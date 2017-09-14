«Эвертон» в гостях уступил «Аталанте»

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Эвертон» проиграл «Аталанте».
Бергамо, стадион «Читта дель Триколоре»
«Аталанта» (Италия) – «Эвертон» (Англия) – 3:0 (3:0)
Голы: Масьелло 27, Гомес 41, Кристанте 44.
«Аталанта»: Бериша, Масьелло (Кальдара 77), Паломино, Хатебур, Толой, Кастань, Кристанте (Куртич 82), де Рон, Фройлер, Гомес, Петанья (Корнелиус 79).
Главный тренер: Джанпьеро Гасперини.
«Эвертон»: Стекеленбург, Бэйнс, Ягелка, Кин, Холгейт, Шнейдерлен (Классен 66), Сигурдссон, Бешич, Влашич, Руни (Рамирес 66), Калверт-Льюин (Миральяс 76).
Главный тренер: Рональд Куман.
Предупреждения: Масьелло 33, Сигурдссон 63.
Судья: Безбородов (Россия).
В другом матче «Локомотив» сыграл вничью с «Копенгагеном».
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что там орали про крутые трансферы эвертона?
что там орали про крутые трансферы эвертона?
" Аталанта разгромила Эвертон"
И никак иначе
" Аталанта разгромила Эвертон"
И никак иначе
Эх , ждем это днище в Манчестере ! )))
Эх , ждем это днище в Манчестере ! )))