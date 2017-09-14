«Лион» не смог победить на Кипре

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Аполлон» сыграл вничью с «Лионом».
Никосия, стадион «Нео»
«Аполлон» (Кипр) – «Лион» (Франция) – 1:1 (0:0)
Гол: Сардинеро 90+1 - Депай 53 (пен).
«Аполлон»: Бруну Вале, Роберж, Юсте, Яколиш (Сардинеро 54), Жандер, Алекс да Силва (Мартинес 76), Сакетти, Алеф, Шембри (Селая 85), Маглица, Жоау Педро.
Главный тренер: Софронис Августи.
«Лион»: Антони Лопеш, Морель, Марсело, Рафаэл да Силва, Марсал, Депай, Ферри (Ндомбеле 78), Фекир, Тузар, Корне, Диас (Траоре 78).
Главный тренер: Бруно Женезио.
Предупреждения: Марсело 29, Жоау Педро 45+1, Корне 72, Марсал 74, Юсте 75, Морель 88.
Судья: Зелинка (Чехия).
В другом матче «Локомотив» сыграл вничью с «Копенгагеном».
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