Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Нидерланды. Эредивизи 2025/2026

В Нидерландах тренера арестовали после празднования первой с ноября победы

вчера, 22:11

Голландский клуб «Гоу Эхед Иглс» подтвердил, что помощник главного тренера Рик Аджей был задержан полицией в Девентере после инцидента в одном из баров города.

42‑летний специалист вместе с тренерским штабом праздновал первую победу команды с ноября — накануне «орлы» разгромили «Хераклес» со счётом 4:0. После матча в Сети появились видео, на которых наставник команды Мелвин Боел поёт в баре, а также слухи о задержании Аджея. В понедельник клуб подтвердил факт ареста и сообщил, что тренера вскоре отпустили.

В заявлении говорится:

Между Аджеем и персоналом бара произошёл спор, который впоследствии перерос в неприятную ситуацию. Клуб сожалеет о случившемся, но выражает разочарование в связи с домыслами, распространяемыми в соцсетях.

Подписывайся в ВК
Все новости
Президент РПЛ хочет, чтобы вторая часть сезона закончилась без скандалов
Вчера, 12:34
Экс-вратарь «Меца» раскритиковал Мбаппе и обвинил в лицемерии
21 февраля
Арбелоа назвал неприемлемой критику Моуриньо в адрес Винисиуса
20 февраля
Инфантино отреагировал на скандал в игре «Бенфика» — «Реал»
18 февраля
Снейдер усомнился в адекватности защитника «Бенфики» Отаменди
18 февраля
Моуриньо считает, что Винисиус сам виноват в скандале на «Да Луж»
18 февраля
Все комментарии
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:29
...пыхнул,чертяга и улетел,чтоб "Я так жил!"....!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:29
Пора этому Рику Аджей разыграть свой козырь, типа "Меня обозвали черным".
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:24
Если стулом никого не бил, то и разговаривать не о чем))
Futurista
Futurista
вчера в 22:19
Теперь Аджей поёт "Владимирский централ" ...и не в караоке)...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 