему он только легенда Реала? А легендой Барселоны, он разве не является?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:46
У Португалии должны быть сразу уже подготовлены деньги на неустойку)
