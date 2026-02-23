Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Президент РПЛ хочет, чтобы вторая часть сезона закончилась без скандалов

сегодня, 12:34

Президент Российской Премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев выразил надежду, что вторая часть сезона пройдет без скандалов и спорных моментов.

Возобновление чемпионата РПЛ запланировано на 27 февраля.

«Мне хочется, чтобы второй этап чемпионата закончился без скандалов, в том числе судейских. Без каких-то катаклизмов. И все решилось в последнем туре», — сказал Алаев.

На данный момент лидером турнирной таблицы является «Краснодар» с 40 очками после 18 матчей. За ним следуют «Зенит» (39 очков), «Локомотив» (37) и ЦСКА (36).

Подписывайся в ВК
Все новости
Экс-вратарь «Меца» раскритиковал Мбаппе и обвинил в лицемерии
21 февраля
Арбелоа назвал неприемлемой критику Моуриньо в адрес Винисиуса
20 февраля
Инфантино отреагировал на скандал в игре «Бенфика» — «Реал»
18 февраля
Снейдер усомнился в адекватности защитника «Бенфики» Отаменди
18 февраля
Моуриньо считает, что Винисиус сам виноват в скандале на «Да Луж»
18 февраля
Мбаппе посоветовал Престианни держаться подальше от «Бернабеу»
18 февраля
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 