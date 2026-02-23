Глава РПЛ сообщил об изменении отношения к отстранению российских команд

1771833596

сегодня, 10:59

Отношение к российским футбольным клубам и сборным, отстраненным от международных турниров, начинает меняться в позитивном направлении. Такое мнение высказал президент Российской премьер-лиги ( РПЛ ) .

Ранее президент Международной федерации футбола ( ФИФА ) Джанни Инфантино заявил, что организация должна рассмотреть возможность допуска российских клубов и сборных к участию в международных турнирах. Однако глава Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) Александер Чеферин отметил, что позиция организации остается неизменной — клубы и сборные будут допущены к участию в турнирах только после окончания СВО.

«Я не хочу делать прогнозы или обсуждать эту тему, поскольку решение принимают другие люди, — сказал Алаев. — Могу сказать просто свое ощущение, которое я получил от общения с европейскими и мировыми футбольными функционерами. Я вижу, что ситуация меняется, и я надеюсь, что как можно скорее эта ненормальная ситуация наконец-то завершится».

Российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.