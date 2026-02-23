УЕФА отстранил Престианни от ответного матча с «Реалом»

1771856516

сегодня, 17:21

Комитет УЕФА по этике, контролю и дисциплине отстранил аргентинского полузащитника «Бенфики» от участия в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Об этом сообщила пресс-служба Союза.

В заявлении отмечается, что футболист наказан за нарушение статьи дисциплинарного регламента, касающейся дискриминационного поведения. Решение касается только ближайшего матча и не отменяет возможность дополнительных санкций после завершения расследования.

Ранее УЕФА назначил инспектора по этике и дисциплине для расследования инцидента, произошедшего в первом матче команд в Лиссабоне, завершившемся победой «Реала» со счётом 1:0. Тогда форвард мадридцев Винисиус Жуниор подвергся оскорблениям на расовой почве — по данным испанских СМИ , их автором мог быть Престианни.

Матч был приостановлен примерно на десять минут. После возобновления игры часть болельщиков «Бенфики» бросала в сторону игроков «Реала» различные предметы, включая бутылки и электронные сигареты.

Ответный поединок между «Реалом» и «Бенфикой» состоится 25 февраля в Мадриде.