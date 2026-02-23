Лофтус-Чик получил серьёзную травму головы в матче «Милана»

1771875515

вчера, 22:38

Полузащитник «Милана» и сборной Англии был срочно доставлен в больницу после травмы головы, полученной в воскресном матче Серии А против «Пармы».

Инцидент произошёл на стартовых минутах встречи, когда вратарь «Пармы» Эдоардо Корви случайно ударил англичанина в голову при борьбе за верховой мяч. Игроку пришлось перенести операцию — по данным The Sun, у него диагностирован перелом альвеолярной кости с несколькими сломанными зубами.

Восстановление будет длительным, и на данный момент сообщается, что Лофтус-Чик не сможет сыграть на чемпионате мира.