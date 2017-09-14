«Янг Бойз» и «Партизан» поделили очки

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Янг Бойз» сыграл вничью с «Партизаном».
Берн, стадион «Ванкдорф»
«Янг Бойз» (Швейцария) – «Партизан» (Сербия) – 1:1 (1:1)
Голы: Фасснахт 14 – Янкович 11.
«Янг Бойз»: фон Балльмоос, фон Берген, Мбабу, Нуху, Лотомба, Сулеймани (Шик 84), Саного, Соу, Нсаме, Ассале (Нгамале 68), Фасснахт.
Главный тренер: Ади Хюттер.
«Партизан»: Стойкович, Вуличевич, Милетич, Остоич, Милетич, Тошич (Пантич 89), Евтович, Эвертон Луиз, Янкович, Тавамба, Ожегович (Соломон 64).
Главный тренер: Мирослав Джукич.
Предупреждения: Остоич 36, Соу 42, Ожегович 50, Тошич 56, Фасснахт 77.
Судья: Ковач (Румыния).
В другом матче «Локомотив» сыграл вничью с «Копенгагеном».
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