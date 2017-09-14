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Лига Европы 2017/2018, 1 тур
20:00 сегодня Вильярреал -:- Астана
20:00 сегодня Копенгаген -:- Локомотив М
20:00 сегодня Славия П -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
20:00 сегодня Янг Бойз -:- Партизан
20:00 сегодня Аустрия В -:- Милан
20:00 сегодня Риека -:- АЕК
20:00 сегодня Аталанта -:- Эвертон
20:00 сегодня Аполлон -:- Лион
20:00 сегодня Хоффенхайм -:- Брага
20:00 сегодня Истанбул -:- Лудогорец
20:00 сегодня Фастав -:- Шериф
22:05 сегодня Витесс -:- Лацио
22:05 сегодня Вардар -:- Зенит
22:05 сегодня Хапоэль БШ -:- Лугано
22:05 сегодня Реал Сосьедад -:- Русенборг
22:05 сегодня ФКСБ -:- Виктория П
22:05 сегодня Заря -:- Остерсандс
22:05 сегодня Герта -:- Атлетик Б
22:05 сегодня Црвена Звезда -:- БАТЭ
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Месси и Роналду номинированы на звание лучшего игрока тура в Лиге чемпионов

сегодня, 13:17

УЕФА объявил претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

На награду претендуют следующие игроки: Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»), Неймар (ПСЖ), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Тайсон («Шахтёр»), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Хамес Родригес («Бавария»).

Голосование закончится 15 сентября в 13:00 мск. Отдать свой голос можно здесь.

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Все комментарии
FERIS
сегодня в 14:24
У Рона судьи украли гол и голевую передачу.
амурец ответил Cektor
сегодня в 14:21
Cektor:
роналду - гол с пенальти АПОЭЛЮ !!!!))) Месси - 2 гола Буффону
а Буффон типа супер?
амурец ответил Ty4ka98
сегодня в 14:21
Ty4ka98:
О, да! Не было троих игроков стартового состава, и все - "Ювентус" не тот. Без этих игроков "Юве" максимум уровень "Амкара" или если повезет "Краснодара". ... И не важно, что у "Барселоны" сейчас подъем формы, не важно, что сейчас механизм игры каталонцев неплохо отрегулирован, главное - что "Ювентус" был не тот. В общем, все как обычно. Лучший игрок недели - Роналду.
не думаю, что забив 2 мяча Алоэлю Роналду будет лучшим игроком недели, скорее всего сделают лучшим Месси, хотя наверное заслужил Кейн
Аргeнтинeц ответил ermak6848
сегодня в 14:20
ermak6848:
Приятно читать список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Жаль, что нет ни одного россиянина и когда будет одному Богу известно...
Надо подождать. Орлов сказал, что в Зените игроки лучше Месси
Дмитрий Аександров
сегодня в 14:20
А я отдал бы Тайсону.
Ми Ша ответил жменя семечек
сегодня в 14:20
жменя семечек:
и что за прикол у каталонцев, за аватарками других клубов скрываться? ему же бавария до фени..
Просто когда Барса на спаде все братство включает маскировку)) Сейчас снова наблюдается эпидемия месси10 и ко))
ermak6848
сегодня в 14:15
Приятно читать список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Жаль, что нет ни одного россиянина и когда будет одному Богу известно...
жменя семечек ответил eleven LC
сегодня в 14:14
    Mamaev
    сегодня в 14:11
    Почему есть рональда, но нету стоунза? Забил дубль, защитник, без левых пеналей более серьезному сопернику. Когда закончится этот пиар португальца?
    juchok
    сегодня в 14:09
    Роналду даж в символическую сборную не попал, какая ему награда игрок тура???

    Ми Ша
    сегодня в 14:07
    Кто знает, а что в этом списке Хамес делает?

    P.S.

    Лучший Тимур Жамалетдинов, у ЦСКА самая волевая победа))
    Ty4ka98 ответил RUSTY8
    сегодня в 14:05
    RUSTY8:
    вот за это выпрашивание пеналя, он должен удосужится МВП чтолэ
    Тут Роналду, по-моему, не пенальти выпрашивает, а говорит арбитру за воротами, что мяч пересек линию после его удара головой.
    Duda Gigolaev Osetin ответил RUSTY8
    сегодня в 14:04
    RUSTY8:
    вот за это выпрашивание пеналя, он должен удосужится МВП чтолэ
    ВО-первых, Что такое МВП?

    Во-вторых, давай будем объективными, в том моменте он не пенальти выпрашивал, это момент после его попадания в перекладину от которой мяч упал на линию ворот и даже пересёк её на четверть, естественно , он утверждал, что был гол.

    Поэтому не стоит делать такие громкие посты. Я за справедливость
    Ty4ka98 ответил амурец
    сегодня в 14:04
    амурец:
    не важно какой состав, да Ювентус не понятно с каким составом играл, но будут помнить к сожалению, что Месси забил именно Ювентусу, хотя такому составу Ювентуса и Дзюба бы забил
    О, да! Не было троих игроков стартового состава, и все - "Ювентус" не тот. Без этих игроков "Юве" максимум уровень "Амкара" или если повезет "Краснодара".

    ...

    И не важно, что у "Барселоны" сейчас подъем формы, не важно, что сейчас механизм игры каталонцев неплохо отрегулирован, главное - что "Ювентус" был не тот.

    В общем, все как обычно. Лучший игрок недели - Роналду.
    eleven LC
    сегодня в 14:01
    Мое мнение хоть я и болельщик Реала,что Месси был лучшим игроком этого тура лч!
    Но пусть лучше дадут Роналду,чисто чтоб местные глоры подгорели,да и Месси ни чего не теряет!
    Belgie2009 ответил RUSTY8
    сегодня в 13:59
    Это возмущение за гол,который он лярд % забил чисто)
    DadGods
    сегодня в 13:55
    Буффону забил не Месси! Он ему не забивал и не мог забить. Не верю. Это был тот чувак с Армении или Грузии, который похож на Месси. Тут проверка днк необходима.
    10 seconds to stars
    сегодня в 13:54
    Месси однозначно. забивать Ювентусу, это не АПОЭЛю или Базелю.
    RUSTY8
    сегодня в 13:43
    вот за это выпрашивание пеналя, он должен удосужится МВП чтолэ
    амурец ответил Artuom
    сегодня в 13:42
    Artuom:
    Не обязательно Месси. Кейн поучаствовал во всех 3 голах ТТХ. А полуосновной состав Юве точно не сильней БД.
    не важно какой состав, да Ювентус не понятно с каким составом играл, но будут помнить к сожалению, что Месси забил именно Ювентусу, хотя такому составу Ювентуса и Дзюба бы забил
    RDeanW
    сегодня в 13:41
    первый раз за 2 года месси хоть в каком-то конкретном туре стал лучше роналду. вся каталония сразу вылезла на ветки смеяться над португальцем)
    neomessi
    сегодня в 13:40
    ну тут "однозначно" Роналду! больше вариантов не вижу.
    ну можно конечно добавить пару защитников Ливера еще.
    Artuom ответил Lionel Messi-10
    сегодня в 13:38
    Lionel Messi-10:
    Ну конечно Лео, это даже не обсуждается
    Не обязательно Месси. Кейн поучаствовал во всех 3 голах ТТХ. А полуосновной состав Юве точно не сильней БД.
    BAVARIА-BEST ответил Finbry
    сегодня в 13:36
    Finbry:
    Гол в пустые с двух метров и с левого пенальти - понятно кто лучший
    Вот если бы была номинация лучший игрок по забиванию в пустые ворота то Пеналду был бы лучшим))
    Artuom
    сегодня в 13:35
    Месси/Кейн
    Finbry
    сегодня в 13:33
    Гол в пустые с двух метров и с левого пенальти - понятно кто лучший
    juchok
    сегодня в 13:33
      Castor
      сегодня в 13:33
      Подумаешь новость...
      Lionel Messi-10
      сегодня в 13:31
      Ну конечно Лео, это даже не обсуждается
      Mitsubanchik
      сегодня в 13:28
      Месси или Кейн
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