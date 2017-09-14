«Брага» обыграла в гостях «Хоффенхайм»

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Хоффенхайм» проиграл «Браге».
Зинсхайм, стадион «Рейн Некар»
«Хоффенхайм» (Германия) – «Брага» (Португалия) – 1:2 (1:1)
Голы: Вагнер 24 – Карлос 45+1, Соуза 50.
«Хоффенхайм»: Бауманн, Кадержабек, Бичакчич (Хюбнер 46), Шульц, Фогт, Нордтвейт (Окс 69), Рупп, Демирбай, Гриллич (Полански 56), Вагнер, Крамарич.
Главный тренер: Юлиан Нагельсманн.
«Брага»: Матеуш, Эжгаиу, Марселу Гояну, Росич, Рауль Силва, Секейра, Данило, Жоау Карлуш (Орта 78), Вукчевич, Паулинью (Хассан 83), Диегу Соуза (Франсержиу 61).
Главный тренер: Абел Феррейра.
Предупреждения: Нордтвейт 42, Рауль Силва 87, Демирбай 89.
Судья: Мэдден (Шотландия).
В другом матче «Локомотив» сыграл вничью с «Копенгагеном».
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