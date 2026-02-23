Президент РПЛ хочет, чтобы вторая часть сезона закончилась без скандалов

Президент Российской Премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев выразил надежду, что вторая часть сезона пройдет без скандалов и спорных моментов.
Возобновление чемпионата РПЛ запланировано на 27 февраля.
«Мне хочется, чтобы второй этап чемпионата закончился без скандалов, в том числе судейских. Без каких-то катаклизмов. И все решилось в последнем туре», — сказал Алаев.
На данный момент лидером турнирной таблицы является «Краснодар» с 40 очками после 18 матчей. За ним следуют «Зенит» (39 очков), «Локомотив» (37) и ЦСКА (36).