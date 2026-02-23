Президент РПЛ хочет, чтобы вторая часть сезона закончилась без скандалов

1771839254

сегодня, 12:34

Президент Российской Премьер-лиги ( РПЛ ) выразил надежду, что вторая часть сезона пройдет без скандалов и спорных моментов.

Возобновление чемпионата РПЛ запланировано на 27 февраля.

«Мне хочется, чтобы второй этап чемпионата закончился без скандалов, в том числе судейских. Без каких-то катаклизмов. И все решилось в последнем туре», — сказал Алаев.