Месси и Роналду номинированы на звание лучшего игрока тура в Лиге чемпионов

УЕФА объявил претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
На награду претендуют следующие игроки: Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»), Неймар (ПСЖ), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Тайсон («Шахтёр»), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Хамес Родригес («Бавария»).
Голосование закончится 15 сентября в 13:00 мск. Отдать свой голос можно здесь.
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Месси - 2 гола Буффону
Месси - 2 гола Буффону