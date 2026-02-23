Фигу видит Моуриньо тренером сборной Португалии

1771875730

вчера, 22:42

Легенда «Реала» считает вполне логичным назначение главным тренером национальной команды Португалии после чемпионата мира.

Нынешний наставник «Бенфики» неоднократно упоминался как возможный преемник Роберто Мартинеса. Фигу, работавший с Моуриньо в разные периоды его карьеры — от переводчика при Бобби Робсоне в «Спортинге» и «Барселоне» до главного тренера в «Интере», — отметил значимость «Особенного» для португальского футбола.

«У Жозе богатая тренерская история. Я думаю, логично, что однажды ему представится шанс возглавить сборную Португалии», — сказал Фигу.

Что касается возможного возвращения Моуриньо в «Реал», экс-игрок был осторожен: «Это решит судьба. Если пути пересекутся, посмотрим, как всё сложится».