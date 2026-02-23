УЕФА отстранил Престианни от ответного матча с «Реалом»

Комитет УЕФА по этике, контролю и дисциплине отстранил аргентинского полузащитника «Бенфики» Джанлуку Престианни от участия в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Об этом сообщила пресс-служба Союза.
В заявлении отмечается, что футболист наказан за нарушение статьи дисциплинарного регламента, касающейся дискриминационного поведения. Решение касается только ближайшего матча и не отменяет возможность дополнительных санкций после завершения расследования.
Ранее УЕФА назначил инспектора по этике и дисциплине для расследования инцидента, произошедшего в первом матче команд в Лиссабоне, завершившемся победой «Реала» со счётом 1:0. Тогда форвард мадридцев Винисиус Жуниор подвергся оскорблениям на расовой почве — по данным испанских СМИ, их автором мог быть Престианни.
Матч был приостановлен примерно на десять минут. После возобновления игры часть болельщиков «Бенфики» бросала в сторону игроков «Реала» различные предметы, включая бутылки и электронные сигареты.
Ответный поединок между «Реалом» и «Бенфикой» состоится 25 февраля в Мадриде.
И по логике вещей: произошёл конфликт, где есть инициация и есть его продолжение. В этой связи, Вина , в той или иной мере, ложится на обе его Стороны. Ну и ... где ж тогда обвинительная часть в адрес Винисиуса ?
Объективности ради - обоих надо дисквалифицировать.
