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Лига Европы 2017/2018, 1 тур
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20:00 сегодня Копенгаген -:- Локомотив М
20:00 сегодня Славия П -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
20:00 сегодня Янг Бойз -:- Партизан
20:00 сегодня Аустрия В -:- Милан
20:00 сегодня Риека -:- АЕК
20:00 сегодня Аталанта -:- Эвертон
20:00 сегодня Аполлон -:- Лион
20:00 сегодня Хоффенхайм -:- Брага
20:00 сегодня Истанбул -:- Лудогорец
20:00 сегодня Фастав -:- Шериф
22:05 сегодня Витесс -:- Лацио
22:05 сегодня Вардар -:- Зенит
22:05 сегодня Хапоэль БШ -:- Лугано
22:05 сегодня Реал Сосьедад -:- Русенборг
22:05 сегодня ФКСБ -:- Виктория П
22:05 сегодня Заря -:- Остерсандс
22:05 сегодня Герта -:- Атлетик Б
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«Ливерпуль» и «Севилья» поделили очки

вчера, 23:39
ЛиверпульЛиверпуль2 : 2СевильяСевильяМатч завершен

В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Ливерпуль» и «Севилья» сыграли вничью.

Ливерпуль, стадион «Энфилд»

«Ливерпуль» (Англия) – «Севилья» (Испания) – 2:2 (2:1)
Голы: Фирмино 21, Салах 37Бен Еддер 5, Корреа 72.
Нереализованный пенальти: Фирмино 42.

«Ливерпуль»: Кариус, Гомес, Матип, Ловрен, Альберто Морено, Эмре Джан (Филиппе Коутиньо 76), Хендерсон, Вейналдум, Салах (Окслейд-Чемберлен 89), Фирмино, Мане (Старридж 83).
Главный тренер: Юрген Клопп.

«Севилья»: Рико, Меркадо, Пареха, Кьяер, Эскудеро, Н`Зонзи, Банега, Писарро (Сарабия 45+1), Хесус Навас (Коршья 83), Бен Еддер (Муриэль 69), Корреа.
Главный тренер: Эдуардо Бериссо.

Предупреждения: Меркадо 35, Альберто Морено 39, Пареха 42, Банега 45, Гомес 64. 
Удаление: Гомес 90+4. 

Судья: Маккели (Голландия).

В другом матче «Тоттенхэм» обыграл дортмундскую «Боруссию».

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Все комментарии
Y.N.W.A.
сегодня в 02:27
Местные хейтеры в лице пары мумушных полен и ботов как всегда унылы в своем троллинге.
А так Лииверпуль мог забивать и 4 и 5 и спокойно выигрывать, но это ведь Ливерпуль, поэтому если проблем нет их нужно придумывать самим. Ничего страшного, все норм. Едем дальше)
Mr_Tim
сегодня в 01:45
Не по зубам Севилья все не как Ливеру))
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 00:56
Счет закономерный!
dimagas1 ответил cannongun
сегодня в 00:25
Ван Дайка не пускают)))Играют тем что есть___)))
Zen-Aku
сегодня в 00:22
А вьет Ливерпуль мог вполне выиграть этот матч забей пенал Фирмино(
IKER-RAUL
сегодня в 00:20
Ливерпуль по игре должен был разгромить испанцев,НО....счет на табло.
Моnolo ответил dimagas1
сегодня в 00:19
dimagas1:
Севилья играла от обороныы,на конт-игре.А ТТХ повезло с судейством,там гол не засчитали.
    dimagas1 ответил ROMA DROGBA
    сегодня в 00:14
    ROMA DROGBA:
    Шпоры же справились с сопоставимым соперником.. Тем более, что Севилья играла в гостях.
    Севилья играла от обороныы,на конт-игре.А ТТХ повезло с судейством,там гол не засчитали.
    Tott_Hot
    сегодня в 00:13
    великая ничья для великого ливерпуля!
    ROMA DROGBA ответил dimagas1
    сегодня в 00:10
    dimagas1:
    Ну сравнил соперников.
    Шпоры же справились с сопоставимым соперником.. Тем более, что Севилья играла в гостях.
    Coreal O'pilipp ответил Виталик ManUtd Rus
    сегодня в 00:09
    Виталик ManUtd Rus:
    Вообщем портовые безтрофейники заняли нишу арсена в ЛЧ ! Ждем их в 1/8 против условной Баварии , и десяток голов )))
    А что Юнайтед Барселону обыграл? Не знал, что Барселона теперь базируется в Швейцарии.
    cannongun
    сегодня в 00:08
      Coreal O'pilipp ответил cool4back
      сегодня в 00:07
      cool4back:
      Начинается... Раз уж так, то в голе Ярмоленко, в развитии атаки был офсайд!
      Может быть, а вообще сегодня несколько судей облажалось. Может Хотспурс и заслужили победу. Я полностью матч не смотрел.
      Виталик ManUtd Rus
      сегодня в 00:05
        cool4back ответил Coreal O'pilipp
        сегодня в 00:03
        Coreal O'pilipp:
        Гол Обамеянга чистый, а это 2-2, и неизвестно что было бы дальше, так что Хотспурс могут спокойно благодарить Рокки, за отменное судейство, хотя думаю, Леви его уже отблагодарил.
        Начинается... Раз уж так, то в голе Ярмоленко, в развитии атаки был офсайд!
        Coreal O'pilipp ответил 007007
        сегодня в 00:00
        007007:
        Да харе угарать, ТТХ был реально лучше... Владение БД никакого понту не давало
        Гол Обамеянга чистый, а это 2-2, и неизвестно что было бы дальше, так что Хотспурс могут спокойно благодарить Рокки, за отменное судейство, хотя думаю, Леви его уже отблагодарил.
        007007 ответил 10 seconds to stars
        сегодня в 00:00
        10 seconds to stars:
        засчитай тот гол и было бы 2-2, а там уже хз как бы всё закончилось. Если петухи дома визуально смотрелись сильнее, это не значит что итог был бы в их пользу при норм судействе.
        ТТХ играл с запасом, как по мне
        cool4back ответил Martini1987
        сегодня в 00:00
        Martini1987:
        Выиграли базели, фееноорды, и карабахи, и умничают)))
        ВАПЩЕТО БОРУССИЮ ДОРТМУНД ))) Да шучу я, дружище. Севилья очень тяжёлый соперник!
        10 seconds to stars ответил 007007
        вчера в 23:59
        007007:
        Да харе угарать, ТТХ был реально лучше... Владение БД никакого понту не давало
        засчитай тот гол и было бы 2-2, а там уже хз как бы всё закончилось. Если петухи дома визуально смотрелись сильнее, это не значит что итог был бы в их пользу при норм судействе.
        dimagas1 ответил ROMA DROGBA
        вчера в 23:59
        ROMA DROGBA:
        Браво Ливерпуль. Англия 4 из 5 и только вы облажались. Соперник конечно достаточно серьёзный, но вполне проходимый
        Ну сравнил соперников.
        Funny_Smailik
        вчера в 23:58
        Вы Севилью ещё дома не видели :)
        Inside91 ответил Виталик ManUtd Rus
        вчера в 23:58
        Виталик ManUtd Rus:
        Пхахах ))) и стивена на аватар поставлю )))
        Это уже слишком - xD
        Виталик ManUtd Rus ответил Inside91
        вчера в 23:58
        Inside91:
        Будешь месяц топить за каталонский балет и восхвалять Бускетса если все-таки не пройдут))
        Пхахах ))) и стивена на аватар поставлю )))
        007007 ответил 10 seconds to stars
        вчера в 23:57
        10 seconds to stars:
        И Боруссию при помощи судейки
        Да харе угарать, ТТХ был реально лучше... Владение БД никакого понту не давало
        Tigran Danielyan
        вчера в 23:57
        защита опять обложалось. ничего нового. никаких выводов после 5-0 от сити.
        cool4back
        вчера в 23:56
          Inside91 ответил киэнджин
          вчера в 23:55
          киэнджин:
          Ну все убегай малыш...
          Не , я завтра школу прогуляю , так что гуляю до утра
          10 seconds to stars ответил Martini1987
          вчера в 23:55
          Martini1987:
          Выиграли базели, фееноорды, и карабахи, и умничают)))
          И Боруссию при помощи судейки
          10 seconds to stars
          вчера в 23:55
          Видимо Ливер будет бороться с Марибором за 2 место в группе
          Inside91 ответил Красно Синий воин
          вчера в 23:55
          Красно Синий воин:
          То что Ливерпуль сыграл в ничью с Севильей это понятно, но вот спартак - Марибор 1:1........
          Дык тут в группе два Спартака - оба раз в 10 лет выигрывают что-то , но все 10 лет орут , что они ТОПы)
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