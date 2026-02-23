Top.Mail.Ru
Глава РПЛ сообщил об изменении отношения к отстранению российских команд

сегодня, 10:59

Отношение к российским футбольным клубам и сборным, отстраненным от международных турниров, начинает меняться в позитивном направлении. Такое мнение высказал президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация должна рассмотреть возможность допуска российских клубов и сборных к участию в международных турнирах. Однако глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин отметил, что позиция организации остается неизменной — клубы и сборные будут допущены к участию в турнирах только после окончания СВО.

«Я не хочу делать прогнозы или обсуждать эту тему, поскольку решение принимают другие люди, — сказал Алаев. — Могу сказать просто свое ощущение, которое я получил от общения с европейскими и мировыми футбольными функционерами. Я вижу, что ситуация меняется, и я надеюсь, что как можно скорее эта ненормальная ситуация наконец-то завершится».

Российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

