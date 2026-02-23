В Нидерландах тренера арестовали после празднования первой с ноября победы

1771873887

вчера, 22:11

Голландский клуб «Гоу Эхед Иглс» подтвердил, что помощник главного тренера Рик Аджей был задержан полицией в Девентере после инцидента в одном из баров города.

42‑летний специалист вместе с тренерским штабом праздновал первую победу команды с ноября — накануне «орлы» разгромили «Хераклес» со счётом 4:0. После матча в Сети появились видео, на которых наставник команды Мелвин Боел поёт в баре, а также слухи о задержании Аджея. В понедельник клуб подтвердил факт ареста и сообщил, что тренера вскоре отпустили.

В заявлении говорится: