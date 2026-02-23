Top.Mail.Ru
УЕФА отстранил Престианни от ответного матча с «Реалом»

сегодня, 17:21
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика25.02.2026 в 23:00 Не начался

Комитет УЕФА по этике, контролю и дисциплине отстранил аргентинского полузащитника «Бенфики» Джанлуку Престианни от участия в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Об этом сообщила пресс-служба Союза.

В заявлении отмечается, что футболист наказан за нарушение статьи дисциплинарного регламента, касающейся дискриминационного поведения. Решение касается только ближайшего матча и не отменяет возможность дополнительных санкций после завершения расследования.

Ранее УЕФА назначил инспектора по этике и дисциплине для расследования инцидента, произошедшего в первом матче команд в Лиссабоне, завершившемся победой «Реала» со счётом 1:0. Тогда форвард мадридцев Винисиус Жуниор подвергся оскорблениям на расовой почве — по данным испанских СМИ, их автором мог быть Престианни.

Матч был приостановлен примерно на десять минут. После возобновления игры часть болельщиков «Бенфики» бросала в сторону игроков «Реала» различные предметы, включая бутылки и электронные сигареты.

Ответный поединок между «Реалом» и «Бенфикой» состоится 25 февраля в Мадриде.

Sergo81
Sergo81
сегодня в 19:44
Моё мнение однозначное. Наказание Арга правильное, так как соответствует регламенту УЕФА. Наказание Вини нет, так как танцы на поле не запрещены, а оскорбительных действий ( жесты, крики, пальцы) в сторону трибун и игроков он не делал.
ABir
ABir
сегодня в 19:44
Пока не понятно за что отстранили, но дыма без огня не бывает.
Lobo77
Lobo77
сегодня в 19:44
Престиани отстранили временно пока идет раразбирательство.
Его могут отстранить и на двузначное количество а могут вообще оправдать.
Единственное что в вердикте есть пока:
"принял решение временно отстранить Джанлуку Престианни от участия в следующем матче клубного турнира УЕФА за явное нарушение статьи 14 Дисциплинарного регламента УЕФА, связанное с дискриминационным поведением"
Значит уже хватает материалов на ДИСКРИМИНАЦИОННОЕ поведение и поэтомы у чувак попал.
Сразу горячит головам предлагаю понять что дискриминационное поведение - это не означает ещё именно расизм.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 19:41
да да. всех, кто смеет думать скверно о реал.
и лавина сойдет, не остановить.
Sergo81
Sergo81 ответ 4hnwnaavx277 (раскрыть)
сегодня в 19:39
Не хотите ознакомится с кодексом? Там всё по пунктам расписано. Сначала арбитр останавливает матч при проявлении любого вида расизма( на разумный период времени) до 10 минут. Что и произошло. Потом заполняют протокол матча. Ну и далее по пунктам. Это и есть начало доказательств.
Lobo77
Lobo77 ответ 727gzb67w2df (раскрыть)
сегодня в 19:39
    CCCP1922
    CCCP1922
    сегодня в 19:39
    Одним матчем не отделается... Дорого обойдётся ему эта обезьяна.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ 6r9zvyby6s92 (раскрыть)
    сегодня в 19:35
    у уефа явная коллизия.
    столкновение желаний сохранить лицо и сделать нужное дело.
    а бенфикам уефа скажет: извините, сам знаю - 7 это я, но борьба с расизмом превыше всего. Реал нам помог, а мы поможем Реалу.
    Шишанутый
    Шишанутый
    сегодня в 19:29
    Правельное решенее. Молодцы Уефа!! Но только одним матчем этот расист не отделается. Будет больше наказаний!!
    4hnwnaavx277
    4hnwnaavx277 ответ Sergo81 (раскрыть)
    сегодня в 19:28
    После доказательств ? Или просто так , - чисто адресно ?
    Sergo81
    Sergo81 ответ 727gzb67w2df (раскрыть)
    сегодня в 19:26
    Ст14 кодекса УЕФА.
    Capral
    Capral ответ 6r9zvyby6s92 (раскрыть)
    сегодня в 19:25
    Также, как "актуальна" фраза- Гинер всё купил.)))
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 19:05
    То есть расследование еще не закончено, но виновный уже есть?
    А как же презумпция невиновности? Где ты "демократическая европа"?
    Если уж отстранять, то двух участников конфликта.
    А если доказательств не будет и аргентинца оправдают?
    Скорее всего в УЕФА понимают, что после такого отстранения может быть только обвинительное решение.
    Очередное дно пробито от УЕФА.
    А Бенфике и аргентинцу надо подавать в спортивный арбитражный суд, да и в гражданский суд тоже.
    6r9zvyby6s92
    6r9zvyby6s92 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 18:57, ред.
    Вот здесь то как раз и ясность. Реал в УЕФА имеет лобби, а у Бенфики его нет. Однобокость вердикта стаскивает Реал (как команду) к отождествлению с Несправедливостью.
    Отсюда и нападки на клуб.

    Кстати. Избитая фраза: "Перес всё купил", в этой ( подчеркну) выясняловке, весьма актуальна.
    Capral
    Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
    сегодня в 18:54
    Согласен. Я уже написал, что в этот раз повезло, а в другой раз могут и наказать. Не надо провоцировать, вести себя скромней...)))
    sv_1969
    sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 18:52
    Виктор но справедливости ради и Вини надо выписать чего нить! Может уймётся)))
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 18:51
    +10000000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Futurista
    Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    сегодня в 18:49
    ))...
    STVA 1
    STVA 1 ответ 727gzb67w2df (раскрыть)
    сегодня в 18:49
    Что позволено Юпитеру, то не позволено быку
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Romeo 777 (раскрыть)
    сегодня в 18:48
    с самого начала казалось: УЕФА в мутную воду ныряет с этим скандалом, и глубоко. а теперь выясняется: УЕФА про ласты и забыл.
    и нырнул.
    то что сейчас происходит, только ягодки.
    завтра винисиусы скажут, а почему глава УЕФА белый?
    Capral
    Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    сегодня в 18:47
    Никогда не понимал- зачем личную неприязнь к Реалу, ассоциировать еще и к Винисиусу...)))
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 18:43
    а как насчет Мбаппе?
    черепах оскорбил Престианни не имея на то оснований? будут санкции?
    или это другое?
    Престианни хотят сломать.
    вот какими же по жизни надо быть мерзкими людьми, что бы так на 20 летнего молодого парня накинуться, это же просто шакалы самые настоящие на аргентинского льва)))
    уефа сам себя выпорол.
    Romeo 777
    Romeo 777 ответ Qvincy30 (раскрыть)
    сегодня в 18:39, ред.
    Заинтересованный свидетель?😁
    Ты думаешь, что находящийся (самый ближний из игроков) Мбаппе реально мог что то слышать при таком оре на стадионе?🙃
    Из-за этого всего, бразила ещё больше будут гнобить везде))
    матос
    матос
    сегодня в 18:37
    позорное УЕФА с их комитетом. этому дятлу негру вечно и всюду будут свистеть и кричать . Реал уважаю но не этого черта....
    Capral
    Capral
    сегодня в 18:35
    Правильно сделали, оскорбил- понеси наказание. А Вини, тоже урок- не провоцируй, потому что, в этот раз- обошлось, а в другой раз- могут и по клюву настучать...
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 18:31
    Праздник а Африке!))
    Надо бы обязать и перед матчем лч всех колено приклонять
    112910415
    112910415
    сегодня в 18:28
    и так бывает ?
    Qvincy30
    Qvincy30 ответ Romeo 777 (раскрыть)
    сегодня в 18:28
    Высказывание слышал не только Винисиус, свидетелей "преступления" никто не отменял.
    727gzb67w2df
    727gzb67w2df
    сегодня в 18:26, ред.
    Комитет УЕФА по этике на основании каких нормативно- правовых документов вынес это решение ? Есть Кодекс, где прописана мера ответственности лица ? Или все как обычно, - что (как) захочу, так и наворочу ?

    И по логике вещей: произошёл конфликт, где есть инициация и есть его продолжение. В этой связи, Вина , в той или иной мере, ложится на обе его Стороны. Ну и ... где ж тогда обвинительная часть в адрес Винисиуса ?

    Объективности ради - обоих надо дисквалифицировать.
    Romeo 777
    Romeo 777
    сегодня в 18:20, ред.
    А как доказали то, что он сказал слова именно на расовой почве? Просто доверились словам общеизвестного провокатора и человека, который вечно в передрягах по этой теме?)
    Так ведь любого игрока можно очернить, куча футболистов то руками, то футболками прикрывают рты во время диалогов…
    Гость
