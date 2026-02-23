Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИталия. Серия А 2025/2026

Лофтус-Чик получил серьёзную травму головы в матче «Милана»

вчера, 22:38
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 1Логотип футбольный клуб ПармаПармаМатч завершен

Полузащитник «Милана» и сборной Англии Рубен Лофтус-Чик был срочно доставлен в больницу после травмы головы, полученной в воскресном матче Серии А против «Пармы».

Инцидент произошёл на стартовых минутах встречи, когда вратарь «Пармы» Эдоардо Корви случайно ударил англичанина в голову при борьбе за верховой мяч. Игроку пришлось перенести операцию — по данным The Sun, у него диагностирован перелом альвеолярной кости с несколькими сломанными зубами.

Восстановление будет длительным, и на данный момент сообщается, что Лофтус-Чик не сможет сыграть на чемпионате мира.

Подписывайся в ВК
Все новости
Эстевао пропустит матч «Челси» с «Бернли»
21 февраля
Второй за неделю игрок «Аякса» выбыл до конца сезона из-за травмы колена
20 февраля
Участие защитника «Реала» Хёйсена в ответной игре с «Бенфикой» под вопросом
20 февраля
Гави вернулся к тренировкам с «Барселоной»
20 февраля
Слот рассчитывает на возвращение Исака на поле в концовке сезона
20 февраля
Дания потеряла основного защитника перед стыковыми матчами к ЧМ-2026
18 февраля
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 