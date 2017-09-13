«Ливерпуль» и «Севилья» поделили очки

В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Ливерпуль» и «Севилья» сыграли вничью.
Ливерпуль, стадион «Энфилд»
«Ливерпуль» (Англия) – «Севилья» (Испания) – 2:2 (2:1)
Голы: Фирмино 21, Салах 37 – Бен Еддер 5, Корреа 72.
Нереализованный пенальти: Фирмино 42.
«Ливерпуль»: Кариус, Гомес, Матип, Ловрен, Альберто Морено, Эмре Джан (Филиппе Коутиньо 76), Хендерсон, Вейналдум, Салах (Окслейд-Чемберлен 89), Фирмино, Мане (Старридж 83).
Главный тренер: Юрген Клопп.
«Севилья»: Рико, Меркадо, Пареха, Кьяер, Эскудеро, Н`Зонзи, Банега, Писарро (Сарабия 45+1), Хесус Навас (Коршья 83), Бен Еддер (Муриэль 69), Корреа.
Главный тренер: Эдуардо Бериссо.
Предупреждения: Меркадо 35, Альберто Морено 39, Пареха 42, Банега 45, Гомес 64.
Удаление: Гомес 90+4.
Судья: Маккели (Голландия).
В другом матче «Тоттенхэм» обыграл дортмундскую «Боруссию».
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Англия 4 из 5 и только вы облажались. Соперник конечно достаточно серьёзный, но вполне проходимый
Англия 4 из 5 и только вы облажались. Соперник конечно достаточно серьёзный, но вполне проходимый