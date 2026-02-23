Top.Mail.Ru
Юношеская сборная России финишировала второй на Кубке развития

сегодня, 19:15

Сборная России (игроки до 17 лет) проиграла команде Белоруссии в финале Кубка развития, который проходил в Минске. В решающем матче россияне уступили со счётом 0:2.

По регламенту турнира за главный трофей боролись победители своих групп. Команда Владимира Волчека выиграла группу B, обыграв сверстников из Узбекистана (3:2), Азербайджана (7:1) и Белоруссии U16 (1:0).

В день финала, 23 февраля, тренерский штаб и игроки юношеской сборной России возложили цветы к Вечному огню на площади Победы в Минске, почтили память советских воинов и отметили День защитника Отечества.

Источник: itar-tass.com Фото: РФС
