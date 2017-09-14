Сирия сыграет домашний стыковой матч с Австралией в Малайзии

Сирия сыграет домашний стыковой матч за право выхода на ЧМ-2018 с Австралией в Малайзии, в городе Мелакка. Встреча пройдет 5 октября, а ответный поединок состоится через 5 дней.

Сирия все домашние матчи квалификации чемпионата мира проводила в Малайзии, поскольку она не может играть дома из-за военных действий в стране.

Победитель пары сыграет за право выступить в финальной части ЧМ-2018 с четвертой командой зоны КОНКАКАФ.

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