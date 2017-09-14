Комбаров: «Не думаю, что шансы на выход из группы сильно изменились»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров подвёл итоги матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1):

«Настроение у нас не очень хорошее, жалко, что упустили победу, все ребята расстроены. Я бы не сказал, что у „Марибора“ было много моментов в первом тайме, мы играли нервно, нужно было какое-то время, чтобы вкатиться в игру. Когда привыкли, многое стало получаться, взяли ход матча под свой контроль, но, к сожалению, не смогли победить.

В последние десять минут игры мы сели слишком глубоко к своим воротам, хотели сыграть на сохранение счёта, где-то подустали, в итоге не смогли добиться победы. Не думаю, что после этого матча наши шансы на выход из группы как-то сильно изменились. „Ливерпуль“ и „Севилья“ тоже сыграли вничью, так что шансы равны у всех».

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